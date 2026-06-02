Movement AQSH va Yevropada steyblkoin toʻlovlari tarmogʻini kengaytirmoqda
Move dasturlash tiliga asoslangan Movement blokcheyn tarmogʻi AQSH, Kanada va Yevropa Ittifoqidagi litsenziyalangan toʻlov tizimlariga chiqish imkoniyatini qoʻlga kiritdi. Ushbu strategik qadam rivojlanayotgan bozorlarda transchegaraviy toʻlov xizmatlarini kuchaytirishga qaratilgan boʻlib, anʼanaviy bank tizimlarini steyblkoin hisob-kitob tarmoqlari bilan bogʻlashni koʻzda tutadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, yangi infratuzilma anʼanaviy moliya va blokcheyn tizimlari oʻrtasida mablagʻlar harakatini osonlashtiradi. Bunda asosiy eʼtibor toʻliq kripto-oʻtkazmalarga emas, balki aynan steyblkoinlar yordamida amalga oshiriladigan hisob-kitoblarga qaratiladi. Bu, ayniqsa, toʻlov xarajatlari yuqori va moliyaviy xizmatlardan foydalanish cheklangan hududlar uchun muhim ahamiyatga ega.
Shuningdek, Movement Network Foundation investorlarga ajratilgan tokenlarning qariyb 19 foizini (umumiy taklifning 4,2 foizi) qayta sotib olganini eʼlon qildi. Bu chora loyihaning toʻlov infratuzilmasiga yoʻnaltirilgan yangi strategiyasi bilan bogʻliq. Maʼlumot uchun, MOVE tokenining bozor kapitalizatsiyasi oʻz choʻqqisidagi 2,5 milliard dollardan hozirgi 54 million dollargacha pasaygan.
Movement tarmogʻining ushbu transformatsiyasi blokcheyn sanoatidagi umumiy tendensiyani aks ettiradi. Hozirda Solana, Polygon va Aptos kabi yirik tarmoqlar ham aqlli kontraktlardan koʻra koʻproq steyblkoin toʻlovlari va transchegaraviy pul oʻtkazmalariga eʼtibor qaratmoqda. Bu soha raqamli aktivlar bozoridagi eng tez rivojlanayotgan segmentlardan biri boʻlib qolmoqda.
Bugungi kunda jahon bozoridagi barcha steyblkoinlarning umumiy qiymati 320 milliard dollardan oshib ketdi. AQSHda qabul qilingan GENIUS Act qonuni ushbu aktivlar uchun federal huquqiy asos yaratib berdi. Shu bilan birga, TRM Labs maʼlumotlariga koʻra, joriy yilning birinchi choragida global kripto-tranzaksiyalar hajmi 11 foizga kamaygan, bu esa bozordagi umumiy faollik pasayganidan dalolat beradi.
…