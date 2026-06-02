edgeX platformasi EDGE tokenining qulashida tashqi kuchlarni aybladi
Markazlashmagan edgeX birjasi oʻzining EDGE tokeni narxi 40 foizdan koʻproqqa tushib ketishini nomaʼlum tashqi tomonning "qasddan" amalga oshirgan manipulyatsiyasi bilan izohladi. Biroq, taniqli oncheyn tadqiqotchi ZachXBT ushbu daʼvolarni rad etib, vaziyatga boshqacha baho berdi. CoinMarketCap maʼlumotlariga koʻra, EDGE narxi seshanba kuni 1,20 dollardan 0,3663 dollargacha, yaʼni qariyb 70 foizga shoʻngʻigan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
edgeX jamoasi X ijtimoiy tarmogʻida token narxidagi keskin va tartibsiz harakatlarni kuzatayotganini va faol surishtiruv olib borayotganini maʼlum qildi. Bunga javoban ZachXBT loyihaning umumiy taklifi bir guruh insayderlar nazoratida ekanligini va bozorga chiqarilgan aktivlar miqdori kamligi (low float) sababli token bunday tebranishlarga oʻta zaifligini taʼkidladi. U loyihadan bozor meykerlari bilan tuzilgan kelishuvlarni ochiqlashni talab qildi.
Hozirda 1 milliard dona EDGE tokenidan atigi 350 millioni muomalada, bu esa umumiy taklifning uchdan ikki qismi hali bozorga chiqmaganini anglatadi. Bunday past likvidlik sharoitida yirik egalarning sotuvlari narxning keskin qulashiga olib kelishi mumkin. edgeX platformasi esa tizim xavfsizligiga putur yetmaganini, muammo faqat bozor yaxlitligiga qaratilgan tashqi hujum ekanini taʼkidlamoqda.
ZachXBT loyihaning bayonotiga kinoya bilan munosabat bildirib, deyarli butun taklifni nazorat qilayotgan tomon oʻzini aybdor deb topmasligi tabiiy ekanini yozdi. DefiLlama maʼlumotlariga koʻra, edgeX savdo hajmi boʻyicha 16-oʻrinda turadi va uning bloklangan umumiy qiymati (TVL) 137 million dollarni tashkil etadi. Umumiy DEX bozoridagi faollik pasayishi ham bunday kam likvidli tokenlar uchun qoʻshimcha xavf tugʻdirmoqda.
…