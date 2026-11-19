Muhammadjon Masharipov Toshkentda tarixiy g‘alabaga erishdi: O‘zbekistonga ilk oltin medal!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkentda o‘tayotgan dzyudo bo‘yicha yoshlar o‘rtasidagi Jahon chempionatida Muhammadjon Masharipov O‘zbekiston delegatsiyasiga ilk oltin medalni taqdim etdi. -60 kg vazn toifasida ishtirok etgan sportchi final bahsida AQSH vakili Jonatan Yangni mag‘lubiyatga uchratdi.
- Masharipov oltin medal sari yo‘lda Xitoy, Mo‘g‘uliston, Braziliya va Tojikiston dzyudochilari ustidan ishonchli g‘alabalarni qo‘lga kiritdi.
Toshkentda dzyudo bo‘yicha yoshlar o‘rtasidagi Jahon chempionati qizg‘in pallaga kirdi. Mezbonlar musobaqadagi ilk medalini shunchaki qo‘lga kiritmadi — Muhammadjon Masharipov finalda kuchli raqibini mag‘lub etib, O‘zbekiston delegatsiyasiga birinchi oltin medalni taqdim etdi.
-60 kg vazn toifasida bahs olib borgan o‘zbekistonlik dzyudochi musobaqa davomida bir nechta kuchli raqibdan ustun keldi. Uning finalgacha bo‘lgan yo‘lida Xitoy, Mo‘g‘uliston, Braziliya va Tojikiston vakillari to‘siq bo‘la olmadi.
Finalgacha to‘rt raqib, hal qiluvchi bahsda esa AQSH vakili
Muhammadjon Masharipov musobaqani ishonchli tarzda boshladi. U dastlab Xitoy va Mo‘g‘uliston dzyudochilarini mag‘lub etib, keyingi bosqichga yo‘l oldi. Shundan so‘ng Braziliya va Tojikiston vakillari ham o‘zbekistonlik sportchining g‘alabali yurishini to‘xtata olmadi.
Oltin medal uchun kechgan final bahsida esa Masharipov AQSH vakili Jonatan Yang bilan kuch sinashdi. Amerikalik dzyudochi kattalar o‘rtasidagi Gran-pri turniri sovrindori sifatida ham jiddiy raqib edi.
Biroq hal qiluvchi bellashuvda Muhammadjon o‘z mahorati va ustunligini namoyish etib, g‘alaba qozondi. Shu tariqa, u yoshlar o‘rtasidagi Jahon chempionati oltin medaliga sazovor bo‘ldi.
O‘zbekiston delegatsiyasi uchun muhim boshlanish
Masharipovning g‘alabasi nafaqat shaxsiy yutuq, balki mezbonlar uchun ham musobaqadagi muhim voqea bo‘ldi. U O‘zbekiston terma jamoasiga Toshkentda o‘tayotgan jahon birinchiligining birinchi medalini, qolaversa, ilk oltin mukofotini taqdim etdi.
Ushbu natija o‘z maydonida ishtirok etayotgan o‘zbekistonlik yosh dzyudochilar uchun ham katta ruhiy turtki bo‘lishi mumkin. Endi muxlislar terma jamoaning navbatdagi chiqishlari va boshqa vazn toifalaridagi natijalarini intiqlik bilan kuzatadi.
Muhammadjon Masharipov esa Toshkentdagi Jahon chempionatini oltin medal bilan boshlab berdi. Uning g‘alabasi musobaqaning ilk kunlaridayoq O‘zbekiston dzyudosiga katta bayram kayfiyatini olib kirdi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…