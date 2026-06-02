Bitcoin narxining pasayishi Strategy emas, balki AI bilan bogʻliq boʻlishi mumkin

·53·Iqtisodiyot
Bitcoin narxining pasayishi Strategy emas, balki AI bilan bogʻliq boʻlishi mumkin

Soʻnggi vaqtlarda Bitcoin narxida kuzatilayotgan pasayish tendensiyasi koʻpchilik kutganidek moliyaviy strategiyalar emas, balki sunʼiy intellekt (AI) sohasidagi oʻzgarishlar bilan bogʻliq boʻlishi mumkin. CoinDesk nashrining ‘Daybook’ axborotnomasida keltirilishicha, investorlarning diqqat-eʼtibori hozirda kripto bozordan koʻra koʻproq texnologik gigantlarning AI ishlanmalariga qaratilmoqda. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Bozor tahlilchilari NVIDIA va Microsoft kabi kompaniyalarning AI yoʻnalishidagi muvaffaqiyatlari kapital oqimini oʻzgartirib yuborganini taʼkidlamoqda. Ilgari yuqori daromad ilinjida Bitcoin va boshqa kripto aktivlarga yoʻnaltirilgan investitsiyalar endilikda sunʼiy intellekt infratuzilmasini rivojlantiruvchi aksiyalarga oʻtmoqda. Bu esa kriptovalyuta birjalarida likvidlikning vaqtincha kamayishiga sabab boʻldi.

Shuningdek, makroiqtisodiy omillar va Fed tomonidan olib borilayotgan pul-kredit siyosati ham Bitcoin narxiga bosim oʻtkazishda davom etmoqda. Biroq, texnologik sektorning AI atrofidagi shov-shuvlari raqamli oltin hisoblangan Bitcoin uchun kutilmagan raqobat muhitini yaratdi. Investorlar risklarni diversifikatsiya qilishda anʼanaviy kripto strategiyalardan koʻra innovatsion texnologiyalarni afzal koʻrishmoqda.

Ekspertlarning fikricha, Bitcoin narxining barqarorlashishi uchun bozorga yangi institutsional oqimlar kirib kelishi kerak. Hozircha esa Nasdaq indeksidagi texnologik kompaniyalarning oʻsishi kripto bozoridagi dinamikani belgilab beruvchi asosiy omil boʻlib qolmoqda. Agar AI sohasidagi oʻsish surʼati pasaysa, investorlar yana qaytadan Bitcoin va Ethereum kabi aktivlarga eʼtibor qaratishlari ehtimoldan xoli emas.

BitcoinKriptoAIInvestitsiyaIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniya regulyatori Angliya Premer-ligasi klublarini ogohlantirdiBugun, 14:14CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda