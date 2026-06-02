Robinhood WonderFi kompaniyasini 180 million dollarga sotib olib Kanada bozoriga kirdi

·37·Iqtisodiyot
Robinhood WonderFi kompaniyasini 180 million dollarga sotib olib Kanada bozoriga kirdi

Aksiyalar va kriptovalyutalar savdosi platformasi Robinhood mahalliy WonderFi texnologik kompaniyasini 180 million dollarlik aksiya bitimi orqali sotib olib, Kanada bozoriga rasman qadam qoʻydi. Ushbu xarid natijasida Robinhood mamlakatdagi zaruriy litsenziyalar va tartibga soluvchi organlarning ruxsatnomalariga ega boʻldi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Dushanba kuni eʼlon qilingan bayonotga koʻra, Kanadaning eng yirik kripto birjalari hisoblangan Bitbuy va Coinsquare endilikda Robinhood brendi ostida faoliyat yuritadi. WonderFi maʼlumotlariga koʻra, ushbu platformalar 2025-yilda jami 49,8 million dollar daromad keltirgan. Robinhood Crypto rahbari Johann Kerbrat WonderFi kompaniyasining tartibga solinadigan platformalarni boshqarishdagi tajribasini yuqori baholab, uni Kanadadagi missiyani tezlashtirish uchun ideal hamkor deb atadi.

Triple A tahlillariga koʻra, kanadaliklarning qariyb 4,1 foizi Bitcoin va boshqa kripto aktivlarga egalik qiladi. Grand View Research prognozlariga koʻra, Kanadaning kripto bozori Shimoliy Amerikadagi eng tez rivojlanayotgan hudud boʻlib, uning umumiy daromadi 2033-yilga kelib 1 milliard dollardan oshishi kutilmoqda. Bitim doirasida WonderFi xodimlari va rahbariyati oʻz oʻrnida qoladi, Robinhood esa 300 000 ga yaqin yangi mijozlarni oʻz safiga qoʻshib oladi.

Robinhood AQSH kripto bozoriga 2018-yilda kirib kelgan edi. Kompaniya soʻnggi paytlarda oʻz faoliyatini kengaytirib, fevral oyida Ethereum tarmogʻida ikkinchi darajali (layer-2) test tarmogʻini ishga tushirdi. Kompaniya rahbari Vlad Tenev ushbu tarmoq birinchi haftaning oʻzidayoq 4 million tranzaksiyani qayta ishlaganini maʼlum qildi.

RobinhoodWonderFiKriptoKanadaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:114 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda