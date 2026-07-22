Qashqadaryoda elektromontyor 2,5 mln so‘m olayotganda ushlandi
Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanida elektr energiyasidan noqonuniy foydalanish holatini rasmiylashtirmaslik evaziga pul talab qilgan elektromontyor ushlandi. U qolgan 2,5 mln so‘mni qabul qilayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olingan.
Holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.
Dalolatnoma tuzmaslik uchun 4 mln so‘m so‘ralgan
Bosh prokuratura huzuridagi Departamentning Nishon tumani bo‘limi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari hamkorligida tezkor tadbir o‘tkazilgan.
Tergovga qadar tekshiruv ma’lumotlariga ko‘ra, Nishon tumani elektr tarmoqlari korxonasi elektromontyori A.I. xizmat mavqeidan foydalangan.
U fuqaro Sh.X.ning xonadonida elektr energiyasidan noqonuniy foydalanilgani bo‘yicha dalolatnoma rasmiylashtirmaslikni va’da qilgan. Buning evaziga elektromontyor 4 mln so‘m talab qilgani aytilmoqda.
Pulning bir qismini avval olgan
Ma’lumotlarga ko‘ra, elektromontyor kelishilgan pulning 1,5 mln so‘mini oldindan qo‘lga kiritgan.
Shundan keyin u qolgan 2,5 mln so‘mni ham olishni rejalashtirgan. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar mazkur holat yuzasidan tezkor tadbir tashkil qilgan.
A.I. 2,5 mln so‘mni qabul qilayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlangan.
Xizmat vakolatidan foydalangani aytilmoqda
Tergov organlari talqiniga ko‘ra, elektromontyor o‘z xizmat vazifasidan foydalanib, aniqlangan qoidabuzarlikni yashirishga uringan.
Elektr energiyasidan noqonuniy foydalanish holatlari bo‘yicha belgilangan tartibda dalolatnoma rasmiylashtirilishi va yetkazilgan zarar hisoblab chiqilishi lozim. Ammo bu holatda xodim mazkur jarayonni amalga oshirmaslik evaziga pul olganlikda gumon qilinmoqda.
Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi
Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Hozirda voqeaning barcha tafsilotlari, pul talab qilish jarayoni va boshqa ehtimoliy ishtirokchilarni aniqlash bo‘yicha tergov harakatlari o‘tkazilmoqda.
Shuningdek, fuqaroning xonadonida elektr energiyasidan noqonuniy foydalanish holati qay darajada bo‘lgani va davlatga yetkazilgan ehtimoliy zarar miqdoriga ham huquqiy baho berilishi kutilmoqda.
Hozircha elektromontyorga qo‘yilayotgan ayblovlar tergov ma’lumotlariga asoslangan. Uning aybi faqat sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan tasdiqlanadi.
…