HIVE Bitcoin zaxiralari kamaydi, ammo daromad rekord darajaga yetdi

·43·Iqtisodiyot
HIVE Bitcoin zaxiralari kamaydi, ammo daromad rekord darajaga yetdi

Kanadaning HIVE Digital Technologies mayning kompaniyasi soʻnggi chorakda oʻzining Bitcoin zaxiralari 331 BTC ga kamayganini maʼlum qildi. Shunga qaramay, kompaniya Bitcoin mayningi va yuqori unumdor hisoblash (HPC) xizmatlaridan olingan yillik daromadning keskin oʻsganini qayd etdi. Dushanba kuni eʼlon qilingan moliyaviy hisobotga koʻra, kompaniya ixtiyorida 150 Bitcoin qolgan, holbuki avvalgi chorak yakunida bu koʻrsatkich 481 BTC ni tashkil etgan edi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Zaxiralarning 331 BTC ga qisqarishi joriy narxlarda taxminan 23 million dollarga teng. HIVE ushbu aktivlarni sotganini ochiqchasiga tasdiqlamagan boʻlsa-da, Bitcoin narxi yil boshidan beri qariyb 21 foizga arzonlashgan. Kompaniya 2026-moliyaviy yil davomida 2,885 BTC qazib oldi va umumiy daromadini oʻtgan yilga nisbatan 158 foizga oshirib, 297,8 million dollarga yetkazdi. Bu oʻsish asosan mayning quvvatlarining kengayishi va HPC segmentidagi muvaffaqiyatlar bilan bogʻliq.

Bitcoin zaxiralarining kamayishi ommaviy mayning kompaniyalari aktivlarni jamgʻarish va kengayish xarajatlari oʻrtasidagi muvozanatni qanday saqlayotganini koʻrsatmoqda. HIVE hozirda energiya talab qiladigan mayning maydonlariga sarmoya kiritish bilan birga, sunʼiy intellekt (AI) infratuzilmasini diversifikatsiya qilmoqda. Kompaniyaning raqamli valyuta mayningidan olgan daromadi 278,3 million dollarni, HPC xizmatlari esa 19,5 million dollarni tashkil etdi.

Daromad oshganiga qaramay, operatsion va texnik xizmat koʻrsatish xarajatlari ham sezilarli darajada oʻsdi. HIVE oʻzining maʼlumotlar markazlari tarmogʻini kengaytirishi natijasida amortizatsiya xarajatlari 170,4 million dollarga yetdi, bu oʻtgan yilga nisbatan deyarli uch baravar koʻpdir. Kompaniya AI xizmatlariga boʻlgan talab ortib borayotganini taʼkidlab, NVIDIA GPU klasterlari yordamida HPC boʻlimining yillik daromadini 35 million dollarga yetkazishni rejalashtirmoqda.

Kelajakdagi rejalar doirasida HIVE Toronto hududida 320 megavattli AI maʼlumotlar markazi loyihasini amalga oshirishni koʻzlamoqda. Ushbu markaz 100,000 dan ortiq GPU qurilmalarini sigʻdira olishi kutilmoqda. Bunday kengayish Bitcoin maynerlari orasidagi umumiy tendensiyani aks ettiradi: mayning iqtisodiyoti murakkablashgani sayin, kompaniyalar AI va bulutli hisoblash kabi yangi daromad manbalarini qidirmoqdalar.

HIVEBitcoinMayningKriptovalyutaAI
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:114 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda