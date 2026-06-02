Kaiko kompaniyasi Amberdata aktivlarini sotib oldi

·48·Iqtisodiyot
Kaiko kompaniyasi Amberdata aktivlarini sotib oldi

Parijda joylashgan Kaiko kripto-maʻlumotlar platformasi AQSH bozoriga ixtisoslashgan Amberdata provayderini sotib olganini eʻlon qildi. Ushbu kelishuv institutsional investorlar tomonidan raqamli aktivlar bozori, derivativlar va onchain tahlillarga boʻlgan talab ortib borayotgan bir paytda amalga oshirildi. Kaiko vakillarining soʻzlariga koʻra, ushbu bitim banklar, aktivlarni boshqaruvchi kompaniyalar va xedj-fondlar uchun yanada sifatli maʻlumotlar taqdim etish imkonini beradi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Mazkur xarid natijasida Kaiko ekotizimiga Amberdataʻning derivativlar tahlili va sunʻiy intellektga asoslangan tadqiqot vositalari, jumladan, GVOL opsionlar tahlili platformasi qoʻshildi. Kaiko bosh direktori Ambre Soubiran bitim dushanba kuni yakunlanganini tasdiqladi, biroq tranzaksiya qiymati va shartlari sir tutilmoqda. Bu Kaiko uchun beshinchi yirik xarid boʻlib, kompaniyaning bozordagi mavqeini yanada mustahkamlaydi.

Birlashgan kompaniya endilikda butun dunyo boʻylab 250 dan ortiq institutsional mijozlarga xizmat koʻrsatadi. Avvalroq, may oyida Kaiko Yevropa Ittifoqining MiCA reglamenti asosida litsenziyalangan Cometh provayderini ham oʻz tarkibiga qoʻshib olgan edi. Shuningdek, fevral oyida Bloomberg bilan hamkorlikda anʻanaviy moliyaviy maʻlumotlarni blokcheyn muhitiga integratsiya qilish loyihasi boshlangan edi.

Ambre Soubiranʻning taʻkidlashicha, kriptovalyuta maʻlumotlari bilan ishlovchi kompaniyalar endilikda anʻanaviy moliya (TradFi) standartlariga moslashishi shart. Amberdataʻning sotib olinishi Kaikoʻni institutsional mijozlarning barcha turdagi maʻlumotlarga boʻlgan ehtiyojini qondira oladigan yagona mustaqil va global tartibga solinadigan kompaniyaga aylantiradi.

KaikoAmberdataBlokcheynKriptovalyutaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniya regulyatori Angliya Premer-ligasi klublarini ogohlantirdiBugun, 14:14CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda