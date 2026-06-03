O‘zbekistonda tabiiy gaz qazib olish hajmi sezilarli darajada kamaydi

·48·Iqtisodiyot
O‘zbekistonda tabiiy gaz qazib olish hajmi sezilarli darajada kamaydi

Mamlakatimizning energetika tarmog‘i va undagi ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari ayni paytda iqtisodiy tahlilchilar hamda keng jamoatchilik diqqat markazida bo‘lib turibdi. Taniqli iqtisodchi Otabek Bakirov yurtimiz energetika tizimidagi joriy holatni baholar ekan, sohadagi inqiroziy alomatlar va pasayish sur’atlari chuqurlashib borayotganiga e’tibor qaratdi. E’lon qilingan eng so‘nggi rasmiy statistik hisobotlar (aprel oyi yakunlari) ham tarmoqning asosiy yo‘nalishlarida pasayish kuzatilayotganini yaqqol tasdiqlamoqda.

Energetika tarmog‘idagi asosiy yo‘qotishlar va pasayish raqamlari

Ishlab chiqarish va yer qa’ridan boyliklarni qazib olish yo‘nalishida qator pasayish ko‘rsatkichlari qayd etildi. Tarmoqlar kesimidagi raqamlar quyidagicha aks etgan:

  • Tabiiy gaz hajmi: Bor-yo‘g‘i bir oy ichida ko‘k alanga qazib olish hajmi yana 700 million kub metrga qisqardi va umumiy ko‘rsatkich 3 milliard kub metrgacha tushib qoldi. Eng xavotirlisi, joriy yilning boshidan buyon hisoblaganda umumiy kamayish ko‘lami 2,4 milliard kub metrni tashkil etmoqda.

  • Ko‘mir sanoati: Ushbu sohada eng katta pasayish kuzatildi — ko‘mir qazib olish hajmi qariyb 3 baravarga qisqarib, bor-yo‘g‘i 200 ming tonnagacha tushib ketdi.

Xomashyo sohasidagi boshqa ko‘rsatkichlar: Shu bilan bir qatorda, hisobot davrida neft qazib olish ko‘rsatkichi 51,7 ming tonnagacha, gaz kondensati esa 77 ming tonnagacha kamaygani kuzatildi.

Qayta ishlash va umumiy sanoatga ta’siri

Xomashyo yetishmovchiligi, o‘z-o‘zidan, tayyor mahsulotlarni ishlab chiqarish va qayta ishlash zanjiriga ham salbiy ta’sir ko‘rsatmay qolmadi. Xususan, dizel yoqilg‘isini ishlab chiqarish hajmi 100,1 ming tonnagacha, iqtisodiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo‘lgan elektr energiyasini ishlab chiqarish esa 6,9 milliard kVt/soatgacha pasaygan.

Mazkur jarayonlarning umumiy manzarasi quyidagi jadvalda ifodalangan:

Mahsulot / Yo‘nalish nomi

Aprel oyidagi joriy ko‘rsatkich

Pasayish darajasi / Holati

Tabiiy gaz

3 mlrd m³

Bir oyda 700 mln m³ ga kamaydi

Ko‘mir

200 ming tonna

3 baravarga qisqardi

Dizel yoqilg‘isi

100,1 ming tonna

Pasayish qayd etildi

Elektr energiyasi

6,9 milliard kVt/soat

Tezkor kamayish kuzatildi

Energetika sohasidagi ushbu pasayish fonida, mamlakatimiz umumiy sanoat ishlab chiqarishining o‘sish sur’atlari ham sekinlashgan. Ko‘rsatkich joriy yilning mart oyidagi 8 foizlik marradan, aprel oyi yakunlariga ko‘ra 7,8 foizgacha pasaygan.

Tahlilchi va ekspertlar soha mas’ullari tomonidan ilgari surilayotgan "tizimning tez fursatlarda barqarorlashishi" haqidagi va’dalar va belgilangan muddatlar amalda qanchalik o‘zini oqlashini jiddiy shubha ostiga qo‘ymoqdalar.

Yurtimiz iqtisodiyoti va energetika tizimiga oid eng muhim, rasmiy hamda dolzarb yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida kuzatib boring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniya regulyatori Angliya Premer-ligasi klublarini ogohlantirdiBugun, 14:14CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda