Capital B kompaniyasi Bitcoin sotib olish uchun 122 milliard dollar jalb qilmoqda

·45·Iqtisodiyot
Capital B kompaniyasi Bitcoin sotib olish uchun 122 milliard dollar jalb qilmoqda

Fransiya birjasida roʻyxatga olingan Capital B kompaniyasi Bitcoin zaxiralarini sezilarli darajada kengaytirish maqsadida aksiyadorlardan yangi kapital jalb qilish vositalarini tasdiqlashni soʻramoqda. Kompaniya yangi aksiyalar va kredit vositalarini chiqarish orqali kriptovalyuta xaridlarini jadallashtirishni rejalashtirgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Capital B direktorlar kengashi aʼzosi Alexandre Laizet’ning X ijtimoiy tarmogʻidagi xabariga koʻra, kompaniya 5 milliard yevro (taxminan 5,8 milliard dollar) miqdorida kapitalni oshirish va 116 milliard dollarlik kredit vositalarini joriy etish boʻyicha taklif kiritgan. Aksiyadorlar ushbu masala boʻyicha 17-iyunga qadar onlayn ovoz berishlari mumkin.

Ushbu tashabbus bozordagi bosim tufayli boshqa kichik kompaniyalar oʻz aktivlarini sotayotgan yoki xedjlash strategiyasiga oʻtayotgan bir paytda amalga oshirilmoqda. Capital B yaqinda 192 BTCni 15,2 million dollarga sotib olgan edi, dushanba kungi qoʻshimcha xariddan soʻng kompaniyaning umumiy balansi 3 139 BTCga yetdi.

Hozirgi vaqtda Capital B kompaniyasi Bitcoin zaxiralari boʻyicha dunyoda 25-oʻrinni, Yevropada esa Germaniyaning Bitcoin Group SE kompaniyasidan keyin ikkinchi oʻrinni egallab turibdi. Mazkur eʼlondan soʻng kompaniya aksiyalari narxi 7 foizga pasayib, 0,56 dollarni tashkil etdi.

BitcoinCapital BKriptovalyutaInvestitsiyaBirja
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:114 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda