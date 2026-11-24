Gvardiola Kloppga bergan va’dasini oshkor qildi: ularni nima bog‘lab turadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xosep Gvardiola Yurgen Kloppni o'zining butun murabbiylik faoliyatidagi eng kuchli va jiddiy raqibi deb atadi.
- Ispaniyalik mutaxassis Klopp Germaniya terma jamoasida katta o'zgarishlar qila olishiga va nemis muxlislariga jamoa bilan faxrlanish tuyg'usini qaytara olishiga ishonch bildirdi.
- Shuningdek, Gvardiola Kloppga joriy yilda Germaniyaga borib, birga golf o'ynash va kechki ovqat qilishni va'da qilganini ma'lum qildi.
«Manchester Siti»ning sobiq bosh murabbiyi Xosep Gvardiola Germaniya terma jamoasi ustozi Yurgen Klopp haqida iliq fikrlar bildirdi. Ispaniyalik mutaxassis nemis hamkasbini butun murabbiylik faoliyatidagi eng kuchli raqibi deb atadi. Shuningdek, u Kloppga Germaniyaga borib, birga golf o‘ynash va kechki ovqat qilishni va’da berganini aytdi.
Gvardiolaning fikricha, Klopp Germaniya terma jamoasida katta o‘zgarishlar qila oladi. Uning futbolchilarni o‘z g‘oyalariga ishontirish va jamoada birdamlikni shakllantirish qobiliyati nemis futboliga yangi ruh bag‘ishlashi mumkin.
«Nemis muxlislari yana terma jamoasi bilan faxrlanadi»
Gvardiola Kloppning murabbiylik uslubi va futbolchilarga ta’sir o‘tkazish qobiliyatini alohida ta’kidladi.
«Yurgen futbolchilarni o‘z uslubini qabul qilishga ilhomlantiradi, shunda hammasi yana iziga tushadi. Keyingi Yevropa chempionati yoki jahon chempionatida g‘olib bo‘lishadimi — buni aytish qiyin. Lekin men bir narsaga yuz foiz ishonaman: nemis muxlislari yana milliy terma jamoasi bilan faxrlanadi», — dedi Gvardiola.
Uning ta’kidlashicha, Kloppning jamoalari namoyish etadigan futbol doimo unda kuchli taassurot qoldirgan.
«U mening eng qiyin raqibim bo‘lgan»
Gvardiola Klopp bilan yillar davomida turli musobaqalarda raqobatlashgan. Ular avval Germaniya Bundesligasida, keyin esa Angliya Premer-ligasida o‘zaro to‘qnash kelishgan.
Klopp «Borussiya» Dortmund va «Liverpul»ni boshqargan bo‘lsa, Gvardiola «Bavariya» hamda «Manchester Siti» bilan ishlagan. Ayniqsa, Angliyadagi raqobat ularning murabbiylik faoliyatidagi eng esda qolarli sahifalardan biriga aylangan.
«Uning jamoalari o‘yinini tomosha qilar ekanman, ko‘pincha: “Vo, mana bu futbol...” deb o‘ylayman. Bugungi kunda Yurgen Klopp mening butun murabbiylik faoliyatimdagi eng jiddiy raqib va eng qiyin raqibdir, deb ayta olaman», — dedi ispaniyalik mutaxassis.
Bu so‘zlar ikki murabbiy o‘rtasidagi raqobat qanchalik kuchli bo‘lganini ko‘rsatadi. Biroq Gvardiola Kloppni faqat raqib sifatida emas, balki yaqin do‘sti va kasbdoshi sifatida ham qadrlashini yashirmadi.
Golf va kechki ovqat: Gvardiolaning shaxsiy va’dasi
Gvardiola intervyu davomida Kloppga bergan va’dasini ham oshkor qildi. U joriy yil Germaniyaga borib, do‘sti bilan uchrashishni rejalashtirgan.
«Biz — do‘stmiz. Unga shu yil Germaniyaga albatta borishimni, u yerda birga golf o‘ynashimizni, keyin esa birga kechki ovqat qilishimizni va’da qilganman», — deya Gvardiolaning so‘zlarini Bundesliga Magazine keltirdi.
Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarmoqda
Yurgen Klopp 2026 yil 24 iyul kuni Germaniya futbol assotsiatsiyasi bilan to‘rt yillik shartnoma imzoladi. U 15 avgustdan boshlab rasman milliy terma jamoa bosh murabbiyi sifatida ishga kirishdi.
Klopp Germaniyani 2028 yilgi Yevropa chempionati va 2030 yilgi jahon chempionatiga olib borishi kutilmoqda. Ungacha mutaxassis «Liverpul»dagi muvaffaqiyatli faoliyati bilan jahon futbolida katta obro‘ qozongan edi.
Gvardiolaning bayonoti esa futboldagi katta raqobat har doim ham dushmanlikni anglatmasligini yana bir bor ko‘rsatdi. Bir paytlar sovrinlar uchun murosasiz kurashgan ikki mutaxassis bugun bir-birining yutuqlarini qadrlaydigan do‘stlar sifatida munosabatda bo‘lmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…