Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkor
Bitcoin bozoridagi soʻnggi dinamika kriptovalyuta narxining qayta tiklanishi mumkinligidan dalolat bermoqda. Momentum koʻrsatkichlari tahlili shuni koʻrsatadiki, aktivning pasayish tendensiyasi oʻz yakuniga yetgan boʻlishi mumkin, biroq bozor ishtirokchilari hali ham ehtiyotkorlikni saqlab qolishmoqda. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
CoinDesk nashrining 'Daybook' axborotnomasida qayd etilishicha, texnik tahlil vositalari Bitcoin narxining barqarorlashuvini koʻrsatmoqda. Shunga qaramay, global iqtisodiy noaniqlik va Fed tomonidan olib borilayotgan foiz stavkasi siyosati investorlar qaroriga sezilarli taʼsir koʻrsatishda davom etmoqda.
Kripto tahlilchilarning fikricha, Bitcoin narxi maʼlum bir qarshilik darajasidan oʻtib olsa, yangi oʻsish toʻlqini boshlanishi mumkin. Ammo Ethereum va Solana kabi boshqa yirik altkoinlar ham Bitcoin ortidan harakatlanayotgan bir paytda, bozorning umumiy likvidligi asosiy omil boʻlib qolmoqda.
Hozirgi vaqtda investorlar nafaqat kripto bozori, balki anʼanaviy moliya bozorlari, jumladan S&P 500 va Nasdaq indekslari harakatini ham diqqat bilan kuzatib borishmoqda. USD kursining mustahkamlanishi va inflyatsiya kutilmalari raqamli aktivlar narxiga bosim oʻtkazishi mumkin.
…