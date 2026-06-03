Coinbase stabilkoinlar uchun moʻljallangan ProShares ETF fondiga sarmoya kiritdi
Coinbase kriptobirjasi ProShares kompaniyasining stabilkoinlarga yoʻnaltirilgan pul bozori fondiga investitsiya kiritdi. Kompaniya AQSHda qabul qilingan GENIUS Act qonuni doirasida dollarga bogʻlangan tokenlarni qoʻllab-quvvatlovchi aktivlarga talab ortishiga ishonch bildirmoqda. Coinbase (COIN) seshanba kuni ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM) fondiga kiritilgan sarmoya miqdorini ochiqlamadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
GENIUS Act qonuniga koʻra, stabilkoin emitentlari oʻz tokenlarini naqd pul, bank depozitlari va qisqa muddatli AQSH gʻaznachilik obligatsiyalari kabi yuqori likvidli aktivlar bilan taʼminlashi shart. IQMM fondi aynan shu turdagi zaxira aktivlariga ochiq savdo fondi strukturasi orqali kirish imkonini beradi. Fevral oyida ishga tushirilgan ushbu fond faqat 93 kun yoki undan kam muddatli AQSH gʻaznachilik qimmatli qogʻozlariga sarmoya kiritadi.
Coinbase vakillarining taʼkidlashicha, ushbu investitsiya kompaniyaning stabilkoin biznesi va naqd pulni boshqarish operatsiyalariga toʻla mos keladi. Circle kompaniyasining USDC stabilkoini uchun asosiy infratuzilma provayderlaridan biri sifatida Coinbase tartibga solinadigan va likvidli investitsiya vositalari havzasini kengaytirishdan manfaatdor.
Shu bilan birga, AQSH qonunchilari raqamli aktivlar bozorini tartibga soluvchi CLARITY Act qonun loyihasini ham muhokama qilmoqdalar. Ushbu hujjat kripto bozorlari qoidalarini belgilash va federal regulyatorlarning rolini aniqlashtirishga qaratilgan. Coinbase siyosat boʻyicha bosh direktori Faryar Shirzad CLARITY Act loyihasini Dodd-Frank qonunidan keyingi eng yirik moliyaviy islohot deb atadi.
Biroq, bank sektori ushbu qonun loyihasiga qarshi chiqmoqda. Xususan, JPMorgan rahbari Jamie Dimon kripto kompaniyalarga stabilkoin qoldiqlari boʻyicha foiz toʻlashga ruxsat berilishi banklar va raqamli aktivlar kompaniyalari oʻrtasida tengsiz raqobat muhitini yaratishini taʼkidladi. Hozirda AQSH Senatida ushbu masalalar boʻyicha qizgʻin bahslar davom etmoqda.
…