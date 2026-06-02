Bitcoin narxining pasayishi Strategy emas, balki AI bilan bogʻliq boʻlishi mumkin
Soʻnggi vaqtlarda Bitcoin narxida kuzatilayotgan pasayish tendensiyasi koʻpchilik kutganidek moliyaviy strategiyalar emas, balki sunʼiy intellekt (AI) sohasidagi oʻzgarishlar bilan bogʻliq boʻlishi mumkin. CoinDesk nashrining ‘Daybook’ axborotnomasida keltirilishicha, investorlarning diqqat-eʼtibori hozirda kripto bozordan koʻra koʻproq texnologik gigantlarning AI ishlanmalariga qaratilmoqda. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
Bozor tahlilchilari NVIDIA va Microsoft kabi kompaniyalarning AI yoʻnalishidagi muvaffaqiyatlari kapital oqimini oʻzgartirib yuborganini taʼkidlamoqda. Ilgari yuqori daromad ilinjida Bitcoin va boshqa kripto aktivlarga yoʻnaltirilgan investitsiyalar endilikda sunʼiy intellekt infratuzilmasini rivojlantiruvchi aksiyalarga oʻtmoqda. Bu esa kriptovalyuta birjalarida likvidlikning vaqtincha kamayishiga sabab boʻldi.
Shuningdek, makroiqtisodiy omillar va Fed tomonidan olib borilayotgan pul-kredit siyosati ham Bitcoin narxiga bosim oʻtkazishda davom etmoqda. Biroq, texnologik sektorning AI atrofidagi shov-shuvlari raqamli oltin hisoblangan Bitcoin uchun kutilmagan raqobat muhitini yaratdi. Investorlar risklarni diversifikatsiya qilishda anʼanaviy kripto strategiyalardan koʻra innovatsion texnologiyalarni afzal koʻrishmoqda.
Ekspertlarning fikricha, Bitcoin narxining barqarorlashishi uchun bozorga yangi institutsional oqimlar kirib kelishi kerak. Hozircha esa Nasdaq indeksidagi texnologik kompaniyalarning oʻsishi kripto bozoridagi dinamikani belgilab beruvchi asosiy omil boʻlib qolmoqda. Agar AI sohasidagi oʻsish surʼati pasaysa, investorlar yana qaytadan Bitcoin va Ethereum kabi aktivlarga eʼtibor qaratishlari ehtimoldan xoli emas.
…