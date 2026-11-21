O‘zbekistonlik 15 yoshli maktab o‘quvchisi 5 895 metrlik cho‘qqini zabt etdi
15 yoshli o‘zbekistonlik Asal Maksumova Afrikaning eng baland nuqtasi — 5 895 metrlik Kilimanjaro cho‘qqisiga chiqdi. Shu tariqa u O‘zbekistondan ushbu marrani zabt etgan eng yosh inson bo‘ldi. Bu haqda qiz o‘zining Instagram sahifasida ma’lum qildi.
Asal mazkur ekspeditsiyani O‘zbekiston mustaqilligining 35 yilligiga bag‘ishlagan. Project Independence loyihasi doirasida tashkil etilgan safarda ishtirokchilar Kilimanjaroning mashhur Marangu yo‘nalishini tanlagan. Olti kun davom etgan ekspeditsiyada jamoa qariyb 72 kilometr masofani bosib o‘tgan. Ular nam tropik o‘rmonlar, baland tog‘ cho‘llari va qorli yonbag‘irlardan o‘tishgan.
Safarning eng og‘ir qismi cho‘qqiga chiqish bosqichi bo‘lgan. Ishtirokchilar qariyb 14 soat davomida yo‘l yurishgan. Bu vaqtda havo harorati minus 10 darajagacha pasayib, qor yog‘gan va kuchli shamol esgan.
Asal ekspeditsiya davomida milliy qadriyatlarimizni ham namoyon etgan. U jamoasi bilan 3 720 metr balandlikdagi Xorombo lagerida o‘zbek palovini tayyorlagan. Shuningdek, tog‘ bag‘rida uchta milliy raqsni ijro etgan.
7 noyabr kuni yosh alpinist Instagram sahifasida Prezident Shavkat Mirziyoyevga videomurojaat yo‘llab, mazkur natijasini O‘zbekiston mustaqilligining 35 yilligiga bag‘ishlaganini aytgan.
«Umid qilamanki, o‘z yuksalishim orqali ko‘plab yoshlarni yangi tashabbuslarga ilhomlantira olaman», — degan Asal.
Ma’lumot uchun, Kilimanjaroning Uxuru cho‘qqisi dengiz sathidan 5 895 metr balandlikda joylashgan. Afrikaning eng baland tog‘ massivi hisoblangan Kilimanjaro 1987 yildan buyon YUNЕSKOning Jahon merosi ro‘yxatiga kiritilgan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…