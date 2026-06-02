edgeX platformasi EDGE tokenining qulashida tashqi kuchlarni aybladi

·50·Iqtisodiyot
edgeX platformasi EDGE tokenining qulashida tashqi kuchlarni aybladi

Markazlashmagan edgeX birjasi oʻzining EDGE tokeni narxi 40 foizdan koʻproqqa tushib ketishini nomaʼlum tashqi tomonning "qasddan" amalga oshirgan manipulyatsiyasi bilan izohladi. Biroq, taniqli oncheyn tadqiqotchi ZachXBT ushbu daʼvolarni rad etib, vaziyatga boshqacha baho berdi. CoinMarketCap maʼlumotlariga koʻra, EDGE narxi seshanba kuni 1,20 dollardan 0,3663 dollargacha, yaʼni qariyb 70 foizga shoʻngʻigan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

edgeX jamoasi X ijtimoiy tarmogʻida token narxidagi keskin va tartibsiz harakatlarni kuzatayotganini va faol surishtiruv olib borayotganini maʼlum qildi. Bunga javoban ZachXBT loyihaning umumiy taklifi bir guruh insayderlar nazoratida ekanligini va bozorga chiqarilgan aktivlar miqdori kamligi (low float) sababli token bunday tebranishlarga oʻta zaifligini taʼkidladi. U loyihadan bozor meykerlari bilan tuzilgan kelishuvlarni ochiqlashni talab qildi.

Hozirda 1 milliard dona EDGE tokenidan atigi 350 millioni muomalada, bu esa umumiy taklifning uchdan ikki qismi hali bozorga chiqmaganini anglatadi. Bunday past likvidlik sharoitida yirik egalarning sotuvlari narxning keskin qulashiga olib kelishi mumkin. edgeX platformasi esa tizim xavfsizligiga putur yetmaganini, muammo faqat bozor yaxlitligiga qaratilgan tashqi hujum ekanini taʼkidlamoqda.

ZachXBT loyihaning bayonotiga kinoya bilan munosabat bildirib, deyarli butun taklifni nazorat qilayotgan tomon oʻzini aybdor deb topmasligi tabiiy ekanini yozdi. DefiLlama maʼlumotlariga koʻra, edgeX savdo hajmi boʻyicha 16-oʻrinda turadi va uning bloklangan umumiy qiymati (TVL) 137 million dollarni tashkil etadi. Umumiy DEX bozoridagi faollik pasayishi ham bunday kam likvidli tokenlar uchun qoʻshimcha xavf tugʻdirmoqda.

EdgeXKriptovalyutaBitcoinBlokcheynInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniya regulyatori Angliya Premer-ligasi klublarini ogohlantirdiBugun, 14:14CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda