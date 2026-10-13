Dmitriy Bivol va Kallum Smit to‘qnashuvi rasman e’lon qilindi

·42·Sport
Dmitriy Bivol va Kallum Smit to‘qnashuvi rasman e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Dmitriy Bivol 12 dekabr kuni Yekaterinburgda Kallum Smitga qarshi yarim og‘ir vazn toifasidagi majburiy chempionlik kamarini himoya qiladi.
  • Bivol 2017 yildan buyon chempionlikni saqlab kelmoqda va barcha nufuzli kamarlarni birlashtirgan.
  • Smit esa 2018 yilda ikkinchi o‘rta vaznda jahon chempioni bo‘lgan va hozirda yarim og‘ir vaznda asosiy da’vogarlardan biri hisoblanadi.
  • Bu jang Bivol uchun navbatdagi himoya, Smit uchun esa faoliyatidagi eng katta g‘alaba bo‘lishi mumkin.

Professional boks olamida yil yakunining eng kutilgan to‘qnashuvlaridan biri rasman tasdiqlandi. RCC Boxing promouterlik kompaniyasi joriy yilning 12 dekabr kuni Yekaterinburg shahrida katta professional boks oqshomi tashkil etilishini ma’lum qildi.

Musobaqaning markaziy jangida yarim og‘ir vazn toifasida (79,4 kg gacha) birlashtirilgan jahon chempioni, rossiyalik Dmitriy Bivol britaniyalik tajribali da’vogar Kallum Smitga qarshi majburiy chempionlik kamarini himoya qilish jangida ringga ko‘tariladi.

To‘qnashuv ishtirokchilari: Chin ma’nodagi jahon grandlari

Har ikki bokschi ham professional ringda ulkan tajriba va yuksak sovrinlarga ega:

  • Dmitriy Bivol (25-1-0, 12 KO): 35 yoshli rossiyalik charm qo‘lqop ustasi professional faoliyatini 2014 yilda boshlagan. 2017 yilda ilk bor yarim og‘ir vazn chempioniga aylangan Bivol, keyinchalik barcha nufuzli kamarlarni birlashtirib, mutlaq jahon chempioni maqomiga erishgan edi;

  • Kallum Smit (31-2-0, 22 KO): 36 yoshli britaniyalik nokautchi-bokschi faoliyatini 2015 yilda boshlab, 2018 yilda ikkinchi o‘rta vazn toifasida (76,2 kg gacha) jahon chempioni bo‘lgan. 2021 yildan beri yarim og‘ir vaznda faoliyat yuritib kelayotgan Smit ushbu toifada jahon kamarlari uchun asosiy da’vogarlardan biri hisoblanadi.

Jang nimasi bilan ahamiyatli?

Ushbu bahs Bivol uchun chempionlik unvonlarini yana bir bor himoya qilish yo‘lidagi jiddiy imtihon bo‘lsa, nokautchilik qobiliyatiga ega Kallum Smit uchun faoliyatidagi eng katta g‘alabani qo‘lga kiritish imkoniyatidir:

  • Jang sanasi va joyi: 12 dekabr, Yekaterinburg shahri;

  • Maqomi: Yarim og‘ir vazn toifasidagi majburiy chempionlik himoyasi.

Promouterlar yaqin kunlarda boks kechasining qolgan kardi va chiptalar savdosi bo‘yicha to‘liq ma’lumot berishi kutilmoqda.

Dmitriy BivolKallum SmitYekaterinburgRCC Boxing
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

WBO kamari xavf ostidami? Rossiyalik jahon chempioni Dmitriy Bivol ringga qaytmoqdaWBO kamari xavf ostidami? Rossiyalik jahon chempioni Dmitriy Bivol ringga qaytmoqda8 oktabr 22:01Golovindan dubl: Rossiya Eronni ishonchli hisobda mag‘lub etdiGolovindan dubl: Rossiya Eronni ishonchli hisobda mag‘lub etdi30 sentabr 07:46UFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdiUFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdi6 iyun 20:31ESPN dunyoning eng kuchli bokschilari yangilangan reytingini e’lon qildiESPN dunyoning eng kuchli bokschilari yangilangan reytingini e’lon qildi4 iyun 07:01Alan Smit Angliya Premer-ligasida ikki jamoali poygani taxmin qildiAlan Smit Angliya Premer-ligasida ikki jamoali poygani taxmin qildi15 avgust 15:12Alan Smit Bukayo Sakadan nimalarni kutayotganini aytdiAlan Smit Bukayo Sakadan nimalarni kutayotganini aytdi14 avgust 16:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi