Turkiyalik sportchi isroillik raqibini bir soniyada mag‘lub etdi (video)
Turkiyalik armrestling sportchisi Beytulah Majit Hindistonning Nyu-Dehli shahrida o‘tkazilgan 2026 yilgi Jahon chempionatida isroillik raqibi bilan bellashuv oldidan qo‘l berib ko‘rishishdan bosh tortdi. Shundan so‘ng boshlangan bahsda u raqibini atigi bir soniyada mag‘lub etdi. Bu haqda DHA xabar berdi.
18 yoshgacha bo‘lgan erkaklar o‘rtasidagi 60 kilogramm vazn toifasining o‘ng qo‘l bahsida turkiyalik sportchi Daniil Serbinenko bilan kuch sinashdi. Bellashuv boshlanishidan avval isroillik sportchi unga qo‘l uzatgan, biroq Majit uning qo‘lini siqmagan. Ushbu holat aks etgan lahzalar videoga tushgan.
Shundan keyin sportchilar bellashuv stoliga o‘tgan. Majit raqibini bor-yo‘g‘i bir soniyada mag‘lub etib, musobaqadagi eng qisqa davom etgan bahslardan birida g‘alaba qozongan.
Turkiyalik sportchi yarim finalda rossiyalik Abdullax Baykulovga imkoniyatni boy bergan. Natijada u 60 kilogramm vazn toifasining o‘ng qo‘l bahsida bronza medaliga sazovor bo‘lgan.
Majit chempionatni yana bir medal bilan yakunlagan. U chap qo‘l bahsida ikkinchi o‘rinni egallab, kumush medalni qo‘lga kiritgan.
Eslatib o‘tamiz, 2026 yilgi Jahon armrestling chempionati 29 oktyabrdan 6 noyabrga qadar Hindiston poytaxti Nyu-Dehli shahrida bo‘lib o‘tgan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…