Qashqadaryoda elektromontyor 2,5 mln so‘m olayotganda ushlandi

·55·Jamiyat
Qashqadaryoda elektromontyor 2,5 mln so‘m olayotganda ushlandi

Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanida elektr energiyasidan noqonuniy foydalanish holatini rasmiylashtirmaslik evaziga pul talab qilgan elektromontyor ushlandi. U qolgan 2,5 mln so‘mni qabul qilayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olingan.

Holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.

Dalolatnoma tuzmaslik uchun 4 mln so‘m so‘ralgan

Bosh prokuratura huzuridagi Departamentning Nishon tumani bo‘limi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari hamkorligida tezkor tadbir o‘tkazilgan.

Tergovga qadar tekshiruv ma’lumotlariga ko‘ra, Nishon tumani elektr tarmoqlari korxonasi elektromontyori A.I. xizmat mavqeidan foydalangan.

U fuqaro Sh.X.ning xonadonida elektr energiyasidan noqonuniy foydalanilgani bo‘yicha dalolatnoma rasmiylashtirmaslikni va’da qilgan. Buning evaziga elektromontyor 4 mln so‘m talab qilgani aytilmoqda.

Pulning bir qismini avval olgan

Ma’lumotlarga ko‘ra, elektromontyor kelishilgan pulning 1,5 mln so‘mini oldindan qo‘lga kiritgan.

Shundan keyin u qolgan 2,5 mln so‘mni ham olishni rejalashtirgan. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar mazkur holat yuzasidan tezkor tadbir tashkil qilgan.

A.I. 2,5 mln so‘mni qabul qilayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlangan.

Xizmat vakolatidan foydalangani aytilmoqda

Tergov organlari talqiniga ko‘ra, elektromontyor o‘z xizmat vazifasidan foydalanib, aniqlangan qoidabuzarlikni yashirishga uringan.

Elektr energiyasidan noqonuniy foydalanish holatlari bo‘yicha belgilangan tartibda dalolatnoma rasmiylashtirilishi va yetkazilgan zarar hisoblab chiqilishi lozim. Ammo bu holatda xodim mazkur jarayonni amalga oshirmaslik evaziga pul olganlikda gumon qilinmoqda.

Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi

Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Hozirda voqeaning barcha tafsilotlari, pul talab qilish jarayoni va boshqa ehtimoliy ishtirokchilarni aniqlash bo‘yicha tergov harakatlari o‘tkazilmoqda.

Shuningdek, fuqaroning xonadonida elektr energiyasidan noqonuniy foydalanish holati qay darajada bo‘lgani va davlatga yetkazilgan ehtimoliy zarar miqdoriga ham huquqiy baho berilishi kutilmoqda.

Hozircha elektromontyorga qo‘yilayotgan ayblovlar tergov ma’lumotlariga asoslangan. Uning aybi faqat sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan tasdiqlanadi.

KashkadaryaNishonBosh prokuratura
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qo‘qon muzeyida 500 ga yaqin eksponat topilmadi...Qo‘qon muzeyida 500 ga yaqin eksponat topilmadi...Bugun, 00:39Tibbiyot xodimlariga uy-joy subsidiyasi uchun ariza qabul qilish boshlandiTibbiyot xodimlariga uy-joy subsidiyasi uchun ariza qabul qilish boshlandiBugun, 00:32Ipoteka subsidiyasi uchun arizalar 27 iyulda ochiladiIpoteka subsidiyasi uchun arizalar 27 iyulda ochiladiBugun, 00:17Tanishini shaxsiy siri bilan qo‘rqitib pul talab qilgan ayol ushlandiTanishini shaxsiy siri bilan qo‘rqitib pul talab qilgan ayol ushlandiKecha, 20:14Andijonda uyini qimorxonaga aylantirgan erkak qo‘lga olindi (video)Andijonda uyini qimorxonaga aylantirgan erkak qo‘lga olindi (video)Kecha, 19:55Sement ortilgan HOWO yuk mashinasi tuproq cho‘kishi oqibatida ag‘darildiSement ortilgan HOWO yuk mashinasi tuproq cho‘kishi oqibatida ag‘darildiKecha, 19:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi