Bog‘cha rahbari o‘z lavozimiga tiklandi
Inson qadr-qimmati, mehnat huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish adolatli jamiyatning eng muhim tamoyillaridan biridir. Zero, har bir fuqaro o‘z mehnati bilan erishgan o‘rni, kasbiy tajribasi va huquqlari qonun bilan himoya qilinishiga haqli.
Afsuski, ayrim hollarda mehnat munosabatlarida qonun talablariga zid qarorlar qabul qilinishi natijasida fuqarolarning huquq va manfaatlari buzilishi mumkin.
Bunday vaziyatlarda qonuniylikni tiklash, buzilgan huquqlarni ta’minlash muhim ahamiyat kasb etadi.
Mazkur sud hujjati ijrosini ta’minlash yuzasidan Byuroning Nukus shahar bo‘limi davlat ijrochilari tomonidan ijro harakatlari olib borildi. Natijada sud hujjatida belgilangan talablar bajarilib, fuqaroning mehnat huquqi amalda tiklandi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…