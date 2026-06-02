Bitcoin narxi 70 000 dollardan pastga tushdi: bozorda 800 million dollarlik likvidatsiya

·35·Iqtisodiyot
Bitcoin narxi 70 000 dollardan pastga tushdi: bozorda 800 million dollarlik likvidatsiya

Seshanba kuni Bitcoin (BTC) narxi soʻnggi ikki oy ichida ilk bor 70 000 dollar darajasidan pastga tushdi, chunki bozorda sotuvchilar nazoratni oʻz qoʻliga oldi. TradingView maʼlumotlariga koʻra, Bitstamp birjasida BTC narxi 69 631 dollargacha pasayib, yangi mahalliy minimumlarni qayd etdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Fond bozorlaridagi oʻsish tendensiyasiga ergasha olmagan Bitcoin boshqa xatarli aktivlardan farqli ravishda kunlik 2 foizga yaqin yoʻqotishga uchradi. Bu holat kriptovalyuta bozorida uzoq muddatli (long) pozitsiyalarning ommaviy yopilishiga sabab boʻldi. CoinGlass maʼlumotlariga koʻra, soʻnggi 24 soat ichida Bitcoin va altkoinlar boʻyicha jami likvidatsiyalar hajmi 800 million dollarga yaqinlashdi.

Taniqli treyder Ardi X ijtimoiy tarmogʻidagi postida narxlarning bunday harakatiga munosabat bildirib, bosim kuchayib borayotganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, 72 500 dollarlik darajaning boy berilishi hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻldi. "Agar qoʻllab-quvvatlash darajalari turli vaqt intervallarida buzilsa, bozor keyingi yirik likvidlik nuqtasi — 68 700 dollar tomon harakatlanadi", — deya qoʻshimcha qildi ekspert.

Dushanba kuni Material Indicators tahliliy resursi oʻzining xususiy savdo vositalari orqali xavotirli signallarni qayd etgan edi. Hozirda tahlilchilar ushbu pasayish konsolidatsiya bosqichiga aylanadimi yoki narxning yanada pastga shoʻngʻishiga sabab boʻladimi-yoʻqligini aniqlash uchun asosiy darajalarni kuzatishda davom etmoqdalar.

BitcoinKriptovalyutaBlokcheynInvestitsiyaBirja
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:114 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda