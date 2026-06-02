Mt. Gox sovuq hamyonlaridan 739 million dollarlik Bitcoin koʻchirildi

·49·Iqtisodiyot
Mt. Gox sovuq hamyonlaridan 739 million dollarlik Bitcoin koʻchirildi

Faoliyatini toʻxtatgan Yaponiyaning Mt. Gox kripto birjasi seshanba kuni ertalab oʻzining sovuq hamyonlaridan taxminan 739 million dollar qiymatidagi Bitcoin aktivlarini koʻchirdi. Arkham Intelligence maʼlumotlariga koʻra, bu soʻnggi ikki oy ichidagi birinchi yirik oncheyn harakatdir. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Blokcheyn maʼlumotlari shuni koʻrsatadiki, birja UTC vaqti bilan tonggi soat 04:47 da 10 306 Bitcoin (BTC) miqdoridagi mablagʻni nomaʼlum manzilga oʻtkazgan. Hozirda ushbu mablagʻlar Arkham tomonidan “ishlatilmagan” deb belgilangan, yaʼni ular yangi manzilda saqlanmoqda. Shu bilan birga, birja oʻzining issiq hamyoniga 116,3 BTC (taxminan 8,25 million dollar) miqdorida alohida oʻtkazmani amalga oshirdi.

Ushbu yirik tranzaksiya kreditorlarga toʻlovlarni qaytarish jarayoni tezlashishi mumkinligi haqidagi taxminlarni keltirib chiqardi. Oʻn yildan ortiq vaqt davomida oʻz mablagʻlarini kutayotgan kreditorlar Bitcoin aktivlarini qoʻlga kiritgach, ularni sotishni boshlashi mumkin, bu esa bozorga qoʻshimcha bosim oʻtkazishi ehtimoldan xoli emas.

Arkham maʼlumotlariga koʻra, Mt. Gox hamyonlarida hali ham 34 504 BTC (taxminan 2,41 milliard dollar) mavjud. Birja 2024-yil iyul oyidan boshlab Kraken va Bitstamp kabi hamkor birjalar orqali toʻlovlarni qaytarishni boshlagan edi, biroq jarayon sekin kechmoqda va yakuniy muddat bir necha bor ortga surildi.

Mt. Gox bir vaqtlar dunyodagi eng yirik Bitcoin birjasi boʻlib, global BTC savdosining 70 foizini nazorat qilgan. Tokioda joylashgan platforma 2014-yilda 850 000 BTC yoʻqolganini eʼlon qilganidan soʻng bankrot boʻlgan edi. Hozirda kreditorlarga toʻlovlarni toʻliq yakunlash muddati 2026-yil 31-oktyabr etib belgilangan.

BitcoinMt. GoxKriptovalyutaBlokcheynInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniya regulyatori Angliya Premer-ligasi klublarini ogohlantirdiBugun, 14:14CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda