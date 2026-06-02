Kripto gʻazna oqimlari 2024-yildan buyon eng past darajaga tushdi
DefiLlama maʼlumotlariga koʻra, may oyida raqamli aktivlar gʻazna (DAT) kompaniyalariga oylik investitsiya oqimi 180 million dollargacha kamaydi. Bu koʻrsatkich 2024-yilning oktabr oyidan beri eng past natija boʻlib, aprel oyidagi 4,4 milliard dollarlik koʻrsatkichdan 95 foizga kamdir. Shuningdek, may oyidagi oqim yanvar-may oylari uchun oʻrtacha oylik koʻrsatkichdan 93 foizga past boʻldi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
May oyidagi umumiy oqimning qariyb 98 foizi, yaʼni 177 million dollari Bitcoin gʻazna kompaniyalari hissasiga toʻgʻri keldi. Shunga qaramay, Bitcoin oqimlari ham aprel oyidagi 3,8 milliard dollarga nisbatan keskin kamaygan. Boshqa aktivlar orasida ZCash, Story va Sui kabi loyihalarga kichik hajmdagi mablagʻlar kirgan boʻlsa, Litecoin tarmogʻidan 1,89 million dollar mablagʻ olib chiqib ketilgan.
Tahlilchilarning fikricha, bunday pasayish investorlarning passiv kripto gʻazna modellariga boʻlgan munosabati oʻzgarayotganidan dalolat beradi. Spot ETF fondlarining paydo boʻlishi va daromadlilikni oshirishga boʻlgan bosim shunchaki tokenlarni yigʻib saqlaydigan kompaniyalar jozibadorligini kamaytirmoqda. Galaxy Digital ekspertlari DATlar uchun "sotib ol va saqlab tur" davri yakunlanganini taʼkidlamoqda.
Endilikda gʻazna firmalari oʻz aktivlarini staking, validator infratuzilmasi yoki markazlashmagan moliya (DeFi) strategiyalari orqali faol ishlatishga majbur boʻlmoqda. Masalan, Everstake hisobotiga koʻra, oltita yirik gʻazna firmasi daromadining oʻrtacha 60 foizi aynan staking hisobiga shakllangan. Mercuryo vakili Arthur Firstovning soʻzlariga koʻra, bozordagi bu oʻzgarishlarni faqat ETFlar bilan bogʻlash bozor dinamikasini haddan tashqari soddalashtirib yuborish boʻladi.
…