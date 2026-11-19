Tramp Putin bilan kutilmaganda uchrashdi, Si Szinpin bilan muzokaralar esa kechikdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Donald Tramp Vladimir Putin bilan kutilmagan uchrashuv o‘tkazib, uni o‘zining do‘sti deb atadi.
- Reuters agentligi xabariga ko‘ra, jurnalistlar 58 soniyadan so‘ng uchrashuv joyidan chiqarib yuborilgani sababli muloqot tafsilotlari oshkor etilmadi.
- Mazkur holat Trampning Xitoy rahbari Si Szinpin bilan rejalashtirilgan muzokaralari kechikishiga olib keldi.
Donald Tramp Vladimir Putin bilan kutilmagan uchrashuvda Rossiya rahbarini «do‘stim» deb atadi. Ikki rahbarning qisqa muloqoti jurnalistlar uchun ham kutilmagan bo‘lib, ular uchrashuv boshlanganidan ko‘p o‘tmay xonadan chiqarib yuborildi. Bu voqea Trampning Si Szinpin bilan rejalashtirilgan muzokaralari kechikishiga ham sabab bo‘ldi. Bu haqda Reuters agentligi xabar berdi.
«U kim? U mening do‘stim»
Tramp xonaga kirib kelganida Vladimir Putinga ishora qilib, uni do‘sti sifatida tanishtirgan.
«U kim? U mening do‘stim», — degan AQSH prezidenti.
Rossiya rahbari ham amerikalik hamkasbiga ingliz tilida minnatdorlik bildirgan: «Thank you so much», ya’ni «Katta rahmat».
Ikki rahbar o‘rtasidagi ushbu qisqa muloqot ularning shaxsiy munosabatlariga ishora qiluvchi epizod sifatida diqqatni tortdi.
Jurnalistlar 58 soniyadan keyin chiqarib yuborildi
Reuters ma’lumotiga ko‘ra, Putin va Trampning muloqoti oldindan kutilmagan tarzda bo‘lib o‘tgan.
Jurnalistlar Tramp xonaga kirganidan taxminan 58 soniya o‘tgach, uchrashuv joyidan chiqarib yuborilgan. Shu sababli ikki rahbarning keyingi suhbati qanday kechgani va nimalar muhokama qilingani haqida ommaviy axborot vositalariga batafsil ma’lumot berilmagan.
Putin bilan uchrashuv Si Szinpin bilan muzokaralarga ta’sir qildi
Trampning Vladimir Putin bilan kutilmagan muloqoti uning Xitoy rahbari Si Szinpin bilan rejalashtirilgan uchrashuvi vaqtiga ham ta’sir ko‘rsatgan.
Reuters xabar qilishicha, Putin bilan uchrashuv sabab Trampning Si Szinpin bilan muzokaralari kechikkan.
Shu tariqa, qisqa va kutilmagan muloqot xalqaro sammitdagi diplomatik kun tartibiga ham ta’sir ko‘rsatgan epizodga aylandi. Biroq Putin va Tramp suhbatining mazmuni hamda uning keyingi diplomatik qarorlarga ta’siri haqida hozircha ochiq ma’lumot berilmagan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…