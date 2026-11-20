Shavkat Mirziyoyev Parkentga yangi elektropoyezdda bordi (video)
Toshkentdan Parkentga endi elektropoyezdda ham borish mumkin. O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2026 yil 20 noyabr kuni Toshkent viloyatiga tashrifi davomida yangi elektropoyezdda Parkentga yo‘l oldi. Qatnovning eng e’tiborli jihati — yo‘l vaqti va chipta narxi: poytaxtdan tumanga yetib borish 1 soat 13 daqiqa davom etadi, yo‘l haqi esa 10 ming so‘mni tashkil qiladi.
Ma’lum qilinishicha, bu narx taksi xizmatiga nisbatan qariyb 2,5 baravar arzon. Yangi temir yo‘l qatnovi Parkent aholisi uchun poytaxtga borish-kelishni yengillashtirish, shuningdek, tumanning transport imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan.
«Yo‘l azobi bo‘lmasa, odamlarimiz ko‘p narsani uddalay oladi»
Davlat rahbari poyezddagi suhbat davomida transport infratuzilmasining insonlar hayotidagi ahamiyatiga alohida to‘xtaldi.
«Yo‘l azobi bo‘lmasa, odamlarimiz ko‘p narsani uddalay oladi», — dedi Shavkat Mirziyoyev.
Prezidentning ta’kidlashicha, Parkentga temir yo‘l qatnovining yo‘lga qo‘yilishi tumanni poytaxtga yanada yaqinlashtirish va aholi uchun qulay sharoit yaratishga xizmat qiladi. Zamonaviy transport va yaxshi yo‘llar odamlarning kundalik hayotini yengillashtiribgina qolmay, ularning iqtisodiy hamda ijtimoiy faolligini ham oshiradi.
Parkentning salohiyati va aholi mehnatsevarligi e’tirof etildi
Suhbat chog‘ida davlat rahbari Parkentning tabiiy imkoniyatlari, toza havosi, shuningdek, bu yerda yashovchi aholining mehnatsevarligi, ma’naviyati va ma’rifati haqida ham gapirdi.
Yangi elektropoyezd qatnovi tuman aholisi uchun Toshkentga borishni osonlashtirishi bilan birga, poytaxtdan Parkentga keluvchi mehmonlar oqimini ko‘paytirish uchun ham imkoniyat yaratishi mumkin. Bu esa hududning turizm va xizmat ko‘rsatish sohalari rivojiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi ehtimolini oshiradi.
Toshkentdan Parkentga poyezdda borish qancha turadi?
Yangi qatnovning asosiy ko‘rsatkichlari quyidagicha:
Yo‘nalish: Toshkent — Parkent;
Transport: elektropoyezd;
Yo‘l vaqti: 1 soat 13 daqiqa;
Chipta narxi: 10 000 so‘m;
Taksiga nisbatan: qariyb 2,5 baravar arzon.
Shunday qilib, Parkentga borish endi nafaqat qulayroq, balki ancha tejamkorroq bo‘lishi mumkin. Ayniqsa, har kuni poytaxtga qatnaydigan aholi uchun yangi transport yo‘nalishi muhim imkoniyat hisoblanadi.
Prezident ta’kidlaganidek, yo‘l va transport qulayligi — shunchaki harakatlanish vositasi emas. Bu odamlarning vaqti, mablag‘i va imkoniyatlarini tejash, hududlar o‘rtasidagi aloqalarni kuchaytirish demakdir.
- #Shavkat Mirziyoyev
- #Toshkent-Parkent elektropoyezdi
- #O‘zbekiston temir yo‘llari
- #Transport infratuzilmasi
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…