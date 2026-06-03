Coinbase stabilkoinlar uchun moʻljallangan ProShares ETF fondiga sarmoya kiritdi

·33·Iqtisodiyot
Coinbase stabilkoinlar uchun moʻljallangan ProShares ETF fondiga sarmoya kiritdi

Coinbase kriptobirjasi ProShares kompaniyasining stabilkoinlarga yoʻnaltirilgan pul bozori fondiga investitsiya kiritdi. Kompaniya AQSHda qabul qilingan GENIUS Act qonuni doirasida dollarga bogʻlangan tokenlarni qoʻllab-quvvatlovchi aktivlarga talab ortishiga ishonch bildirmoqda. Coinbase (COIN) seshanba kuni ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM) fondiga kiritilgan sarmoya miqdorini ochiqlamadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

GENIUS Act qonuniga koʻra, stabilkoin emitentlari oʻz tokenlarini naqd pul, bank depozitlari va qisqa muddatli AQSH gʻaznachilik obligatsiyalari kabi yuqori likvidli aktivlar bilan taʼminlashi shart. IQMM fondi aynan shu turdagi zaxira aktivlariga ochiq savdo fondi strukturasi orqali kirish imkonini beradi. Fevral oyida ishga tushirilgan ushbu fond faqat 93 kun yoki undan kam muddatli AQSH gʻaznachilik qimmatli qogʻozlariga sarmoya kiritadi.

Coinbase vakillarining taʼkidlashicha, ushbu investitsiya kompaniyaning stabilkoin biznesi va naqd pulni boshqarish operatsiyalariga toʻla mos keladi. Circle kompaniyasining USDC stabilkoini uchun asosiy infratuzilma provayderlaridan biri sifatida Coinbase tartibga solinadigan va likvidli investitsiya vositalari havzasini kengaytirishdan manfaatdor.

Shu bilan birga, AQSH qonunchilari raqamli aktivlar bozorini tartibga soluvchi CLARITY Act qonun loyihasini ham muhokama qilmoqdalar. Ushbu hujjat kripto bozorlari qoidalarini belgilash va federal regulyatorlarning rolini aniqlashtirishga qaratilgan. Coinbase siyosat boʻyicha bosh direktori Faryar Shirzad CLARITY Act loyihasini Dodd-Frank qonunidan keyingi eng yirik moliyaviy islohot deb atadi.

Biroq, bank sektori ushbu qonun loyihasiga qarshi chiqmoqda. Xususan, JPMorgan rahbari Jamie Dimon kripto kompaniyalarga stabilkoin qoldiqlari boʻyicha foiz toʻlashga ruxsat berilishi banklar va raqamli aktivlar kompaniyalari oʻrtasida tengsiz raqobat muhitini yaratishini taʼkidladi. Hozirda AQSH Senatida ushbu masalalar boʻyicha qizgʻin bahslar davom etmoqda.

CoinbaseProSharesStabilkoinInvestitsiyaKriptovalyuta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:114 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda