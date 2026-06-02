Mt. Gox sovuq hamyonlaridan 739 million dollarlik Bitcoin koʻchirildi
Faoliyatini toʻxtatgan Yaponiyaning Mt. Gox kripto birjasi seshanba kuni ertalab oʻzining sovuq hamyonlaridan taxminan 739 million dollar qiymatidagi Bitcoin aktivlarini koʻchirdi. Arkham Intelligence maʼlumotlariga koʻra, bu soʻnggi ikki oy ichidagi birinchi yirik oncheyn harakatdir. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Blokcheyn maʼlumotlari shuni koʻrsatadiki, birja UTC vaqti bilan tonggi soat 04:47 da 10 306 Bitcoin (BTC) miqdoridagi mablagʻni nomaʼlum manzilga oʻtkazgan. Hozirda ushbu mablagʻlar Arkham tomonidan “ishlatilmagan” deb belgilangan, yaʼni ular yangi manzilda saqlanmoqda. Shu bilan birga, birja oʻzining issiq hamyoniga 116,3 BTC (taxminan 8,25 million dollar) miqdorida alohida oʻtkazmani amalga oshirdi.
Ushbu yirik tranzaksiya kreditorlarga toʻlovlarni qaytarish jarayoni tezlashishi mumkinligi haqidagi taxminlarni keltirib chiqardi. Oʻn yildan ortiq vaqt davomida oʻz mablagʻlarini kutayotgan kreditorlar Bitcoin aktivlarini qoʻlga kiritgach, ularni sotishni boshlashi mumkin, bu esa bozorga qoʻshimcha bosim oʻtkazishi ehtimoldan xoli emas.
Arkham maʼlumotlariga koʻra, Mt. Gox hamyonlarida hali ham 34 504 BTC (taxminan 2,41 milliard dollar) mavjud. Birja 2024-yil iyul oyidan boshlab Kraken va Bitstamp kabi hamkor birjalar orqali toʻlovlarni qaytarishni boshlagan edi, biroq jarayon sekin kechmoqda va yakuniy muddat bir necha bor ortga surildi.
Mt. Gox bir vaqtlar dunyodagi eng yirik Bitcoin birjasi boʻlib, global BTC savdosining 70 foizini nazorat qilgan. Tokioda joylashgan platforma 2014-yilda 850 000 BTC yoʻqolganini eʼlon qilganidan soʻng bankrot boʻlgan edi. Hozirda kreditorlarga toʻlovlarni toʻliq yakunlash muddati 2026-yil 31-oktyabr etib belgilangan.
…