Gruziya Mestia hududida noqonuniy kripto mayningga qarshi kurash boshladi

·33·Iqtisodiyot
Gruziya Mestia hududida noqonuniy kripto mayningga qarshi kurash boshladi

Gruziya hukumati Mestia hududidagi qishloq va aholi punktlarida elektr hisoblagichlarni oʻrnatishni rejalashtirmoqda. Bu chora mintaqadagi energiya tizimiga ogʻirlik qilayotgan noqonuniy kripto mayning faoliyatiga chek qoʻyish maqsadida amalga oshirilmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Bosh vazir oʻrinbosari Mamuka Mdinaradze dushanba kuni bergan bayonotida, noqonuniy mayning tufayli Mestianing elektr isteʼmoli 2025-yilda 133 million kilovatt-soatga yetganini maʼlum qildi. Bu koʻrsatkich oʻxshash munitsipalitetlarga qaraganda 13 baravar koʻpdir. Keng koʻlamli noqonuniy operatsiyalar energiya taʼminotining yomonlashishiga va tarmoqning haddan tashqari yuklanishiga sabab boʻlib, aholi va turistlar uchun koʻplab uzilishlarni keltirib chiqargan.

Mdinaradzening soʻzlariga koʻra, Mestia munitsipalitetidagi noqonuniy Bitcoin mayningi yiliga taxminan 20-25 million lari (9,4 million USD) miqdorida moliyaviy zarar keltirmoqda. Huquq-tartibot idoralariga noqonuniy mayning fermalarini aniqlash vazifasi yuklangan. Hisoblagichlar har bir qishloq va aholi punkti miqyosida oʻrnatilib, noqonuniy isteʼmol manbalarini aniq koʻrsatib beradi.

Shuni taʼkidlash kerakki, Svaneti mintaqasida elektr energiyasi aholi uchun belgilangan miqdorgacha bepul boʻlib qoladi. Yangi tartib-qoidalar faqat noqonuniy tijorat maqsadidagi mayning faoliyatini toʻxtatishga qaratilgan. Gruziya Kavkaz togʻlaridagi gidroenergetika resurslari tufayli arzon elektr energiyasini taklif etadi, bu esa uni Bitcoin maynerlari uchun jozibador manzilga aylantirgan.

Mamlakatda kripto mayning faoliyati uchun past elektr tariflari va qulay soliq rejimi, jumladan, erkin sanoat zonalari va qoʻshilgan qiymat soligʻidan ozod qilish kabi imtiyozlar mavjud edi. Biroq, nazoratsiz isteʼmol endilikda davlat iqtisodiyoti va energetika xavfsizligiga jiddiy xavf tugʻdirmoqda.

GruziyaBitcoinKriptoMayningIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniya regulyatori Angliya Premer-ligasi klublarini ogohlantirdiBugun, 14:14CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda