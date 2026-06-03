Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkor

·56·Iqtisodiyot
Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkor
Audio versiyasi

Bitcoin bozoridagi soʻnggi dinamika kriptovalyuta narxining qayta tiklanishi mumkinligidan dalolat bermoqda. Momentum koʻrsatkichlari tahlili shuni koʻrsatadiki, aktivning pasayish tendensiyasi oʻz yakuniga yetgan boʻlishi mumkin, biroq bozor ishtirokchilari hali ham ehtiyotkorlikni saqlab qolishmoqda. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

CoinDesk nashrining 'Daybook' axborotnomasida qayd etilishicha, texnik tahlil vositalari Bitcoin narxining barqarorlashuvini koʻrsatmoqda. Shunga qaramay, global iqtisodiy noaniqlik va Fed tomonidan olib borilayotgan foiz stavkasi siyosati investorlar qaroriga sezilarli taʼsir koʻrsatishda davom etmoqda.

Kripto tahlilchilarning fikricha, Bitcoin narxi maʼlum bir qarshilik darajasidan oʻtib olsa, yangi oʻsish toʻlqini boshlanishi mumkin. Ammo Ethereum va Solana kabi boshqa yirik altkoinlar ham Bitcoin ortidan harakatlanayotgan bir paytda, bozorning umumiy likvidligi asosiy omil boʻlib qolmoqda.

Hozirgi vaqtda investorlar nafaqat kripto bozori, balki anʼanaviy moliya bozorlari, jumladan S&P 500 va Nasdaq indekslari harakatini ham diqqat bilan kuzatib borishmoqda. USD kursining mustahkamlanishi va inflyatsiya kutilmalari raqamli aktivlar narxiga bosim oʻtkazishi mumkin.

BitcoinKriptoInvestitsiyaBozorIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

5 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:03O‘zbekistonda kafe va restoranlar savdosi 70 trln so‘mga yaqinlashdiBugun, 09:32Worldcoin: Sunʻiy intellekt IPO toʻlqinidagi eʻtibordan chetda qolgan imkoniyatBugun, 08:13Mobiuz $351 mln evaziga sotildiBugun, 07:50Coinbase Janubi-Sharqiy Osiyodagi firibgarlarga tegishli 3 mln dollarni muzlatdiBugun, 06:155 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi