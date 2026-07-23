Barselona Julian Alvarez transferi uchun yakuniy muddatni belgiladi

·71·Sport
Barselona Julian Alvarez transferi uchun yakuniy muddatni belgiladi

Kataloniyaning Barselona klubi Madridning Atletiko jamoasi hujumchisi Julian Alvarez transferi boʻyicha oʻz pozitsiyasini qatʼiylashtirdi. Klub prezidenti Joan Laporta argentinalik futbolchi uchun taklif qilingan ulkan mablagʻ stol ustida abadiy turmasligini va muzokaralar tez orada yakunlanishi kerakligini maʼlum qildi. Bu haqda AS nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, Barselona rahbariyati jahon chempioni uchun 100 million yevro miqdorida mablagʻ sarflashga tayyor. Biroq sport direktori Deco boshchiligidagi seleksiya guruhi ushbu transfer jarayoni butun yozgi kampaniyaga salbiy taʼsir koʻrsatishini istamayapti. Shu sababli, Joan Laporta futbolchiga iyul oyi oxirigacha muddat berdi.

Atletiko Madridning qatʼiy rad javobi

Garchi Barselona katta mablagʻ taklif qilayotgan boʻlsa-da, Atletiko Madrid rahbariyati oʻzining asosiy hujumchisini sotish niyatida emas. Madridliklar klubi ijrochi direktori Migel Anxel Xil Marin va prezident Enrike Sereso Kataloniya klubining bosim oʻtkazish taktikalarini tanqid ostiga oldi. Seresoning taʼkidlashicha, Julian Alvarez keyingi mavsumda qayerda oʻynashi barchaga, jumladan Laportaga ham kundek ravshan.

Hozirgi vaziyatda muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qolgan. Atletiko rahbariyati 100 million yevrolik taklifni hatto koʻrib chiqishni ham istamayapti va futbolchini jamoaning kelajakdagi loyihalari uchun daxlsiz deb hisoblamoqda. Barselona esa bu toʻsiqni faqat futbolchining oʻzi yengib oʻtishi mumkinligiga ishonmoqda.

Futbolchining qarori hal qiluvchi ahamiyatga ega

Barselona mutasaddilari Julian Alvarez klub rahbariyatiga rasman transfer soʻrovini topshirishini kutmoqda. Faqatgina futbolchining oʻzi ketish istagini qatʼiy bildirsa, Atletiko muzokaralar stoliga oʻtirishi mumkin. Aks holda, ikki klub oʻrtasidagi muloqot amalga oshmaydigan orzu boʻlib qolaveradi.

Julian Alvarez Qatardagi jahon chempionati davomida oʻz orzularini amalga oshirish uchun yangi chorlovlar haqida shama qilgan edi, biroq turnirdan soʻng ortiqcha mojarolardan qochish maqsadida jimlik saqlamoqda. Goal.com nashrining yozishicha, Barselona ushbu jimlikni buzish va transferni iyul oyi yakunigacha hal qilishni talab qilmoqda.

Agar belgilangan muddat ichida kelishuvga erishilmasa, Barselona oʻz eʼtiborini boshqa nishonlarga qaratadi. Klub yangi mavsum boshlanishidan oldin tarkibni toʻliq shakllantirib olishni va transfer bozorining soʻnggi kunlarida kutilmagan muammolarga duch kelmaslikni maqsad qilgan.

BarselonaAtletiko MadridJulian AlvarezTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...