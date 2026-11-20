Ko‘p soch o‘ramasi bilan tug‘ilgan chaqaloq: chaqaloq boshidagi soch o‘ramalari nimani anglatadi? (video)
Yava xalqining qadimiy e’tiqodiga ko‘ra, chaqaloq boshidagi soch o‘rimlari uning kelajakdagi fe’l-atvori bilan bog‘liq deb hisoblanadi. Yava tilida uneng-uneng deb ataladigan bu soch girdoblarining soni va joylashuvi bolaning qanday inson bo‘lib ulg‘ayishiga ishora qilishi mumkinligi haqida qarashlar mavjud.
Xalq orasidagi rivoyatlarga ko‘ra:
- Bitta soch o‘rimi — odatiy, bosiq xarakterli bola.
- Ikkita soch o‘rimi — chaqqon, o‘jar va tarbiyalash biroz qiyin bo‘lgan bola.
- Ikkitadan ortiq soch o‘rimi — o‘ziga xos, boshqalardan farq qiladigan xarakter sohibi.
Albatta, bu qarashlar ilmiy jihatdan tasdiqlanmagan. Ular Yava xalqining avloddan-avlodga o‘tib kelayotgan urf-odatlari, afsonalari va xalqona e’tiqodlaridan biridir.
Ammo tasavvur qiling, chaqaloqning boshida bittayu ikkita emas, balki o‘nlab soch o‘rimlari bo‘lsa-chi? Yava xalqining ushbu qadimiy qarashlariga ko‘ra, bunday holat qanday ma’noni anglatishi mumkin? Balki u boshqalardan mutlaqo farq qiladigan, o‘zgacha taqdir egasi bo‘lishiga ishora deb talqin qilinarmidi?
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…