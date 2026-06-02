Bitcoin va uning doimiy identifikatsiya inqirozi mohiyati
Bitcoin bugungi kunda oʻziga xos tasniflash kulrang zonasini egallab turibdi: u bir vaqtning oʻzida ham xomashyo (commodity), ham valyuta, ham texnologik aktiv va makro-hejer vazifasini oʻtaydi. Bu noaniqlik shunchaki falsafiy qiziqish emas, balki aktivning savdo dinamikasini belgilovchi asosiy xususiyatdir. Bitcoin nima ekanligi haqida yagona tushuncha hali shakllanmagani sababli, uning oʻzini qanday tutishi boʻyicha izchil tizim mavjud emas. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
Turli investor guruhlari boʻzorga oʻz talqinlarini olib kirishadi va natijada kripto bozori raqobatdosh narrativlar maydoniga aylanadi. Amaliyotda eng nufuzli guruhlar — makro va institutsional kapital — Bitcoin aktiviga likvidlikka asoslangan vosita sifatida qarashmoqda. Investorlar Bitcoinʻning asosiy funksiyasi boʻyicha yakdil toʻxtamga kelishganida, uning narxi yanada mustahkamroq asosga ega boʻladi. Hozircha biz bu nuqtaga yetib kelganimiz yoʻq, lekin unga yaqinlashmoqdamiz.
Investorlarning bir qismi uni "raqamli oltin" deb hisoblab, inflyatsiya va valyuta qadrsizlanishidan himoya qilishini kutishadi. Boshqa bir guruh esa Bitcoinʻga yuqori oʻsish surʼatiga ega texnologik proksi sifatida qaraydi. Bu yondashuvda aktiv oʻzini xuddi Nasdaq indeksidagi texnologik aksiyalar kabi tutadi. Uchinchi guruh uchun esa Bitcoin shunchaki savdo instrumenti boʻlib, ular uchun fundamental mohiyat emas, balki momentum, likvidlik va bozor kayfiyati muhimroqdir.
Bitcoinʻning oltin, aksiyalar yoki makro-likvidlik bilan oʻzgaruvchan korrelyatsiyasi aynan shu identifikatsiya inqirozi natijasidir. Likvidlik moʻl va riskka ishtiyoq yuqori boʻlganda, u spekulyativ aktivlar bilan birga koʻtariladi. Biroq, stress davrlarida u koʻpincha aksiyalar bilan birga sotib yuboriladi, bu esa "raqamli oltin" tezisiga qisqa muddatda shubha tugʻdiradi. Shunga qaramay, geosiyosiy beqarorlik paytida investorlar uni haqiqatan ham xavfsiz boshpana sifatida koʻra boshlashadi.
Aksariyat aktivlar sinfi, masalan, aksiyalar yoki obligatsiyalar, vaqt oʻtishi bilan yagona baholash tizimi atrofida birlashadi. Bitcoin uchun ham shunday umumiy til topilishi bozorning muvozanatga kelishiga yordam beradi. Hozircha esa Bitcoin oʻzining kim ekanligini isbotlash uchun kurashayotgan murakkab moliyaviy fenomen boʻlib qolmoqda.
…