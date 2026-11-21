Germaniyada betonsiz ko‘priklar qurish texnologiyasi joriy etilmoqda: yog‘och va granitdan
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Berlin shahrida yog‘och va granit materiallaridan foydalangan holda betonsiz piyodalar va velosipedchilar ko‘priklarini qurish rejalashtirilmoqda.
- Berlin texnika universiteti hamda Miebach muhandislik kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan ushbu texnologiya inshootlarning xizmat muddatini an’anaviy yog‘och ko‘priklarga nisbatan 3–5 baravar uzaytirish imkonini beradi.
Germaniyaning Berlin shahrida yog‘och va granitdan foydalangan holda betonsiz piyodalar va velosipedchilar ko‘priklarini qurish rejalashtirilmoqda. Muhandislar ishlab chiqqan yangi texnologiya inshootlarning xizmat muddatini odatiy yog‘och ko‘priklarga nisbatan 3–5 baravar uzaytirish, shuningdek, qurilish jarayonida uglerod chiqindilarini sezilarli kamaytirish imkonini berishi kutilmoqda.
Qurilishda betondan foydalanishni kamaytirish, ekologik jihatdan barqaror materiallarga o‘tish va inshootlarning xizmat muddatini uzaytirishga qaratilgan yechimlar tobora ko‘proq e’tiborga tushmoqda. Germaniyada taklif etilayotgan yangi ko‘prik texnologiyasi ham aynan shu maqsadlarga xizmat qilishi mumkin.
Loyihada yog‘och konstruksiyalar va granit plitalar bir-biri bilan uyg‘unlashtirilib, betonsiz ko‘priklar barpo etish nazarda tutilgan. Muhandislar bu usul nafaqat ekologik, balki konstruksiyaning mustahkamligi va uzoq muddatli ekspluatatsiyasi nuqtayi nazaridan ham istiqbolli ekanini ta’kidlamoqda.
Yog‘och va granitdan iborat yangi konstruksiya qanday ishlaydi?
Ushbu texnologiya Berlin texnika universiteti tadqiqotchilari va Miebach muhandislik kompaniyasi hamkorligida ishlab chiqilgan. Loyiha mualliflarining ta’kidlashicha, yog‘och va granitni ko‘prik konstruksiyasida mazkur usulda birlashtirish yangi yondashuv hisoblanadi.
An’anaviy yog‘och ko‘priklarda konstruksiyaning ayrim qismlari yog‘ingarchilik, namlik, harorat o‘zgarishi va boshqa tashqi omillar ta’sirida tezroq eskirishi mumkin. Yangi loyihada esa yog‘och qismlarni tashqi muhitning salbiy ta’siridan himoya qilish uchun beton o‘rniga yirik granit plitalardan foydalanish taklif qilingan.
Bu yondashuv yog‘ochning tashqi ta’sirlarga duch kelishini kamaytirish va inshootning xizmat muddatini uzaytirishga qaratilgan. Muhandislarning bahosiga ko‘ra, bunday ko‘priklar odatiy yog‘och konstruksiyalarga nisbatan uch–besh baravar uzoqroq xizmat qilishi mumkin.
Texnologiyaning xavfsizligi va mustahkamligini baholash uchun tadqiqotchilar ko‘plab sinovlar o‘tkazgan. Bu jarayonda konstruksiyaning barqarorligi va yuk ko‘tarish xususiyatlari o‘rganilgan.
Berlinda ikkita yangi ko‘prik quriladi
Yangi texnologiyani amaliyotda qo‘llash maqsadida Miebach kompaniyasi Berlinning Shpandau tumanida piyodalar va velosipedchilar uchun ikkita ko‘prik qurishni rejalashtirmoqda.
Loyihaga ko‘ra, har bir ko‘prikning uzunligi qariyb 15 metrni tashkil etadi. Ular hozirda yaroqsiz holga kelgan eski yog‘och ko‘priklar o‘rnida barpo etiladi.
Yangi inshootlar piyodalar va velosipedchilar harakati uchun mo‘ljallangan bo‘lib, betondan foydalanmasdan, yog‘och va granitning konstruktiv imkoniyatlarini birlashtirish orqali quriladi.
Nega bu texnologiya ekologik jihatdan muhim?
Yangi konstruksiyaning asosiy afzalliklaridan biri — qurilish jarayonida karbonat angidrid (CO₂) chiqarilishini kamaytirish imkoniyatidir. Betondan foydalanishni qisqartirish va yog‘och kabi muqobil materiallarga tayanish qurilishning ekologik ta’sirini pasaytirishga xizmat qilishi mumkin.
Bundan tashqari, ishlab chiquvchilar konstruksiyani qismlarga ajratish va uning materiallarini keyinchalik qayta ishlatish yoki qayta ishlash imkoniyatini ham muhim ustunlik sifatida ko‘rmoqda.
Yog‘och va granitni birlashtirish orqali inshootning xizmat muddatini uzaytirish, materiallardan qayta foydalanish imkoniyatini oshirish va ekologik ta’sirni kamaytirish maqsad qilingan.
Tadqiqotchilar ushbu texnologiya kelajakda Germaniyaning boshqa hududlarida ham piyodalar va velosipedchilar uchun ko‘priklar qurishda qo‘llanilishi mumkinligini hisobga olmoqda.
Agar loyiha amaliyotda kutilgan natijalarni bersa, yog‘och va granitdan foydalanish shahar infratuzilmasini qurishda ekologik, mustahkam va uzoq xizmat qiluvchi muqobil yechimlardan biriga aylanishi mumkin.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…