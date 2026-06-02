MoneyGram Stellar tarmogʻida MGUSD steyblkoinini ishga tushirdi

·37·Iqtisodiyot
MoneyGram Stellar tarmogʻida MGUSD steyblkoinini ishga tushirdi

Pul oʻtkazmalari boʻyicha jahon yetakchilaridan biri boʻlgan MoneyGram kompaniyasi Stellar tarmogʻida oʻzining MGUSD deb nomlangan AQSH dollari steyblkoinini taqdim etdi. Ushbu qadam kompaniyaning blokcheyn texnologiyalariga asoslangan transchegaraviy toʻlovlar sohasidagi faoliyatini yanada kengaytirishga qaratilgan. MGUSD MoneyGram ilovasiga integratsiya qilinib, foydalanuvchilarga dollar balansini saqlash, mablagʻlarni global miqyosda oʻtkazish va ularni mahalliy valyutalarga ayirboshlash imkonini beradi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Yangi steyblkoin dastlab AQSH bozorida ishga tushirildi va kelajakda butun dunyo boʻylab kengaytirilishi rejalashtirilgan. MGUSD tokenlari Stripe kompaniyasiga tegishli boʻlgan Bridge platformasi tomonidan chiqariladi. Loyihaning texnik infratuzilmasini taʼminlashda M0 smart-kontraktlari va Fireblocks hamyon texnologiyalaridan foydalanilgan. Bu MoneyGram va Stellar Development Foundation oʻrtasidagi uzoq yillik hamkorlikning yangi bosqichi hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda transchegaraviy toʻlovlar ichki toʻlovlarga qaraganda qimmat va sekin amalga oshirilmoqda. World Bank maʼlumotlariga koʻra, 2025-yilning uchinchi choragida 200 USD miqdoridagi mablagʻni chet elga yuborish oʻrtacha 6,36 foizga tushgan. Bu Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan belgilangan 3 foizlik maqsadli koʻrsatkichdan ikki baravar koʻpdir. Steyblkoinlar yordamida amalga oshiriladigan tranzaksiyalar esa blokcheyn tarmogʻidagi xarajatlarni bir sentning kichik qismigacha kamaytirishi mumkin.

MoneyGram ushbu yangilik orqali nafaqat hisob-kitob tizimini yaxshilashni, balki isteʼmolchilar uchun raqamli dollar balansiga ega boʻlish imkoniyatini yaratishni maqsad qilgan. Stellar tarmogʻidagi minimal komissiya atigi 0,00001 XLMni tashkil etishi, anʼanaviy bank tizimlariga nisbatan katta ustunlik beradi. Bu kabi innovatsiyalar global iqtisodiyotda pul oʻtkazmalari shaffofligi va tezligini oshirishga xizmat qiladi.

MoneyGramStellarMGUSDSteyblkoinBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniya regulyatori Angliya Premer-ligasi klublarini ogohlantirdiBugun, 14:14CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda