Bitcoin narxi pasayishda davom etmoqda: 60 000 dollarlik koʻrsatkich xavf ostida

·53·Iqtisodiyot
Bitcoin narxi pasayishda davom etmoqda: 60 000 dollarlik koʻrsatkich xavf ostida

Kriptovalyuta bozorida Bitcoin narxining pasayish tendensiyasi davom etmoqda. Soʻnggi tahlillarga koʻra, bozor yetakchisi fevral oyidagi eng past koʻrsatkich — 60 000 dollar darajasiga qaytishi ehtimoli kuchaymoqda. Investorlar va treyderlar ushbu kritik nuqtani diqqat bilan kuzatib borishmoqda, chunki bu darajadan pastga tushish bozorda yanada kuchli sotuvlarga sabab boʻlishi mumkin. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Bitcoin va boshqa yirik raqamli aktivlar, jumladan Ethereum va Solana ham umumiy bozor bosimi ostida qolmoqda. Global iqtisodiy noaniqliklar va Fed tomonidan kutilayotgan foiz stavkalari boʻyicha qarorlar kripto birjalaridagi faollikka bevosita taʼsir koʻrsatmoqda. Bu esa xavfli aktivlarga boʻlgan talabning kamayishiga olib keldi.

CoinDesk tahlilchilarining taʼkidlashicha, bozor konyunkturasi oʻzgaruvchan boʻlib qolmoqda. Bullish (NYSE:BLSH) kabi yirik institutsional platformalar raqamli aktivlar infratuzilmasini rivojlantirishda davom etayotgan boʻlsa-da, qisqa muddatli narx tebranishlari chakana investorlar orasida xavotir uygʻotmoqda. Kripto bozori hozirda oʻzining navbatdagi sinov davrini boshidan kechirmoqda.

BitcoinKriptovalyutaBirjaInvestitsiyaBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:114 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda