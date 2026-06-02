MoneyGram Stellar tarmogʻida MGUSD steyblkoinini ishga tushirdi
Pul oʻtkazmalari boʻyicha jahon yetakchilaridan biri boʻlgan MoneyGram kompaniyasi Stellar tarmogʻida oʻzining MGUSD deb nomlangan AQSH dollari steyblkoinini taqdim etdi. Ushbu qadam kompaniyaning blokcheyn texnologiyalariga asoslangan transchegaraviy toʻlovlar sohasidagi faoliyatini yanada kengaytirishga qaratilgan. MGUSD MoneyGram ilovasiga integratsiya qilinib, foydalanuvchilarga dollar balansini saqlash, mablagʻlarni global miqyosda oʻtkazish va ularni mahalliy valyutalarga ayirboshlash imkonini beradi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Yangi steyblkoin dastlab AQSH bozorida ishga tushirildi va kelajakda butun dunyo boʻylab kengaytirilishi rejalashtirilgan. MGUSD tokenlari Stripe kompaniyasiga tegishli boʻlgan Bridge platformasi tomonidan chiqariladi. Loyihaning texnik infratuzilmasini taʼminlashda M0 smart-kontraktlari va Fireblocks hamyon texnologiyalaridan foydalanilgan. Bu MoneyGram va Stellar Development Foundation oʻrtasidagi uzoq yillik hamkorlikning yangi bosqichi hisoblanadi.
Hozirgi vaqtda transchegaraviy toʻlovlar ichki toʻlovlarga qaraganda qimmat va sekin amalga oshirilmoqda. World Bank maʼlumotlariga koʻra, 2025-yilning uchinchi choragida 200 USD miqdoridagi mablagʻni chet elga yuborish oʻrtacha 6,36 foizga tushgan. Bu Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan belgilangan 3 foizlik maqsadli koʻrsatkichdan ikki baravar koʻpdir. Steyblkoinlar yordamida amalga oshiriladigan tranzaksiyalar esa blokcheyn tarmogʻidagi xarajatlarni bir sentning kichik qismigacha kamaytirishi mumkin.
MoneyGram ushbu yangilik orqali nafaqat hisob-kitob tizimini yaxshilashni, balki isteʼmolchilar uchun raqamli dollar balansiga ega boʻlish imkoniyatini yaratishni maqsad qilgan. Stellar tarmogʻidagi minimal komissiya atigi 0,00001 XLMni tashkil etishi, anʼanaviy bank tizimlariga nisbatan katta ustunlik beradi. Bu kabi innovatsiyalar global iqtisodiyotda pul oʻtkazmalari shaffofligi va tezligini oshirishga xizmat qiladi.
…