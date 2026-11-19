Uch buyuk derjava yetakchilari yopiq eshiklar ortida nimalarni muhokama qilishdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026 yil 19 noyabr kuni Xitoyning Shenchjen shahrida o‘tgan ATES sammiti doirasida Si Szinpin, Vladimir Putin va Donald Tramp ishtirokida tarixda ilk bor uch tomonlama muzokaralar bo‘lib o‘tdi.
- Uchrashuv davomida XXR raisi Si Szinpin yadro qurolini butunlay taqiqlash va yo‘q qilishga chaqirgan bo‘lsa, AQSH prezidenti Donald Tramp Moskva va Pekinni yadroviy qurollanishni uch tomonlama qisqartirish masalasini muhokama qilishga undadi.
Vladimir Putin, Si Szinpin va Donald Tramp. Shenchjen (Xitoy). 2026 yil 19 noyabr.
Xitoyning Shenchjen shahrida Osiyo-Tinch okeani iqtisodiy hamkorligi (ATES) sammiti doirasida tarixda ilk bor Xitoy, Rossiya va AQSH rahbarlari — Si Szinpin, Vladimir Putin va Donald Tramp ishtirokida uch tomonlama muzokaralar bo‘lib o‘tdi. «Sinxua» axborot agentligining xabar berishicha, uchrashuv davomida XXR raisi Si Szinpin yadro qurolini butunlay taqiqlash va yo‘q qilishga chaqirdi.
Si Szinpin o‘z nutqida yadro urushida g‘oliblar bo‘lishi mumkin emasligini va bunday urushga aslo yo‘l qo‘yib bo‘lmasligini alohida ta’kidlab, yadroviy arsenallarni to‘liq tugatish zarurligini bildirdi.
AQSHning taklifi va SNV-III shartnomasidan keyingi vaziyat
AQSH prezidenti Donald Tramp ham ushbu muloqot chog‘ida Moskva va Pekinni yadro qurolini tarqatmaslik bo‘yicha sa’y-harakatlarni birlashtirishga hamda yadroviy qurollanishlarni uch tomonlama qisqartirish masalasini muhokama qilishga chaqirdi.
Vashington uchun bu masala 2026 yil fevral oyida Rossiya va AQSHning strategik arsenallarini cheklab turuvchi so‘nggi kelishuv — SNV-III shartnomasi muddati tugaganidan so‘ng yanada prinsipial ahamiyat kasb etmoqda.
Muzokaralar bosqichi
Ishtirokchilar va tafsilotlar
Uch tomonlama sammit
Si Szinpin raisligida yopiq formatda, taxminan 1 soatga mo‘ljallangan
Tramp — Putin uchrashuvi
19 noyabr ertalab ~40 daqiqa davom etdi (asosiy mavzu — Ukraina mojarosi)
Tramp — Si Szinpin uchrashuvi
1 soatdan ortiq davom etgan ikki tomonlama muloqot
Putin — Si Szinpin uchrashuvi
Sammitdan bir kun avval o‘tkazilgan alohida muzokaralar
Yopiq format va sammitning asosiy kun tartibi
Muzokaralar Si Szinpin raisligida qat’iy yopiq formatda o‘tdi — uch derjava yetakchilari muzokaralar stoli atrofida yolg‘iz o‘tirishdi. Kreml ma’lumotlariga ko‘ra, ushbu suhbatga taxminan bir soat vaqt ajratilgan. OAV xabarlariga ko‘ra, sammit arafasida Vashington va Pekin o‘rtasida uchrashuv formati bo‘yicha ayrim kelishmovchiliklar bo‘lgan: Xitoy oldindan tayyorlangan ssenariy asosidagi chiqishlarni yoqlagan bo‘lsa, AQSH erkin munozara tarafdori bo‘lgan.
Umumiy sammit oldidan yetakchilar alohida ikki tomonlama uchrashuvlar ham o‘tkazishdi. Jumladan, 19 noyabr tongida Tramp va Putin qariyb 40 daqiqa suhbatlashdi — bu ularning 2025 yil avgustida Alyaskada o‘tgan sammitidan keyingi ilk to‘laqonli yuzma-yuz uchrashuvi bo‘ldi. Rossiya prezidenti yordamchisi Yuriy Ushakovning so‘zlariga ko‘ra, mazkur suhbatning bosh mavzusi Ukrainadagi urush bo‘lgan.
Shenchjendagi uch tomonlama muloqotda strategik barqarorlik va qurollanish ustidan nazorat (jumladan, yadro qurolini boshqarishda sun’iy intellekt rolini cheklash) bilan bir qatorda, Ukraina mojarosini tinch yo‘l bilan hal etish hamda Eron atrofidagi vaziyat muhokama qilinishi kutilgan edi.
Sizningcha, Si Szinpinning yadro qurolini butunlay yo‘q qilish haqidagi chaqirig‘i va uch buyuk derjava yetakchilarining yuzma-yuz muloqoti global xavfsizlikni ta’minlashda real natija beradimi? Fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…