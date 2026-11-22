«Boka Xuniors» finalda «Atletiko Mineyro»ni yengib, Copa Sudamericana g‘olibiga aylandi
Argentinaning afsonaviy «Boka Xuniors» klubi Janubiy Amerika kubogi (Copa Sudamericana) musobaqasining 2026 yilgi mavsumida bosh sovrinni qo‘lga kiritdi. Hal qiluvchi final uchrashuvida Braziliyaning «Atletiko Mineyro» jamoasiga qarshi maydonga tushgan Buenos-Ayres klubi 2:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozondi.
Tarixiy 3-titul va 21 yillik kutish
Uchrashuvning har ikki bo‘limida bittadan gol urgan argentinaliklar raqibga hech qanday imkoniyat qoldirmadi. Shu tariqa, «Boka Xuniors» 21 yillik uzoq tanaffusdan keyin yana ushbu nufuzli turnir taxtiga qaytdi va o‘z tarixida uchinchi bor Copa Sudamericana chempioni bo‘ldi (avvalroq klub 2004 va 2005 yillarda zafar quchgan edi).
Argentina gegemonligi va Braziliya klublarining 6 yillik omadsizligi
Ushbu final Janubiy Amerika klublar futbolidagi ikki muhim tendensiyani yana bir bor tasdiqladi:
Argentinaning ketma-ket 3-g‘alabasi: So‘nggi uch mavsumda Copa Sudamericana kubogi faqat Argentina jamoalariga nasib etmoqda — avvalgi ikki yilda «Rasing» va «Lanus» chempion bo‘lgan edi.
Braziliyaning «final la’nati»: So‘nggi 6 yil davomida musobaqa finallarida faqat Braziliya klublari mag‘lubiyatga uchramoqda. Bu davr mobaynida «Red Bull Bragantino», «San-Paulu», «Fortaleza», «Kruzeyro» hamda ikki bor «Atletiko Mineyro» hal qiluvchi bahslarda imkoniyatni boy berdi.
Copa Sudamericana — 2026 finali va tarixiy statistika
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar va faktlar
Final uchrashuvi
«Boka Xuniors» 2:0 «Atletiko Mineyro»
Gollar taqsimoti
1-bo‘limda 1 ta gol, 2-bo‘limda 1 ta gol
«Boka Xuniors» titullari
3-chempionlik (2004, 2005, 2026)
Argentina seriyasi
So‘nggi 3 yilda 3 ta g‘olib («Rasing», «Lanus», «Boka Xuniors»)
Braziliya antirekordi
So‘nggi 6 ta finalning barchasida mag‘lubiyat
Sizningcha, Janubiy Amerikaning ikkinchi darajali klublar turnirida Argentina jamoalarining bunday ustunligi nima bilan bog‘liq — taktik intizommi yoki finallardagi xarakter?
O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Janubiy Amerika futboli ixlosmandlariga ushbu qaynoq xabarni darhol ulashing!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…