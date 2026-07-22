Meta bolalar uchun sunʼiy intellekt asosida ertak toʻqiydigan StoryKit ilovasini sinovdan oʻtkazmoqda

·37·Texno
Meta bolalar uchun sunʼiy intellekt asosida ertak toʻqiydigan StoryKit ilovasini sinovdan oʻtkazmoqda

Dunyoning eng yirik texnologik gigantlaridan biri boʻlgan Meta kompaniyasi ota-onalar uchun moʻljallangan yangi va noodatiy loyiha ustida ish olib bormoqda. StoryKit deb nomlangan ushbu ilova sunʼiy intellekt yordamida bolalar uchun shaxsiylashtirilgan ertaklar yaratish imkonini beradi. Mazkur texnologiya insoniyatning eng qadimgi anʼanalaridan biri — hikoya qilish sanʼatini toʻliq avtomatlashtirishga qaratilgani bilan diqqatga sazovordir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

9to5Mac nashri tomonidan App Store doʻkonida payqab qolingan ushbu ilova ota-onalarga birorta ham soʻz yozmasdan, oʻz farzandlari uchun qiziqarli va tarbiyaviy ahamiyatga ega hikoyalar yaratishni vaʼda qilmoqda. TechCrunch nashriga bergan intervyusida Meta vakillari StoryKit hozirda ayrim davlatlarda sinov tariqasida ishga tushirilganini va ota-onalarning unga boʻlgan munosabati oʻrganilayotganini tasdiqlashdi.

StoryKit qanday ishlaydi?

Ilovadan foydalanish jarayoni juda oddiy va ijodiy yondashuvni talab qilmaydi. Dastlab foydalanuvchi ertak qahramonini tanlaydi. Buning uchun bolaning sevimli oʻyinchogʻi yoki biror insonning suratini ilovaga yuklash kifoya — sunʼiy intellekt ushbu obrazni "jonlantirib", hikoya markaziga olib chiqadi. Shundan soʻng, ertak boʻlib oʻtadigan dunyo tasvirlanadi va hikoyadan olinadigan asosiy saboq tanlanadi.

Meta vakillarining taʼkidlashicha, StoryKit orqali bolalarga mehribonlik, jasorat yoki hamdardlik kabi qadriyatlarni zerikarli maʼruza koʻrinishida emas, balki qiziqarli sarguzashtlar orqali singdirish mumkin. Ilovada maxsus xavfsizlik filtrlari oʻrnatilgan boʻlib, u ijtimoiy tarmoq funksiyalaridan xoli va undan faqat 18 yoshdan oshgan foydalanuvchilar roʻyxatdan oʻtishi mumkin.

Texnologiya va insoniy munosabatlar toʻqnashuvi

Garchi ushbu texnologiya ota-onalarning ogʻirini yengil qilishga qaratilgan boʻlsa-da, u koʻplab tanqidlarga ham sabab boʻlmoqda. Mutaxassislar va tahlilchilarning fikricha, uxlashdan oldin bolaga ertak aytib berish shunchaki maʼlumot yetkazish emas, balki ota-ona va farzand oʻrtasidagi hissiy bogʻliqlikning eng muhim boʻlagidir. Sunʼiy intellekt tomonidan yaratilgan "ruhiz" ssenariylar bu jonli muloqot oʻrnini bosa oladimi degan savol ochiq qolmoqda.

Meta kompaniyasi ilgari ham Instagram uchun deepfake generatorlari yoki bahsli aqlli koʻzoynaklar kabi loyihalarni taqdim etgan edi. StoryKit ularga qaraganda ancha zararsiz koʻrinsa-da, u inson tasavvurini texnologiyaga topshirish borasidagi navbatdagi qadamdir. Oʻzbekiston sharoitida ham ota-onalar farzandlariga milliy ertaklar va dostonlarni oʻzlashtirgan holda soʻzlab berishlari bolaning til boyligi va dunyoqarashi shakllanishida beqiyos rol oʻynaydi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, StoryKit kabi ilovalar vaqt tanqisligi sharoitida qulay yechim boʻlib koʻrinishi mumkin. Biroq, bolaning tasavvur olamini sunʼiy intellekt algoritmlari asosida shakllantirish kelajakda insoniy ijodkorlikning pasayishiga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirmoqda ekspertlar. Tanlov esa har doim ota-onaning oʻzida qoladi.

MetaStoryKitSunʼiy IntellektMobil IlovaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob