Ruslan Abdullayev AQSHdagi muhim jang oldidan raqibi bilan yuzma-yuz keldi
O‘zbekistonlik professional bokschi Ruslan Abdullayev ertaga, 21 noyabr kuni AQSHda navbatdagi jangini o‘tkazadi. Super yengil vazn toifasida faoliyat olib borayotgan hamyurtimizga meksikalik Xuan Mesa Angulo raqiblik qiladi.
Professional boks oqshomi Kaliforniya shtatidagi Indio shahrida joylashgan Fantasy Springs Casino majmuasida tashkil etiladi. Abdullayev uchun bu bellashuv o‘z imkoniyatlarini yana bir bor namoyish etish va professional ringdagi g‘alabalar sonini oshirish yo‘lidagi navbatdagi sinov bo‘ladi.
Abdullayev va Angulo turnir oldidan yuzma-yuz keldi
Bugun tongda jangchilar musobaqa oldidan tashkil etilgan media tadbirlarida ishtirok etishdi. Ushbu tadbirlar doirasida bokschilar turnirga tayyorgarlik jarayoni va bo‘lajak bellashuv oldidan omma e’tiboriga tushdi.
Endi barcha e’tibor ringdagi to‘qnashuvga qaratilgan. Meksikalik Xuan Mesa Angulo Abdullayevning navbatdagi raqibi sifatida maydonga chiqadi. Har ikki bokschi uchun ushbu jang o‘z imkoniyatlarini ko‘rsatish va muxlislar e’tiborini qozonish uchun muhim imkoniyat hisoblanadi.
O‘zbekistonlik boks muxlislarini tonggi jang kutmoqda
Bellashuv AQSHda o‘tkazilishi sababli O‘zbekistondagi muxlislar uni tonggi soatlarda kuzatishi mumkin. Jangning aniq boshlanish vaqti va translyatsiyasi haqidagi ma’lumotlar esa alohida e’lon qilinishi kutilmoqda.
Ruslan Abdullayevning meksikalik raqibga qarshi qanday natija qayd etishi endi ringda ma’lum bo‘ladi. Hamyurtimizdan ishonchli jang va navbatdagi g‘alabani kutayotgan muxlislar uchun ertangi bellashuv diqqatga sazovor voqealardan biri bo‘ladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…