Ali Xomanaiyning 14 oylik nevarasi bilan tushgan surati ilk bor e’lon qilindi (foto)
Eronning marhum oliy rahbari Ali Xomanaiyning nevarasi Zahro Muhammadi Golpayegani bilan birga tushgan, avval ommaga e’lon qilinmagan surati chop etildi. Surat 20 noyabr kuni Butunjahon bolalar kuni munosabati bilan Xomanaiyning rasmiy veb-saytida e’lon qilindi va ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.
Eron rasmiy manbalari ma’lumotiga ko‘ra, Zahro 2024 yil 18 dekabrda tug‘ilgan. U 2026 yil 28 fevral kuni Eronga berilgan AQSH va Isroil havo zarbalari oqibatida 14 oyligida halok bo‘lgan. Chaqaloq Ali Xomanaiyning qizi Bushro Xomanaiy va Muhammad Javod Muhammadi Golpayegani oilasida dunyoga kelgan.
Eronning rasmiy axborot kanallarida e’lon qilingan xabarda Ali Xomanaiy va uning kichik nevarasi urushning dastlabki kunlarida birgalikda halok bo‘lgani aytilgan. Zarba Tehrondagi oliy rahbar qarorgohiga ham berilgan. Zahroning onasi ham ushbu hujum oqibatida vafot etgani bildirilgan.
Qayd etish joizki, Zahroning o‘limi 2026 yil iyul oyida Ali Xomanaiyni dafn etish marosimlari vaqtida ham jamoatchilik e’tiborini tortgan edi. O‘shanda qizaloqning Eron bayrog‘iga o‘ralgan kichik tobuti Tehrondagi Katta Musallada namoyish etilgan. Uning yoniga surati ham qo‘yilib, tobut Ali Xomanaiyning tobuti yonida joylashtirilgan. Bu tasvirlar Eron va xalqaro ommaviy axborot vositalarida tarqalgan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…