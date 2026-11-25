UFC chempioni Islom Maxachev navbatdagi jangi va ehtimoliy raqiblari haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UFC chempioni Islom Maxachev o'z chempionlik kamarini himoya qilish uchun 2027 yil yanvar oyida bo'lib o'tadigan da'vogarlar jangi natijasini kutmoqda.
- Karlos Prates hamda Maykl Morales o'rtasidagi ushbu muhim to'qnashuv 2027 yil 31 yanvar kuni Kanadaning Toronto shahrida, UFC 336 turniri doirasida tashkil etiladi.
- Maxachev bo'lajak jang uchun tayyorgarlikni 2027 yilning yanvar oyidan boshlashni rejalashtirgan.
Yengil vazn toifasida UFC chempioni Islom Maxachev «Match TV» telekanaliga bergan eksklyuziv intervyusida o‘zining navbatdagi jangi va unga ko‘riladigan tayyorgarlik rejalari bilan o‘rtoqlashdi. Sportchi yaqinlashib kelayotgan 2027 yilning ilk oyidan boshlab mashg‘ulotlarni boshlashini ma’lum qildi.
Da’vogarlar jangi raqibni aniqlab beradi
Islom Maxachev o‘z vaznidagi chempionlik kamarini himoya qilish uchun yanvardagi hal qiluvchi to‘qnashuv natijasini kutayotganini aytdi:
— Men yanvar oyidagi da’vogarlar jangini kutyapman. Undan keyin kim bilan jang qilishim ma’lum bo‘ladi.
— Bu Morales — Prates juftligidan biri bo‘ladimi?
— Ha, ulardan biri.
— Yozdami?
— Bilmayman. Men yanvar oyidan tayyorgarlikni boshlayman, ammo bu ularga ham bog‘liq bo‘ladi.
— Islom Maxachev
Jang sanasi va manzili aniq
UFC chempionligi uchun rasmiy da’vogar nomini aniqlab beruvchi Karlos Prates hamda Maykl Morales o‘rtasidagi o‘ta muhim jang 2027 yilning 31 yanvar kuni Kanadaning Toronto shahrida, UFC 336 turniri doirasida bo‘lib o‘tadi. Ushbu bahs g‘olibi katta ehtimol bilan Islom Maxachevga qarshi chempionlik kamari uchun oktagonga ko‘tariladi.
Islom Maxachevning rejalari va da’vogarlar bahsi
Sana / Muddat
Tadbir va jarayonlar
Batafsil ma’lumotlar
2027 yil yanvar
Mashg‘ulotlarning boshlanishi
Maxachev yangi yildan bo‘lajak jangga tayyorgarlikni boshlaydi
31 yanvar, 2027 yil
Da’vogarlar jangi
Karlos Prates VS Maykl Morales
Turnir
UFC 336
Toronto shahri (Kanada)
Ehtimoliy raund
Yoz oylari (2027 yil)
Aniq muddat da’vogarning jismoniy holati va tiklanishiga bog‘liq bo‘ladi
Sizningcha, Karlos Prates va Maykl Morales to‘qnashuvida qaysi jangchi g‘alaba qozonib, Islom Maxachevga qarshi chempionlik bahsida maydonga chiqishga loyiqroq bo‘ladi?
O‘z taxminlaringizni izohlarda yozib qoldiring va UFC ixlosmandlariga ushbu muhim yangilikni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…