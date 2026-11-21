Xalqaro qidiruvdagi o‘zbekistonlik ayol Turkiyada qo‘lga olinib, qaytarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xorazm viloyatidagi Bandlikka ko‘maklashish markazining sobiq xodimi Y.G. davlat mablag‘larini o‘zlashtirish va hujjatlarni soxtalashtirishda gumonlanib, Turkiyada qo‘lga olindi va O‘zbekistonga qaytarildi.
- O‘zbekiston va Turkiya huquqni muhofaza qiluvchi organlarining hamkorlikdagi tezkor tadbiri natijasida xalqaro qidiruvda bo‘lgan ayolning turgan joyi aniqlandi.
- Y.G.
Foto: Bosh konsulxona
Davlat mablag‘larini o‘zlashtirish va rasmiy hujjatlarni soxtalashtirishda gumonlanayotgan o‘zbekistonlik ayol Turkiyada qo‘lga olindi. Xorazm viloyatidagi Bandlikka ko‘maklashish markazida mas’ul lavozimda ishlagan Y.G. xalqaro qidiruvda bo‘lgan va O‘zbekistonga qaytarilgan.
Bu haqda O‘zbekistonning Istanbul shahridagi Bosh konsulxonasi ma’lum qildi. Qo‘lga olish O‘zbekiston va Turkiya huquqni muhofaza qiluvchi organlari hamkorligida o‘tkazilgan tezkor tadbir natijasida amalga oshirilgan.
U qanday jinoyatlarda gumonlanmoqda?
Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, Y.G. Xorazm viloyatidagi Bandlikka ko‘maklashish markazida mutasaddi lavozimda ishlagan davrida mansab vakolatlaridan foydalanib, davlat mablag‘larini o‘zlashtirish hamda rasmiy hujjatlarni soxtalashtirish bilan shug‘ullanganlikda gumonlanmoqda.
Ushbu holatlar yuzasidan ayol O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining ikki moddasi bo‘yicha qidiruvga berilgan:
167-modda — o‘zlashtirish yoki rastrata yo‘li bilan talon-toroj qilish;
228-modda — hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blankalar tayyorlash, ularni qalbakilashtirish, sotish yoki ulardan foydalanish.
Mazkur moddalar davlat mablag‘larini noqonuniy o‘zlashtirish va rasmiy hujjatlar bilan bog‘liq qonunbuzarliklar uchun jinoiy javobgarlikni nazarda tutadi.
Turkiyadagi tezkor tadbir natijasida qo‘lga olindi
O‘zbekiston va Turkiya huquqni muhofaza qiluvchi organlari hamkorligida o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida xalqaro qidiruvda bo‘lgan ayolning turgan joyi aniqlanib, u qo‘lga olingan.
Shundan so‘ng Y.G. O‘zbekistonga qaytarilgan. Hozirda ushbu jinoyat ishi bo‘yicha tergov harakatlari davom etmoqda.
Xalqaro qidiruvda bo‘lgan shaxslarni aniqlash va ularni yurisdiksiyasi bo‘yicha tegishli davlatga qaytarish huquqni muhofaza qiluvchi organlar o‘rtasidagi xalqaro hamkorlik doirasida amalga oshiriladi.
Hozircha gumonlanayotgan ayolga nisbatan ishning boshqa tafsilotlari, o‘zlashtirilgan mablag‘ miqdori va tergovning keyingi bosqichlari haqida qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…