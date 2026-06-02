Kripto gʻazna oqimlari 2024-yildan buyon eng past darajaga tushdi

·35·Iqtisodiyot
Kripto gʻazna oqimlari 2024-yildan buyon eng past darajaga tushdi

DefiLlama maʼlumotlariga koʻra, may oyida raqamli aktivlar gʻazna (DAT) kompaniyalariga oylik investitsiya oqimi 180 million dollargacha kamaydi. Bu koʻrsatkich 2024-yilning oktabr oyidan beri eng past natija boʻlib, aprel oyidagi 4,4 milliard dollarlik koʻrsatkichdan 95 foizga kamdir. Shuningdek, may oyidagi oqim yanvar-may oylari uchun oʻrtacha oylik koʻrsatkichdan 93 foizga past boʻldi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

May oyidagi umumiy oqimning qariyb 98 foizi, yaʼni 177 million dollari Bitcoin gʻazna kompaniyalari hissasiga toʻgʻri keldi. Shunga qaramay, Bitcoin oqimlari ham aprel oyidagi 3,8 milliard dollarga nisbatan keskin kamaygan. Boshqa aktivlar orasida ZCash, Story va Sui kabi loyihalarga kichik hajmdagi mablagʻlar kirgan boʻlsa, Litecoin tarmogʻidan 1,89 million dollar mablagʻ olib chiqib ketilgan.

Tahlilchilarning fikricha, bunday pasayish investorlarning passiv kripto gʻazna modellariga boʻlgan munosabati oʻzgarayotganidan dalolat beradi. Spot ETF fondlarining paydo boʻlishi va daromadlilikni oshirishga boʻlgan bosim shunchaki tokenlarni yigʻib saqlaydigan kompaniyalar jozibadorligini kamaytirmoqda. Galaxy Digital ekspertlari DATlar uchun "sotib ol va saqlab tur" davri yakunlanganini taʼkidlamoqda.

Endilikda gʻazna firmalari oʻz aktivlarini staking, validator infratuzilmasi yoki markazlashmagan moliya (DeFi) strategiyalari orqali faol ishlatishga majbur boʻlmoqda. Masalan, Everstake hisobotiga koʻra, oltita yirik gʻazna firmasi daromadining oʻrtacha 60 foizi aynan staking hisobiga shakllangan. Mercuryo vakili Arthur Firstovning soʻzlariga koʻra, bozordagi bu oʻzgarishlarni faqat ETFlar bilan bogʻlash bozor dinamikasini haddan tashqari soddalashtirib yuborish boʻladi.

BitcoinKriptovalyutaInvestitsiyaBlokcheynDefiLlama
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:114 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda