Sindarov jahon chempionligi uchun kurashni boshladi: 2,5 million dollar o‘rtada
Shveysariyaning Jeneva shahrida o‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov va amaldagi jahon chempioni, hindistonlik Dommaraju Gukesh o‘rtasida shaxmat bo‘yicha jahon chempionligi uchun tarixiy bahs boshlandi. 14 partiyaga mo‘ljallangan matchning umumiy sovrin jamg‘armasi 2,5 million dollarni tashkil etadi. Qizig‘i, raqiblarning klassik shaxmatdagi o‘zaro uchrashuvlarida hozircha Sindarovning ustunligi yaqqol ko‘zga tashlanadi.
Bu bellashuv O‘zbekiston shaxmati uchun alohida ahamiyatga ega. Javohir Sindarov mamlakat tarixida klassik shaxmat bo‘yicha mutlaq jahon chempionligi uchun bahs olib borayotgan ilk shaxmatchi hisoblanadi. U amaldagi chempion Gukeshni taxtdan tushirib, o‘zbek shaxmati tarixida yangi sahifa ochishga harakat qiladi.
2,5 million dollarlik sovrin jamg‘armasi: g‘olib qancha pul oladi?
Jahon chempionligi uchun bahsning umumiy sovrin jamg‘armasi 2,5 million dollar etib belgilangan. Bahs 14 ta klassik partiyadan iborat bo‘lib, birinchi bo‘lib 7,5 ochko to‘plagan shaxmatchi jahon chempioniga aylanadi.
Agar 14 partiyadan keyin hisob teng — 7:7 bo‘lib qolsa, g‘olib tay-breykda aniqlanadi. Bunday holatda chempion 1,3 million dollar, mag‘lub esa 1,2 million dollar mukofot puliga ega bo‘ladi.
Biroq sovrin puli taqsimoti faqat tay-breyk natijasiga bog‘liq emas. Qoidalarga ko‘ra, klassik partiyalardagi har bir g‘alaba uchun shaxmatchiga 200 ming dollar ajratiladi, qolgan mablag‘ esa ikki ishtirokchi o‘rtasida teng taqsimlanadi. Ayrim eng kichik farq bilan yakunlangan natijalarda ham 1,3 va 1,2 million dollarlik taqsimot qo‘llanadi.
Sindarovning Gukesh ustidan ustunligi bor
Bahs oldidan e’tibor qaratish lozim bo‘lgan jihatlardan biri — ikki grossmeysterning o‘zaro uchrashuvlari statistikasi.
Ular shu paytgacha klassik shaxmatda uch marta kuch sinashgan. Ushbu partiyalarning ikkitasida Javohir Sindarov g‘alaba qozongan, yana bir uchrashuv durang bilan yakunlangan. Gukesh hozirgacha o‘zbekistonlik shaxmatchini klassik bahsda mag‘lub eta olmagan.
Shu tariqa, o‘zaro uchrashuvlardagi hisob 2,5:0,5 ko‘rinishida Sindarov foydasiga. Ammo bu natijalarning ikkitasi 2018 va 2022 yillarda, shaxmatchilar hali yosh bo‘lgan paytda qayd etilgan. Ularning 2026 yildagi so‘nggi klassik uchrashuvi esa durang bilan tugagan.
Jahon chempioniga qarshi katta sinov
Dommaraju Gukesh 2024 yilda xitoylik Din Lijenni mag‘lub etib, jahon chempioniga aylangan. Endi hindistonlik shaxmatchi o‘z unvonini birinchi marta himoya qilmoqda.
Sindarov esa 2026 yilda nomzodlar turnirida g‘alaba qozonib, jahon chempionligi uchun bahsga yo‘llanma oldi. Uning bu bosqichgacha bo‘lgan muvaffaqiyatli yurishi va klassik shaxmatdagi yuqori reytingi mutaxassislar e’tiborini tortmoqda.
Bahs 24 noyabrdan 12 dekabrga qadar Jenevada o‘tkaziladi. Agar 14 partiyadan keyin hisob teng bo‘lsa, 12 dekabr kuni tay-breyk orqali chempion aniqlanadi.
Endi butun O‘zbekiston shaxmat muxlislari Javohir Sindarovning har bir partiyasini katta hayajon bilan kuzatadi. Oldinda murakkab va uzoq davom etadigan kurash bor. Ammo o‘zbek grossmeysterining bugungi imkoniyati va avvalgi natijalari mamlakatga jahon shaxmatining eng katta sovrinini olib kelishga bo‘lgan umidni yanada kuchaytirmoqda.
Bahs haqida qisqacha:
Ishtirokchilar: Javohir Sindarov (O‘zbekiston) – Dommaraju Gukesh (Hindiston).
Maqom: jahon chempionligi uchun bahs.
O‘tkazilish joyi: Jeneva, Shveysariya.
Muddat: 24 noyabr – 12 dekabr.
Format: 14 ta klassik partiyagacha.
G‘oliblik uchun zarur natija: 7,5 ochko.
Umumiy sovrin jamg‘armasi: 2,5 million dollar.
Tay-breykda g‘olibga: 1,3 million dollar, mag‘lubga: 1,2 million dollar.
Klassik partiyalardagi o‘zaro hisob: 2,5:0,5 — Sindarov foydasiga.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…