Imronning yangi qo‘shig‘i va klipi muxlislar e’tiborida (video)
Xonanda Imron «Sevganingni bilmay qolasan» nomli yangi qo‘shig‘ini muxlislariga taqdim etdi. Ijodkor taronani 24 noyabr kuni o‘zining YouTube kanaliga joylashtirdi.
Yangi qo‘shiq e’lon qilinishi bilanoq tinglovchilar e’tiborini tortdi. Video qisqa vaqt ichida ko‘plab tomoshalar to‘plab, muxlislar orasida qiziqish uyg‘otdi. Uning ostida qo‘shiq va ijro haqida iliq fikrlar hamda ijobiy izohlar qoldirilmoqda.
Taronaning videoklipida aktrisa Sitora Xudoynazarova asosiy rollardan birini ijro etgan. Klip voqealari va undagi obrazlar qo‘shiq mazmunini yanada ta’sirchan ifodalashga xizmat qiladi.
Imronning yangi ijodi muxlislar tomonidan iliq kutib olinmoqda. Tinglovchilar esa «Sevganingni bilmay qolasan» qo‘shig‘i haqidagi taassurotlari bilan ijtimoiy tarmoqlarda bo‘lishmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…