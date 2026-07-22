GeForce RTX 4080 videokartasi kutilmagan sabab tufayli erib ketdi
NVIDIA kompaniyasining zamonaviy videokartalari bilan bogʻliq muammolar odatda quvvat ulagichlarining qizib ketishi bilan xarakterlanar edi. Biroq, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan yangi holat mutaxassislarni hayratda qoldirdi: bu safar GeForce RTX 40-seriyasiga mansub grafik protsessor mutlaqo boshqa sababga koʻra shikastlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, foydalanuvchi oʻz kompyuterini tozalash jarayonida videokartaning issiqlik tarqatuvchi plastinasida (backplate) noodatiy erish izlarini aniqlagan. Eng qizigʻi shundaki, zarar quvvat manbai ulagichida emas, balki qurilmaning dekorativ RGB-yoritgich tizimi joylashgan qismida kuzatilgan. Bu zamonaviy videokartalar tarixidagi kam uchraydigan texnik nosozliklardan biri sifatida baholanmoqda.
Hozircha videokartaning aniq modeli ochiqlanmagan boʻlsa-da, uning tashqi koʻrinishi HP kompaniyasi tayyor kompyuter yigʻmalari uchun chiqaradigan OEM versiyadagi GeForce RTX 4080 yoki RTX 4070 modellarini eslatadi. Ushbu qurilmalarda sovutish tizimi va korpus dizayni standart chakana sotuvdagi modellardan biroz farq qiladi.
Nosozlik sabablari va kutilmagan holatMazkur holatni oʻrgangan mutaxassislar bir necha taxminlarni ilgari surishmoqda. Qurilma egasining taʼkidlashicha, kompyuter korpusidagi ventilyatorlar maʼlum muddat ishlamay qolgan, bu esa ichki haroratning keskin koʻtarilishiga sabab boʻlgan boʻlishi mumkin. Biroq, RGB-svetodiodlar odatda juda kam energiya isteʼmol qiladi va bunday darajadagi erishni keltirib chiqarishi mantiqan qiyin.
Ehtimoliy sabablar sifatida quyidagilar koʻrilmoqda:
- Yoritish modulidagi qisqa tutashuv yoki zavod nuqsoni;
- Plastik qismlarning haddan tashqari qizib ketadigan boshqa komponentlar bilan bevosita aloqasi;
- Korpus ichidagi havo aylanishining mutlaqo toʻxtab qolishi natijasida issiqlikning bir nuqtada toʻplanib qolishi.
Vaziyatning eng gʻalati tomoni shundaki, plastik qismlari erib, deformatsiyaga uchraganiga qaramay, videokartadagi RGB-yoritgich tizimi hamon ishchi holatda ekani aytilmoqda. Bu esa muammo bevosita svetodiodning oʻzida emas, balki uning atrofidagi materiallar sifatiga bogʻliq boʻlishi mumkinligidan dalolat beradi.
Oʻzbekiston bozorida ham NVIDIA GeForce RTX 4080 va 4070 kabi yuqori unumdorlikka ega videokartalar ommalashib bormoqda. Mahalliy foydalanuvchilar uchun ushbu holat muhim ogohlantirishdir: kompyuter korpusidagi sovutish tizimini muntazam tekshirib turish va changdan tozalash nafaqat chipning, balki dekorativ elementlarning ham xavfsizligini taʼminlaydi.
Hozircha NVIDIA yoki HP ushbu holat boʻyicha rasmiy bayonot bergani yoʻq. Agar bu tizimli muammo ekani tasdiqlansa, ishlab chiqaruvchi maʼlum bir partiyadagi qurilmalarni qayta chaqirib olishi yoki kafolat shartlarini qayta koʻrib chiqishi mumkin.
…