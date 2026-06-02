Bitcoin narxi bir kunda 6 foizga tushib ketdi: Yangi maqsad 50 000 dollar

·46·Iqtisodiyot
Bitcoin narxi bir kunda 6 foizga tushib ketdi: Yangi maqsad 50 000 dollar

Uoll-stritda chorshanba kungi savdolar ochilishi bilan Bitcoin (BTC) narxi 6 foizdan koʻproq qiymat yoʻqotdi. Likvidatsiyalar oqimi tezlashishi natijasida TradingView maʼlumotlari BTC/USD juftligi Bitstamp birjasida 66,948 dollargacha tushganini koʻrsatdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Ushbu koʻrsatkich aprel oyidan beri eng past daraja boʻlib, soʻnggi oylardagi oʻsish surʼatlarini yoʻqqa chiqardi. Oxirgi 24 soat ichida kripto bozoridagi umumiy likvidatsiyalar hajmi 1,25 milliard dollarga yetdi. Bitcoin boshqa xatarli aktivlardan farqli ravishda pasayishda davom etmoqda, vaholanki S&P 500 indeksi navbatdagi rekord darajani qayd etdi.

Tahlilchi Rekt Capital oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida investorlar makroiqtisodiy xatarlardan qochib, Bitcoin aktivlaridan voz kechayotganini va Stablecoinʼlarga oʻtayotganini taʼkidladi. Uning bashoratiga koʻra, narx keyingi bosqichda 50 oylik eksponentsial harakatlanuvchi oʻrtacha koʻrsatkich (EMA) — 66,250 dollarni nishonga oladi.

Ekspertning qoʻshimcha qilishicha, ushbu nuqtada vaqtinchalik reaksiya boʻlishi mumkin, ammo vaqt oʻtishi bilan Bitcoin ushbu EMA darajasidan ham pastga tushib, ayiqlar bozoridagi pasayishda davom etishi ehtimoli yuqori. Kalshi prognoz xizmati esa narxning 50,000 dollargacha tushishini kutmoqda.

Bozor sharhlovchisi Exitpumpʼning fikricha, ochiq qiziqishning (open interest) rekord darajaga yetishi spot bozoridagi ulkan sotuvlar oqimiga sabab boʻlgan. Hozirda kripto bozori kuchli bosim ostida qolmoqda.

BitcoinKriptoBirjaInvestitsiyaS&P 500
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:114 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda