Shomurodov va Fayzullayevning kechagi o‘yini qanday baholandi?
O‘zbekiston milliy terma jamoasi yetakchilari Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev jahon chempionatidagi ishtirokdan so‘ng qisqa fursat hordiq chiqarib, o‘z klubi «Istanbul Bashakshehir» ixtiyoriga qaytdi. Legionerlarimiz mavsumoldi tayyorgarlik yig‘inida qatnashgach, Yevropa Konferensiyalar ligasi saralashidagi ilk rasmiy uchrashuvda ishtirok etishdi.
Zamin.uz o‘zbek futbolchilarining «Inter Turku»ga qarshi o‘yindagi harakatlari va ular olgan baholarni taqdim etadi.
Murosasiz kechgan bahs va Nuri Shaxinning qarori
Konferensiyalar ligasi saralash bosqichi doirasida bo‘lib o‘tgan uchrashuvda «Istanbul Bashakshehir» o‘z maydonida Finlyandiyaning «Inter Turku» klubini qabul qildi.
Eldor Shomurodov: Jamoa bosh murabbiyi Nuri Shaxin Eldorni asosiy tarkibda maydonga tushirdi. Hujumchimiz 69-daqiqagacha faol harakat qildi.
Abbosbek Fayzullayev: 22 yoshli hujumkor yarim himoyachimiz o‘yinni zaxira o‘rindig‘ida boshladi va 61-daqiqada maydonga tushirilib, jamoasining hujumdagi o‘yinini sezilarli darajada kuchaytirdi.
Uchrashuvda mezbonlar favorit hisoblanganiga qaramay, birinchi bo‘lib o‘z darvozasidan to‘p o‘tkazib yubordi. Qolgan daqiqalarda vaziyatni o‘nglashga harakat qilgan Istanbul klubi mag‘lubiyatdan qutilib qoldi va bahs 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlandi.
Flashscore: Legionerlarimizning harakatlari yuqori baholandi
Dunyoning nufuzli sport resurslaridan biri bo‘lgan Flashscore.com nashri o‘zbekistonlik futbolchilarning o‘yiniga munosib baho berdi.
Futbolchilarimizning Flashscore baholari:
Eldor Shomurodov (69 daqiqa o‘ynadi) — 7,2 ball
Abbosbek Fayzullayev (29+ daqiqa o‘ynadi) — 7,0 ball
Ikkala vakilimiz ham maydondagi sermazmun harakatlari va faolligi bilan jamoada yetakchilik salohiyatini namoyish etdi.
Javob o‘yini qachon va keyingi raqib kim?
Istanbuldagi 1:1 hisobidan so‘ng keyingi bosqich masalasi javob bahsida hal bo‘ladigan bo‘ldi.
Javob uchrashuvi: 30 iyul kuni Finlyandiyaning Turku shahrida bo‘lib o‘tadi.
Ehtimoliy raqib: Ushbu juftlik g‘olibi Konferensiyalar ligasi saralashining 3-bosqichida «Vaduts» (Lixtenshteyn) — «Atletik Eskaldes» (Andorra) qarama-qarshiligi g‘olibi bilan kuch sinashadi.
O‘yin ko‘rsatkichlari va xulosa
Parametr
Tafsilotlar
Musobaqa
Konferensiyalar ligasi, saralash bosqichi
Uchrashuv
«Istanbul Bashakshehir» 1:1 «Inter Turku»
Eldor Shomurodov
Asosiy tarkibda (69 daqiqa), 7.2 ball
Abbosbek Fayzullayev
Zaxiradan tushdi (61-daqiqadan), 7.0 ball
Javob bahsi
30 iyul, Turku (Finlyandiya)
…