Hindistonda zo‘ravonlik qurboni bo‘lgan 15 yoshli qizni o‘z onasi o‘ldirdi
Hindistonda 15 yoshli kar va gapira olmaydigan qiz og‘ir jinoyat qurboniga aylanganidan so‘ng, o‘z oilasi tomonidan ham shafqatsiz munosabatga duch keldi. Mahalliy politsiya ma’lumotiga ko‘ra, uning onasi va akasi qizning o‘limiga sabab bo‘lgan.
Ma’lum qilinishicha, voqea sentyabr oyida sodir bo‘lgan. O‘shanda noma’lum erkak qizning imkoniyatlaridan foydalanib, uni odamlar kam yuradigan joyga olib borgan va unga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik sodir etgan.
Ushbu voqeadan keyin oila mahalliy aholi e’tiboriga tushgan. Qo‘shnilar orasida turli gap-so‘zlar tarqalgan. Qizning onasi esa atrofdagilarning munosabatini oila uchun sharmandalik sifatida qabul qilgani aytilmoqda.
Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, shundan so‘ng ayol o‘g‘li bilan kelishib, qizini omborxonaga olib kirgan. Ona va o‘g‘il unga hujum qilib, uning hayotiga nuqta qo‘ygan.
Hodisadan keyin politsiya qizning onasini qo‘lga olgan. Uning akasi esa voqea joyidan qochib ketgan va hozirda qidirilmoqda.
Mazkur fojia jinsiy zo‘ravonlik qurbonlarini ayblash va jamiyatdagi noto‘g‘ri qarashlar inson hayoti uchun qanday og‘ir oqibatlarga olib kelishi mumkinligini yana bir bor ko‘rsatdi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…