Bitcoin va uning doimiy identifikatsiya inqirozi mohiyati

·37·Iqtisodiyot
Bitcoin va uning doimiy identifikatsiya inqirozi mohiyati

Bitcoin bugungi kunda oʻziga xos tasniflash kulrang zonasini egallab turibdi: u bir vaqtning oʻzida ham xomashyo (commodity), ham valyuta, ham texnologik aktiv va makro-hejer vazifasini oʻtaydi. Bu noaniqlik shunchaki falsafiy qiziqish emas, balki aktivning savdo dinamikasini belgilovchi asosiy xususiyatdir. Bitcoin nima ekanligi haqida yagona tushuncha hali shakllanmagani sababli, uning oʻzini qanday tutishi boʻyicha izchil tizim mavjud emas. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Turli investor guruhlari boʻzorga oʻz talqinlarini olib kirishadi va natijada kripto bozori raqobatdosh narrativlar maydoniga aylanadi. Amaliyotda eng nufuzli guruhlar — makro va institutsional kapital — Bitcoin aktiviga likvidlikka asoslangan vosita sifatida qarashmoqda. Investorlar Bitcoinʻning asosiy funksiyasi boʻyicha yakdil toʻxtamga kelishganida, uning narxi yanada mustahkamroq asosga ega boʻladi. Hozircha biz bu nuqtaga yetib kelganimiz yoʻq, lekin unga yaqinlashmoqdamiz.

Investorlarning bir qismi uni "raqamli oltin" deb hisoblab, inflyatsiya va valyuta qadrsizlanishidan himoya qilishini kutishadi. Boshqa bir guruh esa Bitcoinʻga yuqori oʻsish surʼatiga ega texnologik proksi sifatida qaraydi. Bu yondashuvda aktiv oʻzini xuddi Nasdaq indeksidagi texnologik aksiyalar kabi tutadi. Uchinchi guruh uchun esa Bitcoin shunchaki savdo instrumenti boʻlib, ular uchun fundamental mohiyat emas, balki momentum, likvidlik va bozor kayfiyati muhimroqdir.

Bitcoinʻning oltin, aksiyalar yoki makro-likvidlik bilan oʻzgaruvchan korrelyatsiyasi aynan shu identifikatsiya inqirozi natijasidir. Likvidlik moʻl va riskka ishtiyoq yuqori boʻlganda, u spekulyativ aktivlar bilan birga koʻtariladi. Biroq, stress davrlarida u koʻpincha aksiyalar bilan birga sotib yuboriladi, bu esa "raqamli oltin" tezisiga qisqa muddatda shubha tugʻdiradi. Shunga qaramay, geosiyosiy beqarorlik paytida investorlar uni haqiqatan ham xavfsiz boshpana sifatida koʻra boshlashadi.

Aksariyat aktivlar sinfi, masalan, aksiyalar yoki obligatsiyalar, vaqt oʻtishi bilan yagona baholash tizimi atrofida birlashadi. Bitcoin uchun ham shunday umumiy til topilishi bozorning muvozanatga kelishiga yordam beradi. Hozircha esa Bitcoin oʻzining kim ekanligini isbotlash uchun kurashayotgan murakkab moliyaviy fenomen boʻlib qolmoqda.

BitcoinKriptoInvestitsiyaIqtisodiyotLikvidlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniya regulyatori Angliya Premer-ligasi klublarini ogohlantirdiBugun, 14:14CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda