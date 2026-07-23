Barselona Julian Alvarez transferi uchun yakuniy muddatni belgiladi
Kataloniyaning Barselona klubi Madridning Atletiko jamoasi hujumchisi Julian Alvarez transferi boʻyicha oʻz pozitsiyasini qatʼiylashtirdi. Klub prezidenti Joan Laporta argentinalik futbolchi uchun taklif qilingan ulkan mablagʻ stol ustida abadiy turmasligini va muzokaralar tez orada yakunlanishi kerakligini maʼlum qildi. Bu haqda AS nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, Barselona rahbariyati jahon chempioni uchun 100 million yevro miqdorida mablagʻ sarflashga tayyor. Biroq sport direktori Deco boshchiligidagi seleksiya guruhi ushbu transfer jarayoni butun yozgi kampaniyaga salbiy taʼsir koʻrsatishini istamayapti. Shu sababli, Joan Laporta futbolchiga iyul oyi oxirigacha muddat berdi.
Atletiko Madridning qatʼiy rad javobiGarchi Barselona katta mablagʻ taklif qilayotgan boʻlsa-da, Atletiko Madrid rahbariyati oʻzining asosiy hujumchisini sotish niyatida emas. Madridliklar klubi ijrochi direktori Migel Anxel Xil Marin va prezident Enrike Sereso Kataloniya klubining bosim oʻtkazish taktikalarini tanqid ostiga oldi. Seresoning taʼkidlashicha, Julian Alvarez keyingi mavsumda qayerda oʻynashi barchaga, jumladan Laportaga ham kundek ravshan.
Hozirgi vaziyatda muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qolgan. Atletiko rahbariyati 100 million yevrolik taklifni hatto koʻrib chiqishni ham istamayapti va futbolchini jamoaning kelajakdagi loyihalari uchun daxlsiz deb hisoblamoqda. Barselona esa bu toʻsiqni faqat futbolchining oʻzi yengib oʻtishi mumkinligiga ishonmoqda.
Futbolchining qarori hal qiluvchi ahamiyatga egaBarselona mutasaddilari Julian Alvarez klub rahbariyatiga rasman transfer soʻrovini topshirishini kutmoqda. Faqatgina futbolchining oʻzi ketish istagini qatʼiy bildirsa, Atletiko muzokaralar stoliga oʻtirishi mumkin. Aks holda, ikki klub oʻrtasidagi muloqot amalga oshmaydigan orzu boʻlib qolaveradi.
Julian Alvarez Qatardagi jahon chempionati davomida oʻz orzularini amalga oshirish uchun yangi chorlovlar haqida shama qilgan edi, biroq turnirdan soʻng ortiqcha mojarolardan qochish maqsadida jimlik saqlamoqda. Goal.com nashrining yozishicha, Barselona ushbu jimlikni buzish va transferni iyul oyi yakunigacha hal qilishni talab qilmoqda.
Agar belgilangan muddat ichida kelishuvga erishilmasa, Barselona oʻz eʼtiborini boshqa nishonlarga qaratadi. Klub yangi mavsum boshlanishidan oldin tarkibni toʻliq shakllantirib olishni va transfer bozorining soʻnggi kunlarida kutilmagan muammolarga duch kelmaslikni maqsad qilgan.
…