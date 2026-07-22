Meta bolalar uchun sunʼiy intellekt asosida ertak toʻqiydigan StoryKit ilovasini sinovdan oʻtkazmoqda
Dunyoning eng yirik texnologik gigantlaridan biri boʻlgan Meta kompaniyasi ota-onalar uchun moʻljallangan yangi va noodatiy loyiha ustida ish olib bormoqda. StoryKit deb nomlangan ushbu ilova sunʼiy intellekt yordamida bolalar uchun shaxsiylashtirilgan ertaklar yaratish imkonini beradi. Mazkur texnologiya insoniyatning eng qadimgi anʼanalaridan biri — hikoya qilish sanʼatini toʻliq avtomatlashtirishga qaratilgani bilan diqqatga sazovordir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
9to5Mac nashri tomonidan App Store doʻkonida payqab qolingan ushbu ilova ota-onalarga birorta ham soʻz yozmasdan, oʻz farzandlari uchun qiziqarli va tarbiyaviy ahamiyatga ega hikoyalar yaratishni vaʼda qilmoqda. TechCrunch nashriga bergan intervyusida Meta vakillari StoryKit hozirda ayrim davlatlarda sinov tariqasida ishga tushirilganini va ota-onalarning unga boʻlgan munosabati oʻrganilayotganini tasdiqlashdi.
StoryKit qanday ishlaydi?Ilovadan foydalanish jarayoni juda oddiy va ijodiy yondashuvni talab qilmaydi. Dastlab foydalanuvchi ertak qahramonini tanlaydi. Buning uchun bolaning sevimli oʻyinchogʻi yoki biror insonning suratini ilovaga yuklash kifoya — sunʼiy intellekt ushbu obrazni "jonlantirib", hikoya markaziga olib chiqadi. Shundan soʻng, ertak boʻlib oʻtadigan dunyo tasvirlanadi va hikoyadan olinadigan asosiy saboq tanlanadi.
Meta vakillarining taʼkidlashicha, StoryKit orqali bolalarga mehribonlik, jasorat yoki hamdardlik kabi qadriyatlarni zerikarli maʼruza koʻrinishida emas, balki qiziqarli sarguzashtlar orqali singdirish mumkin. Ilovada maxsus xavfsizlik filtrlari oʻrnatilgan boʻlib, u ijtimoiy tarmoq funksiyalaridan xoli va undan faqat 18 yoshdan oshgan foydalanuvchilar roʻyxatdan oʻtishi mumkin.
Texnologiya va insoniy munosabatlar toʻqnashuviGarchi ushbu texnologiya ota-onalarning ogʻirini yengil qilishga qaratilgan boʻlsa-da, u koʻplab tanqidlarga ham sabab boʻlmoqda. Mutaxassislar va tahlilchilarning fikricha, uxlashdan oldin bolaga ertak aytib berish shunchaki maʼlumot yetkazish emas, balki ota-ona va farzand oʻrtasidagi hissiy bogʻliqlikning eng muhim boʻlagidir. Sunʼiy intellekt tomonidan yaratilgan "ruhiz" ssenariylar bu jonli muloqot oʻrnini bosa oladimi degan savol ochiq qolmoqda.
Meta kompaniyasi ilgari ham Instagram uchun deepfake generatorlari yoki bahsli aqlli koʻzoynaklar kabi loyihalarni taqdim etgan edi. StoryKit ularga qaraganda ancha zararsiz koʻrinsa-da, u inson tasavvurini texnologiyaga topshirish borasidagi navbatdagi qadamdir. Oʻzbekiston sharoitida ham ota-onalar farzandlariga milliy ertaklar va dostonlarni oʻzlashtirgan holda soʻzlab berishlari bolaning til boyligi va dunyoqarashi shakllanishida beqiyos rol oʻynaydi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, StoryKit kabi ilovalar vaqt tanqisligi sharoitida qulay yechim boʻlib koʻrinishi mumkin. Biroq, bolaning tasavvur olamini sunʼiy intellekt algoritmlari asosida shakllantirish kelajakda insoniy ijodkorlikning pasayishiga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirmoqda ekspertlar. Tanlov esa har doim ota-onaning oʻzida qoladi.
…