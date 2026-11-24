74 nafar huquq himoyachisi yangi xalqaro tashkilot tuzishni qo‘llab-quvvatladi
Moskvada bo‘lib o‘tgan Xalqaro ombudsmanlar forumida Jahon mustaqil huquq himoyachilari birlashmasini (VNOP) tashkil etish niyati to‘g‘risidagi deklaratsiya imzolandi. Hujjatni 74 nafar huquq himoyachisi qo‘llab-quvvatladi. Yangi tuzilma turli mamlakatlarda inson huquqlari buzilishi bilan bog‘liq holatlarda transchegaraviy huquqiy yordam ko‘rsatish va inqirozlarga birgalikda javob berish mexanizmlarini ishlab chiqishni ko‘zda tutadi.
Yevroosiyo ombudsmanlari alyanzining navbatdagi yig‘ilishi doirasida tashkil etilgan forumda O‘zbekiston ham ishtirok etdi. Mamlakat vakili sifatida Oliy Majlisning Inson huquqlari bo‘yicha vakili (ombudsman) o‘rinbosari qatnashdi. U o‘z chiqishida bolalar va yoshlarni internet makonida himoya qilish, ular uchun xavfsiz raqamli muhit yaratish masalalariga to‘xtaldi.
74 nafar huquq himoyachisi imzolagan deklaratsiya nimani nazarda tutadi?
Deklaratsiya Jahon mustaqil huquq himoyachilari birlashmasini tashkil etish bo‘yicha niyatni ifodalaydi. Hujjatda yangi tuzilmaning asosiy tamoyillari sifatida insonparvarlik, mustaqillik, xolislik va xalqaro hamjihatlik belgilangan.
Tashabbusning asosiy maqsadi — inson huquqlarini himoya qilish sohasida turli mamlakatlar institutlari o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish. Ayniqsa, bir davlatning imkoniyatlari yetarli bo‘lmagan yoki inson huquqlari bilan bog‘liq muammolar bir nechta mamlakat hududiga daxldor bo‘lgan vaziyatlarda o‘zaro yordam mexanizmlarini yo‘lga qo‘yish nazarda tutilmoqda.
Ta’kidlash joiz, hozircha imzolangan hujjat tashkilot to‘liq ish boshlaganini emas, balki uni tuzish niyati va tashabbusini qo‘llab-quvvatlashni anglatadi.
Transchegaraviy huquqiy yordam va inqirozlarga birgalikda javob berish
Yangi birlashmani tashkil etish zarurati zamonaviy dunyodagi murakkab muammolar bilan izohlanmoqda. Qurolli mojarolar, texnogen va tabiiy ofatlar, gumanitar inqirozlar hamda ommaviy migratsiya inson huquqlarini himoya qilish sohasida xalqaro hamkorlikning yangi mexanizmlarini talab qilmoqda.
Tashabbus doirasida bir nechta muhim yo‘nalishni rivojlantirish rejalashtirilgan:
Transchegaraviy huquqiy yordam: turli mamlakatlarda huquqlari buzilgan shaxslarga huquqiy ko‘mak ko‘rsatish bo‘yicha hamkorlikni kuchaytirish.
Inqirozlarga birgalikda javob berish: ommaviy huquqbuzarliklar yuz berganda ombudsmanlar o‘rtasida muvofiqlashtirilgan harakatlar va umumiy yondashuvlarni ishlab chiqish.
Tajriba almashish: inson huquqlarini himoya qilishda samarali usullar va amaliyotlarni o‘rganish.
Xalqaro hamjihatlik: siyosiy va davlatlararo kelishmovchiliklar mavjud bo‘lgan sharoitda ham huquqni himoya qilish sohasida muloqotni davom ettirish.
Tashkilotga a’zo bo‘lish ochiq bo‘lishi rejalashtirilgan. Uning qadriyatlarini qo‘llab-quvvatlaydigan huquq himoyachilari birlashmaga qo‘shilishi mumkin.
«Moskva prinsiplari» — hamkorlikning asosiy mezonlari
Bo‘lajak birlashma faoliyati «Moskva prinsiplari» deb nomlangan xalqaro huquqni himoya qilish hamkorligi tamoyillariga asoslanishi ko‘zda tutilgan. Ushbu hujjat 23 ta qoidani o‘z ichiga oladi.
Unda inson qadr-qimmatini himoya qilish, huquq va erkinliklarning umumiyligi, milliy xilma-xillikni hurmat qilish, qonun ustuvorligi va xolislik kabi masalalarga alohida e’tibor qaratilgan.
Prinsiplarning asosiy vazifalaridan biri — milliy huquqni himoya qilish institutlarining mustaqilligini mustahkamlash hamda davlatlar o‘rtasida kelishmovchiliklar yuzaga kelgan taqdirda ham ularning o‘zaro hamkorligini saqlab qolish.
Moskvada 70 ta davlat vakillari jam bo‘ldi
Xalqaro ombudsmanlar forumi 2026 yil 16–18 noyabr kunlari Moskvada bo‘lib o‘tdi. Tadbirda 70 ga yaqin davlatdan 450 nafardan ortiq vakil ishtirok etdi.
Ular orasida milliy huquqni himoya qilish institutlari vakillari, xalqaro ekspertlar va yosh huquq himoyachilari bor edi. Forum dasturidan inson huquqlarini himoya qilishda ilg‘or tajribalarni almashish, yoshlarni internetdagi zararli axborot ta’siridan himoya qilish va xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga bag‘ishlangan muhokamalar ham o‘rin oldi.
O‘zbekiston delegatsiyasining ishtiroki doirasida bolalar va yoshlarni raqamli muhitda himoya qilish tajribasi taqdim etildi. Shu bilan birga, forumda inson huquqlari buzilgan holatlarda davlatlar va huquqni himoya qilish institutlari o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish masalalari muhokama qilindi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…