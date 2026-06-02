Bitcoin narxi AQSH va Eron oʻrtasidagi keskinlik fonida 71 000 dollardan pastga tushdi

·44·Iqtisodiyot
Bitcoin narxi AQSH va Eron oʻrtasidagi keskinlik fonida 71 000 dollardan pastga tushdi

Dushanba kuni Bitcoin (BTC) narxi AQSH va Eron oʻrtasidagi tinchlik bitimi boʻyicha umidlar soʻnishi fonida soʻnggi yetti haftalik eng past darajaga tushdi. TradingView maʼlumotlariga koʻra, BTC/USD juftligi aprel oyi oʻrtalaridan beri ilk bor 71 000 dollar atrofidagi koʻrsatkichni qayd etdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

AQSH va Eron oʻrtasidagi urushni toʻxtatishga qaratilgan 60 kunlik oʻt ochishni toʻxtatish kelishuvi amalga oshmasligi maʼlum boʻlgach, bozorlarda pasayish kuzatildi. The Kobeissi Letter tahliliy resursi X ijtimoiy tarmogʻida voqealar rivojining keskin oʻzgarganiga eʼtibor qaratdi.

Tahlilchilar AQSH Prezidenti Donald Trump tomonidan oʻtgan dam olish kunlari berilgan bayonotlarga ishora qilmoqdalar. Donald Trump bundan toʻqqiz kun avval Eron bilan kelishuv "tez orada" amalga oshishini aytgan edi, biroq soʻnggi ritorika buning aksini koʻrsatmoqda.

Ushbu geosiyosiy vaziyat fonida WTI neft narxi 95 dollarga yaqinlashdi va bu inflyatsiya bosimini yana kun tartibiga chiqardi. Aksiyalar bozori esa hozircha katta yoʻqotishlardan qochishga muvaffaq boʻldi va S&P 500 indeksi Eron atrofidagi turbulentlikni oʻz narxiga singdirishda davom etmoqda.

Bitcoin fevral oyidan beri kripto bozorini qoʻllab-quvvatlab kelayotgan AQSH ishlab chiqarish maʼlumotlarining ijobiy chiqishidan ham foydalana olmadi. Odatda bunday iqtisodiy oʻsish koʻrsatkichlari BTC narxiga ijobiy taʼsir koʻrsatar edi, biroq bu safar geosiyosiy xavflar ustunlik qildi.

BitcoinKriptoIqtisodiyotDonald TrumpBirja
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:114 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda