GeForce RTX 4080 videokartasi kutilmagan sabab tufayli erib ketdi

·51·Texno
GeForce RTX 4080 videokartasi kutilmagan sabab tufayli erib ketdi

NVIDIA kompaniyasining zamonaviy videokartalari bilan bogʻliq muammolar odatda quvvat ulagichlarining qizib ketishi bilan xarakterlanar edi. Biroq, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan yangi holat mutaxassislarni hayratda qoldirdi: bu safar GeForce RTX 40-seriyasiga mansub grafik protsessor mutlaqo boshqa sababga koʻra shikastlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, foydalanuvchi oʻz kompyuterini tozalash jarayonida videokartaning issiqlik tarqatuvchi plastinasida (backplate) noodatiy erish izlarini aniqlagan. Eng qizigʻi shundaki, zarar quvvat manbai ulagichida emas, balki qurilmaning dekorativ RGB-yoritgich tizimi joylashgan qismida kuzatilgan. Bu zamonaviy videokartalar tarixidagi kam uchraydigan texnik nosozliklardan biri sifatida baholanmoqda.

Hozircha videokartaning aniq modeli ochiqlanmagan boʻlsa-da, uning tashqi koʻrinishi HP kompaniyasi tayyor kompyuter yigʻmalari uchun chiqaradigan OEM versiyadagi GeForce RTX 4080 yoki RTX 4070 modellarini eslatadi. Ushbu qurilmalarda sovutish tizimi va korpus dizayni standart chakana sotuvdagi modellardan biroz farq qiladi.

Nosozlik sabablari va kutilmagan holat

Mazkur holatni oʻrgangan mutaxassislar bir necha taxminlarni ilgari surishmoqda. Qurilma egasining taʼkidlashicha, kompyuter korpusidagi ventilyatorlar maʼlum muddat ishlamay qolgan, bu esa ichki haroratning keskin koʻtarilishiga sabab boʻlgan boʻlishi mumkin. Biroq, RGB-svetodiodlar odatda juda kam energiya isteʼmol qiladi va bunday darajadagi erishni keltirib chiqarishi mantiqan qiyin.

Ehtimoliy sabablar sifatida quyidagilar koʻrilmoqda:

  • Yoritish modulidagi qisqa tutashuv yoki zavod nuqsoni;
  • Plastik qismlarning haddan tashqari qizib ketadigan boshqa komponentlar bilan bevosita aloqasi;
  • Korpus ichidagi havo aylanishining mutlaqo toʻxtab qolishi natijasida issiqlikning bir nuqtada toʻplanib qolishi.

Vaziyatning eng gʻalati tomoni shundaki, plastik qismlari erib, deformatsiyaga uchraganiga qaramay, videokartadagi RGB-yoritgich tizimi hamon ishchi holatda ekani aytilmoqda. Bu esa muammo bevosita svetodiodning oʻzida emas, balki uning atrofidagi materiallar sifatiga bogʻliq boʻlishi mumkinligidan dalolat beradi.

Oʻzbekiston bozorida ham NVIDIA GeForce RTX 4080 va 4070 kabi yuqori unumdorlikka ega videokartalar ommalashib bormoqda. Mahalliy foydalanuvchilar uchun ushbu holat muhim ogohlantirishdir: kompyuter korpusidagi sovutish tizimini muntazam tekshirib turish va changdan tozalash nafaqat chipning, balki dekorativ elementlarning ham xavfsizligini taʼminlaydi.

Hozircha NVIDIA yoki HP ushbu holat boʻyicha rasmiy bayonot bergani yoʻq. Agar bu tizimli muammo ekani tasdiqlansa, ishlab chiqaruvchi maʼlum bir partiyadagi qurilmalarni qayta chaqirib olishi yoki kafolat shartlarini qayta koʻrib chiqishi mumkin.

NVIDIAGeForce RTXVideokartaTexnologiyaNosozlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob