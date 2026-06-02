HIVE Bitcoin zaxiralari kamaydi, ammo daromad rekord darajaga yetdi
Kanadaning HIVE Digital Technologies mayning kompaniyasi soʻnggi chorakda oʻzining Bitcoin zaxiralari 331 BTC ga kamayganini maʼlum qildi. Shunga qaramay, kompaniya Bitcoin mayningi va yuqori unumdor hisoblash (HPC) xizmatlaridan olingan yillik daromadning keskin oʻsganini qayd etdi. Dushanba kuni eʼlon qilingan moliyaviy hisobotga koʻra, kompaniya ixtiyorida 150 Bitcoin qolgan, holbuki avvalgi chorak yakunida bu koʻrsatkich 481 BTC ni tashkil etgan edi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Zaxiralarning 331 BTC ga qisqarishi joriy narxlarda taxminan 23 million dollarga teng. HIVE ushbu aktivlarni sotganini ochiqchasiga tasdiqlamagan boʻlsa-da, Bitcoin narxi yil boshidan beri qariyb 21 foizga arzonlashgan. Kompaniya 2026-moliyaviy yil davomida 2,885 BTC qazib oldi va umumiy daromadini oʻtgan yilga nisbatan 158 foizga oshirib, 297,8 million dollarga yetkazdi. Bu oʻsish asosan mayning quvvatlarining kengayishi va HPC segmentidagi muvaffaqiyatlar bilan bogʻliq.
Bitcoin zaxiralarining kamayishi ommaviy mayning kompaniyalari aktivlarni jamgʻarish va kengayish xarajatlari oʻrtasidagi muvozanatni qanday saqlayotganini koʻrsatmoqda. HIVE hozirda energiya talab qiladigan mayning maydonlariga sarmoya kiritish bilan birga, sunʼiy intellekt (AI) infratuzilmasini diversifikatsiya qilmoqda. Kompaniyaning raqamli valyuta mayningidan olgan daromadi 278,3 million dollarni, HPC xizmatlari esa 19,5 million dollarni tashkil etdi.
Daromad oshganiga qaramay, operatsion va texnik xizmat koʻrsatish xarajatlari ham sezilarli darajada oʻsdi. HIVE oʻzining maʼlumotlar markazlari tarmogʻini kengaytirishi natijasida amortizatsiya xarajatlari 170,4 million dollarga yetdi, bu oʻtgan yilga nisbatan deyarli uch baravar koʻpdir. Kompaniya AI xizmatlariga boʻlgan talab ortib borayotganini taʼkidlab, NVIDIA GPU klasterlari yordamida HPC boʻlimining yillik daromadini 35 million dollarga yetkazishni rejalashtirmoqda.
Kelajakdagi rejalar doirasida HIVE Toronto hududida 320 megavattli AI maʼlumotlar markazi loyihasini amalga oshirishni koʻzlamoqda. Ushbu markaz 100,000 dan ortiq GPU qurilmalarini sigʻdira olishi kutilmoqda. Bunday kengayish Bitcoin maynerlari orasidagi umumiy tendensiyani aks ettiradi: mayning iqtisodiyoti murakkablashgani sayin, kompaniyalar AI va bulutli hisoblash kabi yangi daromad manbalarini qidirmoqdalar.
…