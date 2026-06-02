Movement AQSH va Yevropada steyblkoin toʻlovlari tarmogʻini kengaytirmoqda

·30·Iqtisodiyot
Movement AQSH va Yevropada steyblkoin toʻlovlari tarmogʻini kengaytirmoqda

Move dasturlash tiliga asoslangan Movement blokcheyn tarmogʻi AQSH, Kanada va Yevropa Ittifoqidagi litsenziyalangan toʻlov tizimlariga chiqish imkoniyatini qoʻlga kiritdi. Ushbu strategik qadam rivojlanayotgan bozorlarda transchegaraviy toʻlov xizmatlarini kuchaytirishga qaratilgan boʻlib, anʼanaviy bank tizimlarini steyblkoin hisob-kitob tarmoqlari bilan bogʻlashni koʻzda tutadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, yangi infratuzilma anʼanaviy moliya va blokcheyn tizimlari oʻrtasida mablagʻlar harakatini osonlashtiradi. Bunda asosiy eʼtibor toʻliq kripto-oʻtkazmalarga emas, balki aynan steyblkoinlar yordamida amalga oshiriladigan hisob-kitoblarga qaratiladi. Bu, ayniqsa, toʻlov xarajatlari yuqori va moliyaviy xizmatlardan foydalanish cheklangan hududlar uchun muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, Movement Network Foundation investorlarga ajratilgan tokenlarning qariyb 19 foizini (umumiy taklifning 4,2 foizi) qayta sotib olganini eʼlon qildi. Bu chora loyihaning toʻlov infratuzilmasiga yoʻnaltirilgan yangi strategiyasi bilan bogʻliq. Maʼlumot uchun, MOVE tokenining bozor kapitalizatsiyasi oʻz choʻqqisidagi 2,5 milliard dollardan hozirgi 54 million dollargacha pasaygan.

Movement tarmogʻining ushbu transformatsiyasi blokcheyn sanoatidagi umumiy tendensiyani aks ettiradi. Hozirda Solana, Polygon va Aptos kabi yirik tarmoqlar ham aqlli kontraktlardan koʻra koʻproq steyblkoin toʻlovlari va transchegaraviy pul oʻtkazmalariga eʼtibor qaratmoqda. Bu soha raqamli aktivlar bozoridagi eng tez rivojlanayotgan segmentlardan biri boʻlib qolmoqda.

Bugungi kunda jahon bozoridagi barcha steyblkoinlarning umumiy qiymati 320 milliard dollardan oshib ketdi. AQSHda qabul qilingan GENIUS Act qonuni ushbu aktivlar uchun federal huquqiy asos yaratib berdi. Shu bilan birga, TRM Labs maʼlumotlariga koʻra, joriy yilning birinchi choragida global kripto-tranzaksiyalar hajmi 11 foizga kamaygan, bu esa bozordagi umumiy faollik pasayganidan dalolat beradi.

MovementSteyblkoinBlokcheynInvestitsiyaKriptovalyuta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:114 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda