«Men kim bo‘libmanki, buning aksini da’vo qilsam?» — Brunu Fernandesh
«Manchester Yunayted» klubi va Portugaliya milliy terma jamoasi yarimhimoyachisi Brunu Fernandesh 41 yoshli afsonaviy hujumchi Krishtianu Ronalduning onasi tomonidan bildirilgan e’tirozlarga munosabat bildirdi. Avvalroq Ronalduning onasi o‘g‘liga milliy jamoa safida yetarlicha hurmat ko‘rsatilmagani haqida fikr bildirgan edi.
«U barchamiz uchun asosiy namuna hisoblanadi»
Portugaliyaning nufuzli A Bola nashri keltirgan intervyuda Fernandesh jamoadoshlari doimo Ronalduni ham futbolchi, ham inson sifatida yuksak qadrlashga harakat qilishganini, biroq uning shaxsiy tuyg‘ularini inkor eta olmasligini ta’kidladi:
«Ehtimol, Krishtianu haqiqatan ham vaziyatni shunday his qilgandir. Milliy jamoadagilarning barchasi unga doimo maksimal darajada hurmat ko‘rsatishga harakat qilishgan. U barchamiz uchun asosiy namuna hisoblanadi. Agar u bu hurmatni his qilmagan bo‘lsa, men kim bo‘libmanki, buning aksini da’vo qilsam?
Milliy jamoa futbolchisi sifatida shuni aytishim mumkinki, biz qilgan barcha ishlarimizda nafaqat futbolchiga, balki inson sifatida ham unga hurmat ko‘rsatishni maqsad qilganmiz.»
— Brunu Fernandesh (A Bola nashriga bergan intervyusidan)
Vaziyat tafsilotlari va tomonlar pozitsiyasi
Tomonlar
Pozitsiya va bayonot mazmuni
Krishtianu Ronalduning onasi
O‘g‘li Portugaliya milliy terma jamoasida munosib hurmat ko‘rmaganini da’vo qilgan
Brunu Fernandesh
Butun jamoa Ronalduga maksimal hurmat ko‘rsatganini, u barcha uchun namuna ekanini ta’kidladi
Asosiy jihat
Fernandesh Ronalduning shaxsiy his-tuyg‘ulari bilan bahslashmasligini, ammo jamoaning niyati doim xolis bo‘lganini qayd etdi
Eslatib o‘tamiz, Krishtianu Ronaldu milliy terma jamoadagi faoliyatini yakunlaganidan so‘ng ham Portugaliya futboli atrofida uning jamoadagi o‘rni va munosabatlar borasidagi muhokamalar to‘xtamayapti.
Sizningcha, Brunu Fernandeshning ushbu vazmin va diplomatik javobi Ronaldu oilasi va muxlislari bilan yuzaga kelgan tushunmovchiliklarga nuqta qo‘ya oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Portugaliya futboli muxlislariga ushbu qaynoq xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…