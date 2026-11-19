Vinsent Van Gogning bahsli kartinasi 190,4 mln dollarga sotilib, mutlaq rekord o'rnatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Vinsent Van Gogning «Gullayotgan kashtanlar» asari Nyu-Yorkdagi Sotheby's kimoshdi savdosida 190,4 million dollarga sotilib, rassom ijodidagi yangi auksion rekordini o‘rnatdi.
- Ushbu polotno jahon san’at tarixida kimoshdi savdosida sotilgan to‘rtinchi eng qimmat kartinaga aylandi.
- Savdo arafasida asarning natsistlar davridagi o‘tmishi bilan bog‘liq huquqiy nizolar kelib chiqqan bo‘lsa-da, Blakiyer-Arriyeta oilasi va Samuel Fisher merosxo‘rlari o‘zaro maqbul kelishuvga erishdi.
Niderlandiyalik buyuk musavvir Vinsent Van Gog (1853–1890) qalamiga mansub «Gullayotgan kashtanlar» (Châtaigniers en fleurs) asari Nyu-Yorkdagi nufuzli Sotheby's kimoshdi savdosida komissiya to‘lovlari bilan birga 190,4 million dollarga sotildi. Artnet portalining xabar berishicha, ushbu ko‘rsatkich rassom asarlari uchun mutlaq auksion rekordini o‘rnatdi hamda polotnoni jahon san’at tarixida kimoshdi savdosida sotilgan to‘rtinchi eng qimmat kartinaga aylantirdi.
Savdo oldidan hal etilgan tarixiy nizo
Mazkur polotno atrofida hafta boshidan buyon jiddiy huquqiy bahslar davom etayotgan edi. Germaniyalik noshir Samuel Fisherning avlodlari asarni savdodan olib tashlashni talab qilib chiqishgandi. Ular 1936 yilda natsistlar ta’qibi fonida kartina oiladan bosim ostida sotib olinganini isbotlashga urinishdi.
Biroq The Art Newspaper nashrining aniqlik kiritishicha, kimoshdi savdosi arafasida Fisher merosxo‘rlari va kartinaning so‘nggi egalari — argentinalik kolleksionerlar Blakiyer-Arriyeta oilasi o‘rtasida o‘zaro maqbul kelishuvga erishilgan. Tomonlar bitim tafsilotlarini (merosxo‘rlar savdo tushumidan ulush olganmi yoki boshqa turdagi tovon puli belgilanganmi) oshkor etmaslikka qaror qilishdi. Sotheby's uyi esa kelishuvda kartinaning natsistlar davridagi murakkab tarixi va Xolokost yillarida Fisher oilasi chekkan azob-uqubatlar inobatga olinganini ta’kidladi.
Ko‘rsatkichlar
«Gullayotgan kashtanlar» (2026)
«Sarv daraxtli bog‘» (2022)
Yakuniy narxi
190,4 mln dollar
117,18 mln dollar
Auksion uyi
Sotheby's (Nyu-York)
Christie's (Nyu-York)
Sobiq egasi
Blakiyer-Arriyeta kolleksiyasi
Pol Allen (Microsoft hammuassisi)
Maqomi
Van Gog asarlari orasida 1-o‘rin (tarixda 4-o‘rin)
Avvalgi rekordchi
Uch daqiqa davom etgan shiddatli kimoshdi savdosi
Blakiyer-Arriyeta (Blaquier-Arrieta) kolleksiyasining bosh loti sifatida taqdim etilgan ushbu asar uchun kurash atigi uch daqiqa atrofida davom etdi:
Savdolar 135 million dollarlik boshlang‘ich narx bilan ochildi;
Ishtirokchilar stavkalarni 5 million dollardan oshirib borishdi;
Yakunda zalda ishtirok etgan nyu-yorklik mashhur art-diler, Acquavella Galleries rahbari Uilyam Akvavella g‘olib chiqdi.
Eslatib o‘tamiz, Van Gog asarlari bo‘yicha avvalgi rekord 2022 yil 9 noyabrda o‘rnatilgan bo‘lib, o‘shanda Christie's savdosida Microsoft hammuassisi Pol Allen kolleksiyasiga tegishli «Sarv daraxtli bog‘» (Verger avec cyprès, 1888) kartinasi 117,18 million dollarga xarid qilingan edi.
Sizningcha, jahon san’at bozorida buyuk musavvirlar asarlarining yuzlab million dollarga baholanishi ularning haqiqiy madaniy qiymatini aks ettiradimi yoki bu shunchaki yirik sarmoyadorlarning moliyaviy o‘yinimi? Fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…