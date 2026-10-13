Dmitriy Bivol va Kallum Smit to‘qnashuvi rasman e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Dmitriy Bivol 12 dekabr kuni Yekaterinburgda Kallum Smitga qarshi yarim og‘ir vazn toifasidagi majburiy chempionlik kamarini himoya qiladi.
- Bivol 2017 yildan buyon chempionlikni saqlab kelmoqda va barcha nufuzli kamarlarni birlashtirgan.
- Smit esa 2018 yilda ikkinchi o‘rta vaznda jahon chempioni bo‘lgan va hozirda yarim og‘ir vaznda asosiy da’vogarlardan biri hisoblanadi.
- Bu jang Bivol uchun navbatdagi himoya, Smit uchun esa faoliyatidagi eng katta g‘alaba bo‘lishi mumkin.
Professional boks olamida yil yakunining eng kutilgan to‘qnashuvlaridan biri rasman tasdiqlandi. RCC Boxing promouterlik kompaniyasi joriy yilning 12 dekabr kuni Yekaterinburg shahrida katta professional boks oqshomi tashkil etilishini ma’lum qildi.
Musobaqaning markaziy jangida yarim og‘ir vazn toifasida (79,4 kg gacha) birlashtirilgan jahon chempioni, rossiyalik Dmitriy Bivol britaniyalik tajribali da’vogar Kallum Smitga qarshi majburiy chempionlik kamarini himoya qilish jangida ringga ko‘tariladi.
To‘qnashuv ishtirokchilari: Chin ma’nodagi jahon grandlari
Har ikki bokschi ham professional ringda ulkan tajriba va yuksak sovrinlarga ega:
Dmitriy Bivol (25-1-0, 12 KO): 35 yoshli rossiyalik charm qo‘lqop ustasi professional faoliyatini 2014 yilda boshlagan. 2017 yilda ilk bor yarim og‘ir vazn chempioniga aylangan Bivol, keyinchalik barcha nufuzli kamarlarni birlashtirib, mutlaq jahon chempioni maqomiga erishgan edi;
Kallum Smit (31-2-0, 22 KO): 36 yoshli britaniyalik nokautchi-bokschi faoliyatini 2015 yilda boshlab, 2018 yilda ikkinchi o‘rta vazn toifasida (76,2 kg gacha) jahon chempioni bo‘lgan. 2021 yildan beri yarim og‘ir vaznda faoliyat yuritib kelayotgan Smit ushbu toifada jahon kamarlari uchun asosiy da’vogarlardan biri hisoblanadi.
Jang nimasi bilan ahamiyatli?
Ushbu bahs Bivol uchun chempionlik unvonlarini yana bir bor himoya qilish yo‘lidagi jiddiy imtihon bo‘lsa, nokautchilik qobiliyatiga ega Kallum Smit uchun faoliyatidagi eng katta g‘alabani qo‘lga kiritish imkoniyatidir:
Jang sanasi va joyi: 12 dekabr, Yekaterinburg shahri;
Maqomi: Yarim og‘ir vazn toifasidagi majburiy chempionlik himoyasi.
Promouterlar yaqin kunlarda boks kechasining qolgan kardi va chiptalar savdosi bo‘yicha to‘liq ma’lumot berishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…