Kaiko kompaniyasi Amberdata aktivlarini sotib oldi
Parijda joylashgan Kaiko kripto-maʻlumotlar platformasi AQSH bozoriga ixtisoslashgan Amberdata provayderini sotib olganini eʻlon qildi. Ushbu kelishuv institutsional investorlar tomonidan raqamli aktivlar bozori, derivativlar va onchain tahlillarga boʻlgan talab ortib borayotgan bir paytda amalga oshirildi. Kaiko vakillarining soʻzlariga koʻra, ushbu bitim banklar, aktivlarni boshqaruvchi kompaniyalar va xedj-fondlar uchun yanada sifatli maʻlumotlar taqdim etish imkonini beradi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Mazkur xarid natijasida Kaiko ekotizimiga Amberdataʻning derivativlar tahlili va sunʻiy intellektga asoslangan tadqiqot vositalari, jumladan, GVOL opsionlar tahlili platformasi qoʻshildi. Kaiko bosh direktori Ambre Soubiran bitim dushanba kuni yakunlanganini tasdiqladi, biroq tranzaksiya qiymati va shartlari sir tutilmoqda. Bu Kaiko uchun beshinchi yirik xarid boʻlib, kompaniyaning bozordagi mavqeini yanada mustahkamlaydi.
Birlashgan kompaniya endilikda butun dunyo boʻylab 250 dan ortiq institutsional mijozlarga xizmat koʻrsatadi. Avvalroq, may oyida Kaiko Yevropa Ittifoqining MiCA reglamenti asosida litsenziyalangan Cometh provayderini ham oʻz tarkibiga qoʻshib olgan edi. Shuningdek, fevral oyida Bloomberg bilan hamkorlikda anʻanaviy moliyaviy maʻlumotlarni blokcheyn muhitiga integratsiya qilish loyihasi boshlangan edi.
Ambre Soubiranʻning taʻkidlashicha, kriptovalyuta maʻlumotlari bilan ishlovchi kompaniyalar endilikda anʻanaviy moliya (TradFi) standartlariga moslashishi shart. Amberdataʻning sotib olinishi Kaikoʻni institutsional mijozlarning barcha turdagi maʻlumotlarga boʻlgan ehtiyojini qondira oladigan yagona mustaqil va global tartibga solinadigan kompaniyaga aylantiradi.
…