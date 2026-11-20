"Tramp — ahmoq, Vens esa manfaatparast": AQSH Senatiga saylangan Abdul El-Sayeddan keskin bayonot
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Michigan shtatidan AQSH Senatiga saylangan ilk musulmon siyosatchi Abdul El-Sayed prezident Donald Trampni keskin tanqid qilib, uni nodon va ashaddiy narsiss deb atadi.
- Jurnalist Mehdi Hasanga bergan intervyusida senator vitse-prezident Jey Di Vensni Trampning kamchiliklarini tushunsa-da, shaxsiy siyosiy manfaatlari yo‘lida unga sodiqlik ko‘rsatayotganlikda aybladi.
Michigan shtatidan AQSH Senatiga saylangan demokrat Abdul El-Sayed prezident Donald Trampni keskin tanqid qilib, uni «ahmoq», «nodon» va «ashaddiy narsiss» deb atadi. Shuningdek, u vitse-prezident Jey Di Vens Trampning kamchiliklarini yaxshi tushunishini, biroq siyosiy manfaatlari yo‘lida uni omma oldida qo‘llab-quvvatlashda davom etayotganini ta’kidladi.
El-Sayed bu fikrlarni jurnalist Mehdi Hasanga bergan intervyusida bildirgan. 6 noyabr kuni Zeteo nashrida e’lon qilingan suhbatdan lavhalar 17 noyabrga kelib ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi.
Saylangan senatorning fikricha, Jey Di Vens Trampga qaraganda ancha aqlli va chuqurroq siyosiy tahlil qilish qobiliyatiga ega. Biroq vitse-prezident o‘z qarashlarini ochiq bildirish o‘rniga, Oq uy rahbarining siyosatini qo‘llab-quvvatlashni ma’qul ko‘rmoqda.
«Tramp — ahmoq, u nodon va ashaddiy narsiss. Jey Di Vens esa haqiqatan ham aqlli», — deya ta’kidlagan El-Sayed.
Uning aytishicha, Vens prezidentning izchil bo‘lmagan xatti-harakatlari va qarorlarini anglab tursa-da, hokimiyatga yaqinroq bo‘lish uchun unga sodiqlik namoyish etmoqda. El-Sayed vitse-prezidentni o‘z siyosiy maqsadlari yo‘lida qarashlari va tamoyillaridan chekinayotganlikda aybladi.
Demokrat siyosatchi Vensning Tramp qarorlarini avval qo‘llab-quvvatlagani, endilikda esa ularning salbiy oqibatlaridan o‘zini chetga olishga urinayotganini ham tanqid qildi. Uning fikricha, prezident siyosatini so‘zsiz ma’qullash Vensning o‘z siyosiy kelajagiga ham zarar yetkazishi mumkin.
Ma’lumot uchun, Abdul El-Sayed 3 noyabr kuni bo‘lib o‘tgan saylovda respublikachi Mayk Rodjers ustidan g‘alaba qozondi. Shu tariqa u AQSH Senatiga saylangan ilk musulmon siyosatchi bo‘ldi. Uning senatorlik vakolati 2027 yil yanvarida boshlanadi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…