Dani Alves: «Qamoqdagi 113 yevro menga millionlardan ko‘proq baxt berdi»
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Barselona» va Braziliya terma jamoasining sobiq futbolchisi Dani Alves hayotga bo'lgan qarashlari o'zgarganini va baxtni endi moddiy boyliklarda emasligini ma'lum qildi.
- U futbolchilik faoliyati davomida topgan millionlab yevrolariga qaraganda, qamoqda ishlab topgan 113 yevro unga ko'proq quvonch bag'ishlaganini ta'kidladi.
- Sobiq himoyachi baxtli bo'lish uchun unga endi futbol kerak emasligini va hozirgi hayotidan mamnun ekanligini bildirdi.
Futbolda millionlab yevro ishlab topgan, «Barselona» va Braziliya terma jamoasining sobiq yulduzi Dani Alves hayotga bo‘lgan qarashlari o‘zgarganini aytdi. Uning ta’kidlashicha, hozir baxtni futbol yoki katta puldan emas, boshqa narsalardan topmoqda. Sobiq futbolchining qamoqda ishlab topgan 113 yevrosi haqidagi gaplari esa e’tiborni tortdi.
Dani Alves futbolchilik faoliyati davomida jahonning eng kuchli klublarida to‘p tepdi, katta maoshlar oldi va ko‘plab sovrinlarni qo‘lga kiritdi. Biroq braziliyalik sobiq himoyachining aytishicha, hayotidagi baxtni anglash nuqtayi nazaridan qaraganda, hatto qamoqda ishlab topgan kichik mablag‘ ham unga millionlab yevro daromad keltirgan yillaridan ko‘ra ko‘proq quvonch bergan.
«Baxtli bo‘lish uchun endi futbol kerak emas»
Alves o‘zining hozirgi hayoti va baxt haqidagi tushunchalari o‘zgarganini ochiq aytdi. U futbolchilik faoliyati davomida katta mablag‘lar topgan bo‘lsa-da, bu pullar baxtning yagona manbai emasligini ta’kidladi.
«Endi menga baxtli bo‘lish uchun futbol kerak emas. Men hayotimdan mamnunman. Futbol o‘ynagan paytimda millionlab yevro topganman, lekin qamoqda 113 yevro ishlab topishim menga million olganimdan ham ko‘proq baxt bag‘ishladi», — deya Alvesning so‘zlarini The Touchline sahifasi keltirdi.
Uning bu gaplari futbolchining hayotidagi keskin o‘zgarishlar va qadriyatlar haqidagi qarashlari bilan bog‘liq holda muhokama qilinmoqda.
Futboldagi boy karyera va katta sovrinlar
Dani Alves zamonaviy futbol tarixidagi eng sovrindor futbolchilardan biri sifatida tanilgan. U Yevropada «Barselona», «Sevilya», «Yuventus» va «PSJ» kabi yirik klublarda o‘ynagan. Ayniqsa, kataloniyaliklar safidagi faoliyati uning karyerasidagi eng muvaffaqiyatli davrlardan biri bo‘lgan.
Braziliya terma jamoasi safida ham Alves muhim o‘rin tutgan. U milliy jamoa libosida 126 ta uchrashuvda maydonga tushib, sakkizta gol muallifi bo‘lgan.
Biroq futbol maydonlaridagi muvaffaqiyatlar, millionlab yevro daromad va yirik sovrinlardan keyin uning hayoti butunlay boshqa yo‘nalishga burildi. Alvesning qamoqda ishlab topgan 113 yevro haqidagi iqrori esa inson baxtni har doim ham moddiy boylik yoki mashhurlik bilan o‘lchay olmasligi haqidagi bahslarni yanada kuchaytirishi mumkin.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…