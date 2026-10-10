Banklar kredit qarzi uchun kartadagi barcha pulni yecha olmaydi

·0·O‘zbekiston
Banklar kredit qarzi uchun kartadagi barcha pulni yecha olmaydi

O‘zbekistonda banklarning mijoz roziligisiz kredit qarzdorligini undirish tartibiga o‘zgartirish kiritilmoqda. Yangi qoidaga ko‘ra, qarz to‘lovlari yechib olinganidan keyin ham mijozning bank kartalarida belgilangan miqdorda mablag‘ qoldirilishi shart.

Bu haqda Markaziy bankning 9 oktyabr kuni qabul qilingan qarorida belgilangan. Hujjat bank xizmatlari iste’molchilari bilan ishlashga doir amaldagi nizomga o‘zgartirish kiritishni nazarda tutadi.

Yangi tartibga muvofiq, mijozning roziligisiz kredit yoki kafillik bo‘yicha qarz undirilganda, uning hisoblarida mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdorining kamida yarmi saqlanib qolishi kerak.

Hozirda O‘zbekistonda mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdori 1 million 360 ming so‘mni tashkil etadi. Demak, belgilangan to‘lovlar yechib olinganidan keyin mijozning bank kartalarida kamida 680 ming so‘m qolishi lozim.

Ushbu o‘zgartishlar 2027 yil 10 yanvardan kuchga kiradi. Yangi tartib mijozlarning kredit qarzdorligi undirilganidan keyin ham muayyan miqdorda mablag‘ saqlab qolishini ta’minlashga qaratilgan.

Markaziy bankkredit qarzdorligi undirishbank kartalari2027 yil 10 yanvar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1-maydan Humo kartalari uchun SMS-xabarnoma narxi ikki baravar oshadi1-maydan Humo kartalari uchun SMS-xabarnoma narxi ikki baravar oshadi25 aprel 06:00Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!8 sentabr 09:581 oktyabrdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi ?1 oktyabrdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi ?1 oktabr 10:31Elektr va gazdan uzilganlarni qayta ulash bepul bo‘ldi: Prezident farmoni chiqdi!Elektr va gazdan uzilganlarni qayta ulash bepul bo‘ldi: Prezident farmoni chiqdi!28 sentabr 08:00Oʻzbekiston tashqi qarzi keskin oshdiOʻzbekiston tashqi qarzi keskin oshdi3 may 13:32Endilikda kredit uchun kartadagi pullar oxirigacha yechib olinmaydiEndilikda kredit uchun kartadagi pullar oxirigacha yechib olinmaydi25 aprel 14:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi