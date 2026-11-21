10 milliard kilometr yo‘l bosgan BepiColombo Merkuriyga yaqinlashdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa koinot agentligi (ESA) va Yaponiya aerokoinot tadqiqotlar agentligining (JAXA)
- BepiColombo apparati 10 milliard kilometr masofani bosib o‘tib, Merkuriy orbitasiga chiqishga hozirlik ko‘rmoqda.
- 2018 yilda Fransuz Gvianasidan uchirilgan ushbu missiya sayyoraning o‘ta keskin harorat va kuchli radiatsiya sharoitida tadqiqotlar olib borishni ko‘zlaydi.
10 milliard kilometr masofani bosib o‘tgan BepiColombo koinot apparati Merkuriyga yetarlicha yaqinlashib oldi va uning orbitasiga chiqishga hozirlik ko‘rmoqda. Ushbu missiya Yevropa koinot agentligi (ESA) va Yaponiya aerokoinot tadqiqotlar agentligining (JAXA) qo‘shma loyihasi hisoblanadi.
Apparat o‘ta keskin sharoitlarda ishlashga majbur: Quyoshga eng yaqin sayyora bo‘lgan Merkuriy sirtida harorat kunduzi +430°C ga yetishi, kechasi esa −180°C gacha tushishi mumkin. Bundan tashqari, sayyora doimiy ravishda kuchli quyosh radiatsiyasi ta’sirida bo‘ladi.
Sakkiz yillik parvoz va 11 daqiqalik xatarli manyovr
BepiColombo 2018 yilda Fransuz Gvianasidagi kosmodromdan uchirilgan edi. Quyoshning kuchli gravitatsion tortishi sabab apparat butun yo‘l davomida tezligini tinimsiz pasaytirib (tormozlab) borishga va trayektoriyasini doimiy moslashtirishga majbur bo‘ldi.
Sayyoralar gravitatsiyasidan foydalangan holda apparat sakkiz yil davomida:
Yer atrofini 1 marta,
Venerani 2 marta,
Merkuriyni esa 6 marta aylanib o‘tdi.
Merkuriy orbitasiga chiqishda apparatni eng xatarli sinov kutmoqda: sayyoraning gravitatsion kuchi uni orbitada ushlab qolishi uchun BepiColombo 11 daqiqa ichida tezligini zarur darajagacha pasaytirishi kerak. Agar manyovr rejadagidek kechmasa, apparat sayyora yonidan o‘tib, koinot qa’riga uchib ketishi ehtimoli bor.
Missiya jihati
Ma’lumot va tafsilotlar
Tashkilotchilar
Yevropa koinot agentligi (ESA) va Yaponiya aerokoinot tadqiqotlar agentligi (JAXA)
Uchirilgan yil va joy
2018 yil, Fransuz Gvianasi kosmodromi
Bosib o‘tilgan yo‘l
10 milliard kilometr; gravitatsion manyovrlar (Yer — 1, Venera — 2, Merkuriy — 6)
Harorat va muhit
+430°C dan −180°C gacha harorat, kuchli quyosh radiatsiyasi
Orbіtaga chiqish sinovi
11 daqiqa ichida tezlikni pasaytirish manyovri
Sayyora sirlari: muz, botiqliklar va ulkan yadro
Shu paytgacha Merkuriyga faqat ikkita NASA missiyasi yaqinlashgan: 1970-yillarda Mariner 10 uch marta yonidan uchgan, 2011 yilda esa «Messenjer» orbitaga chiqib, to‘rt yil ishlagan va qutb kraterlarida muz borligini aniqlagan.
Yangi missiya orqali olimlar quyidagi masalalarga oydinlik kiritishni maqsad qilgan:
Kraterlardagi muz: Quyoshga yaqinlikka qaramay, muzning sayyora kraterlarida qanday saqlanib qolishi;
Sirli chuqurliklar: Minglab uchraydigan, devorlari tik, to‘p-to‘p joylashgan va taxminan 100 ming yil atrofidagi geologik jihatdan yosh botiqliklarning meteorit zarbalariga bog‘liq bo‘lmagan kelib chiqish sabablari;
Favqulodda katta metall yadro: Oydan kichik o‘lchamga ega bo‘lsa-da, sayyoraning g‘oyat katta metall yadrosi xususiyatlari.
BepiColombo bortida birdaniga ikkita orbital apparat joylashgan bo‘lib, Merkuriyga yetib borgach, bir necha haftadan so‘ng ajraladi: ESA apparati sirtni yaqindan, JAXA apparati esa ancha olis orbitadan turib kuzatuv olib boradi.
Sizningcha, Merkuriy sirtidagi sirli botiqliklarning paydo bo‘lishi va sayyoraning ulkan metall yadrosi haqidagi kashfiyotlar Quyosh tizimi evolyutsiyasini tushunishga qanday yangilik olib kiradi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…