Shomurodov va Fayzullayevning kechagi o‘yini qanday baholandi?

·130·Sport
Shomurodov va Fayzullayevning kechagi o‘yini qanday baholandi?

O‘zbekiston milliy terma jamoasi yetakchilari Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev jahon chempionatidagi ishtirokdan so‘ng qisqa fursat hordiq chiqarib, o‘z klubi «Istanbul Bashakshehir» ixtiyoriga qaytdi. Legionerlarimiz mavsumoldi tayyorgarlik yig‘inida qatnashgach, Yevropa Konferensiyalar ligasi saralashidagi ilk rasmiy uchrashuvda ishtirok etishdi.

Zamin.uz o‘zbek futbolchilarining «Inter Turku»ga qarshi o‘yindagi harakatlari va ular olgan baholarni taqdim etadi.

Murosasiz kechgan bahs va Nuri Shaxinning qarori

Konferensiyalar ligasi saralash bosqichi doirasida bo‘lib o‘tgan uchrashuvda «Istanbul Bashakshehir» o‘z maydonida Finlyandiyaning «Inter Turku» klubini qabul qildi.

  • Eldor Shomurodov: Jamoa bosh murabbiyi Nuri Shaxin Eldorni asosiy tarkibda maydonga tushirdi. Hujumchimiz 69-daqiqagacha faol harakat qildi.

  • Abbosbek Fayzullayev: 22 yoshli hujumkor yarim himoyachimiz o‘yinni zaxira o‘rindig‘ida boshladi va 61-daqiqada maydonga tushirilib, jamoasining hujumdagi o‘yinini sezilarli darajada kuchaytirdi.

Uchrashuvda mezbonlar favorit hisoblanganiga qaramay, birinchi bo‘lib o‘z darvozasidan to‘p o‘tkazib yubordi. Qolgan daqiqalarda vaziyatni o‘nglashga harakat qilgan Istanbul klubi mag‘lubiyatdan qutilib qoldi va bahs 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlandi.

Flashscore: Legionerlarimizning harakatlari yuqori baholandi

Dunyoning nufuzli sport resurslaridan biri bo‘lgan Flashscore.com nashri o‘zbekistonlik futbolchilarning o‘yiniga munosib baho berdi.

Futbolchilarimizning Flashscore baholari:

  • Eldor Shomurodov (69 daqiqa o‘ynadi) — 7,2 ball

  • Abbosbek Fayzullayev (29+ daqiqa o‘ynadi) — 7,0 ball

Ikkala vakilimiz ham maydondagi sermazmun harakatlari va faolligi bilan jamoada yetakchilik salohiyatini namoyish etdi.

Javob o‘yini qachon va keyingi raqib kim?

Istanbuldagi 1:1 hisobidan so‘ng keyingi bosqich masalasi javob bahsida hal bo‘ladigan bo‘ldi.

  • Javob uchrashuvi: 30 iyul kuni Finlyandiyaning Turku shahrida bo‘lib o‘tadi.

  • Ehtimoliy raqib: Ushbu juftlik g‘olibi Konferensiyalar ligasi saralashining 3-bosqichida «Vaduts» (Lixtenshteyn) — «Atletik Eskaldes» (Andorra) qarama-qarshiligi g‘olibi bilan kuch sinashadi.

O‘yin ko‘rsatkichlari va xulosa

Parametr

Tafsilotlar

Musobaqa

Konferensiyalar ligasi, saralash bosqichi

Uchrashuv

«Istanbul Bashakshehir» 1:1 «Inter Turku»

Eldor Shomurodov

Asosiy tarkibda (69 daqiqa), 7.2 ball

Abbosbek Fayzullayev

Zaxiradan tushdi (61-daqiqadan), 7.0 ball

Javob bahsi

30 iyul, Turku (Finlyandiya)

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...