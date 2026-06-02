Bitcoin narxi AQSH va Eron oʻrtasidagi keskinlik fonida 71 000 dollardan pastga tushdi
Dushanba kuni Bitcoin (BTC) narxi AQSH va Eron oʻrtasidagi tinchlik bitimi boʻyicha umidlar soʻnishi fonida soʻnggi yetti haftalik eng past darajaga tushdi. TradingView maʼlumotlariga koʻra, BTC/USD juftligi aprel oyi oʻrtalaridan beri ilk bor 71 000 dollar atrofidagi koʻrsatkichni qayd etdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
AQSH va Eron oʻrtasidagi urushni toʻxtatishga qaratilgan 60 kunlik oʻt ochishni toʻxtatish kelishuvi amalga oshmasligi maʼlum boʻlgach, bozorlarda pasayish kuzatildi. The Kobeissi Letter tahliliy resursi X ijtimoiy tarmogʻida voqealar rivojining keskin oʻzgarganiga eʼtibor qaratdi.
Tahlilchilar AQSH Prezidenti Donald Trump tomonidan oʻtgan dam olish kunlari berilgan bayonotlarga ishora qilmoqdalar. Donald Trump bundan toʻqqiz kun avval Eron bilan kelishuv "tez orada" amalga oshishini aytgan edi, biroq soʻnggi ritorika buning aksini koʻrsatmoqda.
Ushbu geosiyosiy vaziyat fonida WTI neft narxi 95 dollarga yaqinlashdi va bu inflyatsiya bosimini yana kun tartibiga chiqardi. Aksiyalar bozori esa hozircha katta yoʻqotishlardan qochishga muvaffaq boʻldi va S&P 500 indeksi Eron atrofidagi turbulentlikni oʻz narxiga singdirishda davom etmoqda.
Bitcoin fevral oyidan beri kripto bozorini qoʻllab-quvvatlab kelayotgan AQSH ishlab chiqarish maʼlumotlarining ijobiy chiqishidan ham foydalana olmadi. Odatda bunday iqtisodiy oʻsish koʻrsatkichlari BTC narxiga ijobiy taʼsir koʻrsatar edi, biroq bu safar geosiyosiy xavflar ustunlik qildi.
…