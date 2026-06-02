Bitcoin narxi 70 000 dollardan pastga tushdi: bozorda 800 million dollarlik likvidatsiya
Seshanba kuni Bitcoin (BTC) narxi soʻnggi ikki oy ichida ilk bor 70 000 dollar darajasidan pastga tushdi, chunki bozorda sotuvchilar nazoratni oʻz qoʻliga oldi. TradingView maʼlumotlariga koʻra, Bitstamp birjasida BTC narxi 69 631 dollargacha pasayib, yangi mahalliy minimumlarni qayd etdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Fond bozorlaridagi oʻsish tendensiyasiga ergasha olmagan Bitcoin boshqa xatarli aktivlardan farqli ravishda kunlik 2 foizga yaqin yoʻqotishga uchradi. Bu holat kriptovalyuta bozorida uzoq muddatli (long) pozitsiyalarning ommaviy yopilishiga sabab boʻldi. CoinGlass maʼlumotlariga koʻra, soʻnggi 24 soat ichida Bitcoin va altkoinlar boʻyicha jami likvidatsiyalar hajmi 800 million dollarga yaqinlashdi.
Taniqli treyder Ardi X ijtimoiy tarmogʻidagi postida narxlarning bunday harakatiga munosabat bildirib, bosim kuchayib borayotganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, 72 500 dollarlik darajaning boy berilishi hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻldi. "Agar qoʻllab-quvvatlash darajalari turli vaqt intervallarida buzilsa, bozor keyingi yirik likvidlik nuqtasi — 68 700 dollar tomon harakatlanadi", — deya qoʻshimcha qildi ekspert.
Dushanba kuni Material Indicators tahliliy resursi oʻzining xususiy savdo vositalari orqali xavotirli signallarni qayd etgan edi. Hozirda tahlilchilar ushbu pasayish konsolidatsiya bosqichiga aylanadimi yoki narxning yanada pastga shoʻngʻishiga sabab boʻladimi-yoʻqligini aniqlash uchun asosiy darajalarni kuzatishda davom etmoqdalar.
…