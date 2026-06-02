Bitcoin narxi pasayishda davom etmoqda: 60 000 dollarlik koʻrsatkich xavf ostida
Kriptovalyuta bozorida Bitcoin narxining pasayish tendensiyasi davom etmoqda. Soʻnggi tahlillarga koʻra, bozor yetakchisi fevral oyidagi eng past koʻrsatkich — 60 000 dollar darajasiga qaytishi ehtimoli kuchaymoqda. Investorlar va treyderlar ushbu kritik nuqtani diqqat bilan kuzatib borishmoqda, chunki bu darajadan pastga tushish bozorda yanada kuchli sotuvlarga sabab boʻlishi mumkin. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda Bitcoin va boshqa yirik raqamli aktivlar, jumladan Ethereum va Solana ham umumiy bozor bosimi ostida qolmoqda. Global iqtisodiy noaniqliklar va Fed tomonidan kutilayotgan foiz stavkalari boʻyicha qarorlar kripto birjalaridagi faollikka bevosita taʼsir koʻrsatmoqda. Bu esa xavfli aktivlarga boʻlgan talabning kamayishiga olib keldi.
CoinDesk tahlilchilarining taʼkidlashicha, bozor konyunkturasi oʻzgaruvchan boʻlib qolmoqda. Bullish (NYSE:BLSH) kabi yirik institutsional platformalar raqamli aktivlar infratuzilmasini rivojlantirishda davom etayotgan boʻlsa-da, qisqa muddatli narx tebranishlari chakana investorlar orasida xavotir uygʻotmoqda. Kripto bozori hozirda oʻzining navbatdagi sinov davrini boshidan kechirmoqda.
…