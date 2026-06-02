Gruziya Mestia hududida noqonuniy kripto mayningga qarshi kurash boshladi
Gruziya hukumati Mestia hududidagi qishloq va aholi punktlarida elektr hisoblagichlarni oʻrnatishni rejalashtirmoqda. Bu chora mintaqadagi energiya tizimiga ogʻirlik qilayotgan noqonuniy kripto mayning faoliyatiga chek qoʻyish maqsadida amalga oshirilmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Bosh vazir oʻrinbosari Mamuka Mdinaradze dushanba kuni bergan bayonotida, noqonuniy mayning tufayli Mestianing elektr isteʼmoli 2025-yilda 133 million kilovatt-soatga yetganini maʼlum qildi. Bu koʻrsatkich oʻxshash munitsipalitetlarga qaraganda 13 baravar koʻpdir. Keng koʻlamli noqonuniy operatsiyalar energiya taʼminotining yomonlashishiga va tarmoqning haddan tashqari yuklanishiga sabab boʻlib, aholi va turistlar uchun koʻplab uzilishlarni keltirib chiqargan.
Mdinaradzening soʻzlariga koʻra, Mestia munitsipalitetidagi noqonuniy Bitcoin mayningi yiliga taxminan 20-25 million lari (9,4 million USD) miqdorida moliyaviy zarar keltirmoqda. Huquq-tartibot idoralariga noqonuniy mayning fermalarini aniqlash vazifasi yuklangan. Hisoblagichlar har bir qishloq va aholi punkti miqyosida oʻrnatilib, noqonuniy isteʼmol manbalarini aniq koʻrsatib beradi.
Shuni taʼkidlash kerakki, Svaneti mintaqasida elektr energiyasi aholi uchun belgilangan miqdorgacha bepul boʻlib qoladi. Yangi tartib-qoidalar faqat noqonuniy tijorat maqsadidagi mayning faoliyatini toʻxtatishga qaratilgan. Gruziya Kavkaz togʻlaridagi gidroenergetika resurslari tufayli arzon elektr energiyasini taklif etadi, bu esa uni Bitcoin maynerlari uchun jozibador manzilga aylantirgan.
Mamlakatda kripto mayning faoliyati uchun past elektr tariflari va qulay soliq rejimi, jumladan, erkin sanoat zonalari va qoʻshilgan qiymat soligʻidan ozod qilish kabi imtiyozlar mavjud edi. Biroq, nazoratsiz isteʼmol endilikda davlat iqtisodiyoti va energetika xavfsizligiga jiddiy xavf tugʻdirmoqda.
…